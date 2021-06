Un Mig-29 bulgăresc s-a prăbușit în Marea Neagră. A fost găsită doar vesta de salvare a pilotului

Mig-ul livrat înainte de destrămarea URSS trăgea cu muniție reală

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, aeronava MiG 21 LanceR de la Baza 71 Aeriană Cîmpia Turzii făcea un zbor de instrucție.

Avioanele MiG 21 au intrat în dotarea Forțelor Aeriene Române în anii '60-'80

Avioanele MiG 21 au intrat în dotarea Forțelor Aeriene Române în anii '60-'80, aproape 400 la număr. Ulterior, după căderea comunismului, Forțele Aeriene au decis modernizarea a 111 de aeronave cu avionică nouă și sisteme care să fie compatibile NATO. Așa a aparut modelul LanceR, avioanele modernizate la acest standard intrând treptat în dotarea Forțelor Aeriene între 1997 și 2002.





Numărul exact de avioane de vânătoare MiG 21 LanceR care mai sunt încă în uzul Forțelor Aeriene Române e ținut confidențial, însă estimările neoficiale arată că în momentul de față Armata se bazează pe 30 de astfel de aparate, pratic mai puțin de două escadrile complete (n.r. - o escadrilă este formată din 16 aeronave).





În realitate însă, numărul avioanelor MiG 21 LanceR care chiar sunt funcționale și sunt folosite este și mai mic - undeva spre 24-26 de aeronave, au precizat pentru HotNews.ro mai multe surse din domeniu.





În prezent, avioanele MiG 21 LanceR rămase în uz mai operează de pe două baze aeriene: la Câmpia Turzii și la Mihail Kogălniceanu (ca anexă la baza aeriană 86 de la Borcea). În trecut, MiG-uri 21 mai erau staționate și la Bacău.





Deși au rămas puține în uz și sunt aproape de finalul resursei de viață - MiG-urile 21 LanceR vor continua să fie folosite cel puțin cinci-șase ani de acum încolo, dacă nu chiar mai mult, având în vedere întârzierile cu care se confruntă programul F16.



Accidente în care au fost implicate aeronave ale Armatei - cronologie

16 iulie 2018 - Un aparat IAR 99 Şoim, aparţinând Bazei 95 Aeriene "Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu" din Bacău, s-a prăbuşit în judeţul Bacău, în zona localităţii Nicolae Bălcescu. Cei doi piloţi au reuşit să se catapulteze.

- Un aparat IAR 99 Şoim, aparţinând Bazei 95 Aeriene "Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu" din Bacău, s-a prăbuşit în judeţul Bacău, în zona localităţii Nicolae Bălcescu. Cei doi piloţi au reuşit să se catapulteze. 7 iulie 2018 - Un MiG 21 Lancer, care participa la mitingul organizat cu prilejul Zilei Porţilor deschise de la Baza Aeriană Borcea, s-a prăbuşit în timpul demonstraţiei, în apropierea staţiei de taxare de la Feteşti. Pilotul, locotenent-comandorul Florin Rotaru, în vârstă de 36 de ani, a murit, după ce a refuzat să se catapulteze, el rămânând la manşă pentru a duce avionul cât mai departe de oamenii care participau la eveniment.

- Un MiG 21 Lancer, care participa la mitingul organizat cu prilejul Zilei Porţilor deschise de la Baza Aeriană Borcea, s-a prăbuşit în timpul demonstraţiei, în apropierea staţiei de taxare de la Feteşti. Pilotul, locotenent-comandorul Florin Rotaru, în vârstă de 36 de ani, a murit, după ce a refuzat să se catapulteze, el rămânând la manşă pentru a duce avionul cât mai departe de oamenii care participau la eveniment. 12 iunie 2017 - Un aparat MiG-21 Lancer, din cadrul Flotilei 86 a Forţelor Aeriene Române, s-a prăbuşit la aproximativ 8 km de pista Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu. Avionul decolase de la Baza aeriană Mihail Kogălniceanu şi efectua un zbor de antrenament. Pilotul avionului era conştient.

