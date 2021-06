Irina Tănase, întrebată ce face Liviu Dragnea: Încearcă să ajungă sănătos afară, acasă / Iubita fostului lider PSD susține că a primit amenințări cu moartea

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, susţine că fostul lider al PSD - aflat în Penitenciarul Rahova - "nu este bine”, are probleme de sănătate netratate şi ”încearcă să ajungă sănătos acasă”. Logodnica lui Dragnea a mai susținut, luni seară, la Antena 3, că atât ea, cât și fostul lider PSD au primit foarte multe amenințări, iar timp de o lună ei i-a fost teamă să iasă din casă.

Liviu Dragnea stă în celulă "cu încă trei domni"

Irina Tănase a fost întrebată, luni seară, la Antena 3, ce face Liviu Dragnea şi a răspuns: ”Nu, nu este bine, este în continuare în puşcărie, în continuare cu probleme de sănătate netratate. Încearcă să ajungă sănătos afară, acasă. Asta este ce face Liviu Dragnea”.





Iubita fostului lider al PSD susţine că Dragnea, pe care îl vizitează în mod constant, ”a avut un tratament diferit faţă de ceilalţi deţinuţi întotdeauna, dar diferit nu în sensul pozitiv” şi că a avut ”tot felul de şicane”.

Ea a povestit că Dragnea ”stă în celulă cu încă trei domni”, iar ”problema cea mai mare este lipsa de lumină şi faptul că stau între betoane”.





”În sistemul penitenciar, ultima grijă este bunăstarea deţinutului pe nimeni nu interesează chestia asta acolo. (...) Un aspect esenţial ar fi acela că toată lumea trebuie să înţeleagă că aceşti oameni sunt acolo pentru că sunt privaţi de libertate, ei nu sunt duşi acolo spre a fi exterminaţi, ei nu sunt duşi acolo pentru a fi torturaţi, chinuiţi, pedeapsa lor este de privare de libertate. Condiţiile sunt rele şi mai rele sunt abuzurile, care în cazul nostru au fost şi publice”, a mai susținut Irina Tănase, potrivit News.ro.





Folosind pluralul, Irina Tănase a povestit că ”noi am avut şi un proces”, legat de faptul că Dragnea a vrut să îşi facă un RMN pe banii săi, nu pe cei ai Casei de Asigurări de Sănătate, ”pentru că îşi permite” şi vrea să plătească, însă până a primit acest drept a durat jumătate de an. Ea susţine că timp de şase luni Dragnea a stat 23 de ore pe zi în cameră, fără a primi tratament.

Întrebată cine i-a aplicat fostului preşedinte al Camerei Deputaţilor tratamentele pe care le descrie, Irina Tănase a răspuns: ”În cazul lui nu se întâmpla nimic la decizia personalului din penitenciar. Întotdeauna mai sus. Ordinul de la cine, nu ştiu, dar aşa era ordinul”.

"Am primit amenințări cu moartea - o lună de zile mi-a fost frică să ies din casă"

Logodnica lui Liviu Dragnea a mai susținut că atât ea, cât și fostul lider PSD ar fi primit foarte multe amenințări, fapt pentru care timp de o lună i-ar fi fost teamă să iasă din casă.

"Nu aș vrea să vă dau un exemplu pentru că la un moment dat a afirmat el o chestie legată de asta într-o emisiune și lumea s-a grăbit să ia în glumă. Au fost foarte multe astfel de momente, foarte multe amenințări și pentru el și pentru familia lui, pentru copii.





A fost o perioadă în care eu primeam atât de multe amenințări încât mi-a fost frică să ies din casă. Cred că o lună de zile. Erau diverse amenințări de la orice nivel, inclusiv cu atentat la sănătatea, la integritatea personală. Amenințări directe", a mai susținut Irina Tănase, la Antena 3.

Instanța i-a respins lui Liviu Dragnea cererea de eliberare condiționată

În 27 mai, Tribunalul București i-a respins lui Liviu Dragnea cererea de eliberare condiționată, iar ecizia este definitivă. Liviu Dragnea va putea face o nouă cerere de eliberare condiționată abia după data de 27 august.

Și prima instanță - Judecătoria Sectorului 5 - a respins ca neîntemeiată, în 27 aprilie, cererea de eliberare condiţionată depusă de Liviu Dragnea, iar acesta a contestat decizia.





Magistratul și-a motivat decizia arătând că, deși Liviu Dragnea a executat 2/3 din pedeapsă, necesar pentru a fi eliberat condiţionat, "din analiza situaţiei personale instanţa nu şi-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare". "Eliberarea petentului, prin simpla împlinire a fracţiei şi în contextul unui comportament civilizat - normal de altfel, ar fi de natură a avea un efect total opus. Evident, o astfel de măsură nu ar fi de natură a avea un efect descurajant, ba din contră, ar dovedi o lipsă de reacţie din partea statului faţă de cei care încalcă normele legale", a motivat Judecătoria Sectorului 5.

Dragnea: Poate să spună cineva despre mine că am avut un comportament negativ?





