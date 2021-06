Cine sunt acționarii Romprest- firma aflată în epicentrul scadalului gunoaielor cu Primăria condusă de Clotilde Armand

Poliţia Locală a sancţionat compania Romprest Service în luna iunie cu amenzi de 160.000 de lei, iar Garda Naţională de Mediu este în control la operatorul de salubritate pentru a stabili eventuale încălcări ale legislaţiei şi obligaţiile de mediu, a anunţat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos. Vezi în text cine sunt acționarii Romprest și scandalurile în care aceștia au fost implicați.

Potrivit datelor extrase marți dimineața de la Registrul Comerțului, acționarii Romprest sunt:

Florian Walter (numele real: Florian Busca, pe care și l-a schimbat) a fondat Romprest în 2011, firma devenind cel mai mare grup de curăţenie şi strângerea gunoiului din România. La un moment dat, AIG, unul dintre cele mai mari fonduri de investiţii din lume, a deţinut un pachet de acţiuni în afacerea Romprest.



Un an mai târziu, Florian Walter a fost adus la Bucuresti , din Emiratele Arabe Unite, sub escorta Politiei Romane. Este imediat pus sub control judiciar, luni, de DIICOT Cluj.