- Un aparat MiG-21 Lancer, din cadrul Flotilei 86 a Forţelor Aeriene Române, s-a prăbuşit la aproximativ 8 km de pista Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu. Avionul decolase de la Baza aeriană Mihail Kogălniceanu şi efectua un zbor de antrenament. Pilotul avionului era conştient. 23 august 2012 - Un avion militar IAR 99 Şoim cu dublă comandă, s-a prăbuşit, la Craiova, în timpul unor zboruri de probă. Aeronava aparţinea Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor Craiova şi s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare. Pilotul aeronavei a murit la impact, iar instructorul, care a reuşit să se catapulteze, a fost grav rănit.

- Un avion militar IAR 99 Şoim cu dublă comandă, s-a prăbuşit, la Craiova, în timpul unor zboruri de probă. Aeronava aparţinea Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor Craiova şi s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare. Pilotul aeronavei a murit la impact, iar instructorul, care a reuşit să se catapulteze, a fost grav rănit. 1 noiembrie 2010 - O aeronavă militară MiG-21 Lancer cu dublă comandă s-a prăbuşit lângă baza militară de la Câmpia Turzii. Cei doi piloţi şi-au pierdut viaţa. Aeronava executa o misiune de cercetare meteo în vederea pregătirii unor zboruri de instrucţie.

- O aeronavă militară MiG-21 Lancer cu dublă comandă s-a prăbuşit lângă baza militară de la Câmpia Turzii. Cei doi piloţi şi-au pierdut viaţa. Aeronava executa o misiune de cercetare meteo în vederea pregătirii unor zboruri de instrucţie. 5 iulie 2010 - Pe aerodromul de la Tuzla s-a prăbuşit un aparat AN-2, aparţinând Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene din Boboc, care executa o misiune de zbor pentru antrenamente de paraşutare. La bordul aeronavei se aflau patru membri ai echipajului şi 9 militari din cadrul Forţelor Navale. La puţin timp de la decolare, aeronava a pierdut înălţime şi s-a prăbuşit. În urma impactului cu solul, avionul a luat foc, 12 persoane au murit şi alte două au fost rănite (Cronologie Agerpres). Referințe: Forțele Aeriene: Câte MiG 21 LanceR mai are România și cu ce alte avioane, elicoptere și radare este păzit spațiul aerian

În mare a fost găsită, în jurul orei 10.00, vesta de salvare a pilotului, potrivit BNT.Căutările continuă, fiind implicate Marina, Forțele Aeriene, Comandamentul Forțelor Reunite și Poliția de Frontieră, potrivit Novinite Ministrul apărării, Georgi Panayotov, și premierul interimar, Stefan Yanev, au plecat miercuri dimineață spre locul incidentului. ”La operațiunea de căutare și salvare a pilotului participă tot ce avem. Nu avem niciun semn de la el, a dispărut brusc de pe radar”, a declarat ministrul apărării.”Sunt două fregate în zona accidentului, o navă căutătoare de mine, la bord are un dispozitiv de măsurare a adâncimilor și de căutare a epavei aparatului. Nu a fost localizat încă. Elicoptere ale Forțelor Aeriene și ale Marinei, plus o dronă, sunt implicate”, a adăugat acesta.Avionul Mig-29 este unul dintre ultimele aparate livrate Bulgariei de fosta URSS, în 1988-1989, ciclul de viață al acestora va expira în 2029-2030. Aparatele sunt bine întreținute, a dat asigurări Panayotov.La acest moment nu se știe nici dacă pilotul s-a ejectat.Potrivit ministrului apărării, aeronava de luptă era singură și efectua o misiune în cadrul exercițiului ”Shabla 2021”, trăgând asupra unei ținte. Exercițiul Militar Tactic cu Trageri de Luptă ”Shabla 21” a fost suspendat.Exercițiul militar la care participa și avionul prăbușit a început după miezul nopții de marți spre miercuri, în colaborare cu aviația americană și sârbă.Avioanele de luptă Mig livrate de URSS țărilor estice au un lung istoric de incidente, inclusiv în România. În țara noastră, ultima prăbușire a avut loc în luna aprilie a acestui an, când un MiG-21 LanceR care făcea un zbor de instrucție a căzut în județul Mureș, pilotul reușind să se catapulteze Pilotul a fost evaluat după incident de medici, care au declarat că viața sa nu este în pericol și este într-o stare stabilă.