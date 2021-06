Înotătorul Avram Iancu face duminică un antrenament continuu de 12 ore. El se pregătește pentru a doborî recordul mondial de durată, de 67 de ore, deținut de o americancă

Înotătorul hunedorean Avram Iancu a pornit duminică dimineață, antrenamentul pe râul Bega. El va înota timp de 12 ore, de la ora 9.00 la 21.00, în continuu. Acesta este un antrenament pentru un nou record mondial de înot anduranţă, care ar urma să fie stabilit în 17 iulie, în Ungaria, pe Lacul Balaton, transmite News.ro.





Avram Iancu a sărit în râul Bega, duminică, la ora 9.00 şi va înota continuu, până la ora 21.00, pe traseul Podul Mitropolit Andrei Şaguna şi Podul Traian. El nu va atinge deloc malul şi nici barca însoţitoare, în tot acest timp.

”Va fi un antrenament pe cinste, un antrenament foarte bun de 12 ore, neîntrerupt, de la 9 dimineaţa, la 21.00 seara. Am ales acest loc pentru că îmi place foarte mult Timişoara, este oraşul schimbării, iar după ce am trecut înot Canalul Mânecii, la Aeroportul din Timişoara am aterizat. Am simţit căldura timişorenilor şi de aceea mi-am dorit ca în mod plenar să înot în acest loc pentru ca toţi concetăţenii mei să vadă ce înseamnă un înot atât de lung. Este mai special pentru că înot şi împotriva curentului şi reprezintă 17-18 la sută din ceea ce însemană recordul pe care vreau să îl dobor. Actualul record este de 67 de ore şi 16 minute, ori eu mi-am propus să înot trei zile şi trei nopţi în continuu, adică 72 de ore, prin dubla traversare a lacului Balaton din Ungaria, voi înota şi 150 de kilometri. Va fi teribil de greu, dar nimic nu este imposibil, dacă crezi cu adevărat”, a declarat Avram Iancu, înainte de a incepe cursa.

Cursa de 12 ore pe râul Bega reprezintă unul dintre antrenamentele premergătoare ale lui Avram Inacu în încercarea de a înscrie un nou record mondial de înot de anduranţă. În 17 iulie, în Ungaria, Avram Iancu va înota în lacul Balaton 72 de ore fără oprire, pe o distanţă de 150 de kilometri.

Avram Iancu este bibliotecar în Petroşani, judeţul Hunedoara, şi este cunoscut pentru performanţele sale sportive.

El este deţinătorul recordului românesc la înot de anduranţă, reuşind ca în 2020 să înoate în apele Dunării timp de 36 de ore şi 29 de minute.

Totodată, a traversat înot Canalul Mânecii, în august 2016, iar în vara anului 2017 a înotat întreg cursul Dunării, pe o distanţă de 2.860 de kilometri. Pe lista reuşitelor este înscrisă şi traversarea Marii Negre, în toamna lui 2018, când a înotat 680 de kilometri, de-a lungul ţărmului, de la Sulina la Istanbul, cursa durând 60 de zile.

În martie 2019, hunedoreanul a încheiat şi ultramaratonul de la Polul Nord. Iancu a parcurs cei 611 kilometri ai cursei Arctic Ultra 6633, de la Eagle Plains (Yukon) până la Tuktoyaktuk, în 206 ore şi jumătate, timp neoficial, potrivit AIMX.ro, terminând al treilea.

Actualul record mondial, de 67 de ore și 16 minute, a fost stabilit de americanca Sarah Thomas în 2017.