La dezbaterile de la Tribunalul București, Liviu Dragnea a fost asistat de avocata Flavia Teodosiu, el nefiind prezent în sala de judecată, dar a fost audiat prin videoconferinţă, potrivit Agerpres. Fostul lider al PSD a afirmat că a suportat "toate abuzurile" în închisoare.

"Tot ce a spus doamna avocat este susţinut de mine. Am avut o sancţiune. Este vorba despre o convorbire online dintre mine şi o persoană de pe lista suport aprobată de penitenciar. Eu trebuie să primesc o pedeapsă pentru că am criticat puterea?

Sunt o persoană relativ cunoscută. Poate să spună cineva despre mine că am avut un comportament negativ? Am suportat toate abuzurile la adresa mea în aceste luni: dreptul la hrană, la sănătate, la muncă. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis. Eu am înţeles pentru ce am fost adus aici. Nu înţeleg de ce nu pot beneficia de dreptul de liberare. Am îmbunătăţit viaţa a milioane de români, fără să cer nimic în schimb", a afirmat fostul lider PSD.

Conflicte cu conducerea penitenciarului





Liviu Dragnea se află în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare.





Potrivit DNA, Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, a menținut ilegal în posturi două angajate - Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica. Cele două nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor de muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul PSD Teleorman, spune DNA.





Conform procurorilor, Dragnea a determinat-o pe Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul DGASPC Teleorman. El a mai fost acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman.

Fostul lider al PSD a avut mai multe conflicte cu conducerea Penitenciarului Rahova și a intentat mai multe procese împotriva acesteia, după ce i-a fost retras dreptul la muncă, în urma interviului online acordat din penitenciar fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, în prezent jurnalist la Realitatea Plus. Instanța i-a admis fostului lider al PSD contestația după ce acesta a susținut că a pierdut aproximativ 50 de zile de libertate, după retragerea dreptului la muncă la atelierul auto al închisorii, în iulie anul trecut.





Pe 17 mai, fostul lider al PSD a câștigat definitiv și procesul intentat Penitenciarului Rahova pe motiv că i-a încălcat dreptul la muncă, dar și drepturile la sănătate și apărare. Flavia Teodosiu, avocata lui Dragnea, a susținut pentru HotNews.ro că fostul lider al PSD a fost ținut în carantină de trei ori, fără fundament, iar în acea perioadă nu a putut beneficia de asistență medicală, astfel că i s-ar fi infectat o operație la spate.

Ultima apariție publică a lui Liviu Dragnea





Ultima apariție publică a lui Liviu Dragnea a fost în 26 mai 2019, cu o zi înainte de încarcerare, când PSD cu Dragnea președinte avea să obțină un rezultat dezastruos în alegerile europarlamentare.





”Eu nu mă tem de nimic. Dacă mă temeam, eram preș, eram ghiocel și PSD-ul era un partid cuminte și nu făcea ce a făcut până acum. Completul de judecată dacă va rezista presinilor va da achitare. Dacă nu vor rezista, nu vor da achitare", afirma liderul PSD în ultima sa conferință de presă, întrebat dacă se teme că va fi condamnat.





Chestionat de o jurnalistă dacă are bagajele făcute, Dragnea a avut o reacție nervoasă: "E un spectacol prost, foarte prost! N-am niciun bagaj făcut!".





Dosarele lui Liviu Dragnea





Fostul lider al PSD mai are o condamnare definitivă de doi ani de închisoare cu suspendare, primită în aprilie 2016 în dosarul Referendumului.





De asemenea, Liviu Dragnea este urmărit penal în dosarul Tel Drum. DNA a anunțat în noiembrie 2017 că a început urmărirea penală împotriva lui Dragnea și a șefilor de la Tel Drum pentru constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și infracţiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea companiei în privința acordării de contracte pentru reabilitarea de drumuri județene cu fonduri europene. DNA preciza că dosarul s-a constituit în urma unei sesizări a OLAF.





Procurorii spun că, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi înființat în 2001 un grup infracțional organizat "care acționează și în prezent", format din funcționari ai instituțiilor din administrația publică și oameni de afaceri. DNA menționa că acest grup infracțional organizat ar fi furnizat fonduri pentru PSD, prin donații ale membrilor.





Urmărirea penală în dosarul Tel Drum a fost suspendată însă în perioada stării de urgență. Șeful DNA, Crin Bologa, a spus că nu va mai avansa un termen pentru finalizarea cazului și că la DNA sunt "cu sutele" dosare mai vechi de 5 ani.





Direcția Națională Anticorupție a anunțat pe 14 ianuarie începerea urmăririi penale a fostului lider PSD Liviu Dragnea, pentru trafic de influență și folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite, în dosarul vizitei pe care a făcut-o în Statele Unite în 2017, la ceremoniile de instalare a lui Donald Trump la casa Albă. În același dosar este urmărit penal și consulul general al României la Bonn Gheorghe Dimitrescu, fost consilier al lui Florin Iordache.





Pe 17 mai 2021, DNA a anunțat trimiterea în judecată a lui Liviu Dragnea în dosarul vizitei în SUA.