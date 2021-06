Lucruri ciudate se întâmplă în miezul Pământului / Ploi cu heliu în Sistemul Solar / Warner Bros. își schimbă numele după aproape 100 de ani

​NERD ALERT

Ubisoft a anunțat data de lansare pentru ultimul titlu din seria de jocuri video Far Cry, Far Cry 6 urmând să fie lansat pe 7 octombrie 2021 după ce data inițială a fost din februarie din cauza pandemiei, potrivit Destructoid;





din seria una caldă, una rece, Sony în schimb a anunțat că va amâna până anul viitor lansarea God of War 2, sequel-ul extrem de popularului său joc de acțiune-aventură din 2018, conform IGN;





dar să încheiem într-o notă pozitivă totuși: filmările la următorul și ultimul film (deci poate nu chiar atât de pozitivă) Indiana Jones vor începe în sfârșit săptămâna viitoare în Marea Britanie, acesta urmând să fie lansat pe 29 iulie 2022, relatează Empre Online.

Jupiter, Saturn și numeroase alte exoplanete din categoria giganților gazoși descoperite până acum sunt alcătuite în principal din hidrogen și heliu. Cercetătorii specializați în științe planetare au prezis încă din 1977 existența unor straturi din interiorul acestor planete în care plouă cu heliu dar nu au reușit să valideze ipoteza până acum.„Am descoperit că ploaia cu heliu este reală și poate avea loc atât pe Jupiter cât și pe Saturn”, afirmă dr. Marius Millot, fizician la Laboratorul Național Lawrence Livermore din cadrul Universității Berkeley din California. „Jupiter este în mod special interesantă deoarece se crede că aceasta a ajutat la protejarea regiunii interioare a Sistemului Solar, unde s-a format Pământul. Am putea fi aici mulțumită Jupiter”, a adăugat și Raymond Jeanloz, profesor la Berkeley.Cercetătorii au folosit în experimentele lor o „nicovală” pentru a comprima un amestec de hidrogen și heliu la o presiune de 4 gigapascali (GPa). Aceștia au folosit apoi 12 raze laser pentru a lansa unde de șoc puternice pentru a comprima suplimentar amestecul până la presiuni finale de 60-180 de GPa și a-l încălzi la o temperatură de câteva mii de grade.Echipa intenționează acum să își perfecționeze măsurătorile și să analizeze comportamentul altor elemente supuse unor condiții extreme. Rezultatele studiului au fost publicate în revista Nature , relatează Sci-News Jupiter și Saturn sunt cele mai mari planete din Sistemul Solar (FOTO: Buradaki / Alamy / Profimedia Images). Dezvoltatorul polonez de jocuri a dezvăluit că și-a ratat estimarea privind profitul net obținut în primul trimestru al lui 2021, acesta scăzând cu 65% la 8,84 milioane de dolari în parte datorită costurilor asociate cu numeroasele actualizări și patch-uri dezvoltate pentru a repara nenumăratele erori din jocul său fanion Cyberpunk 2077.Informația a fost prezentată în timpul ședinței despre situația financiară înregistrată în primul trimestru al anului, reprezentanții companiei afirmând că, în pofida rentabilității nete mai scăzute decât cea înregistrată în anii anteriori, CD Projekt a avut „fluxuri pozitive de numerar care au depășit orice record”.Bilanțul agregat de numerar, depozite bancare și obligațiuni de trezorerie deținute de companie a crescut însă cu peste 272 de milioane de dolari, ajungând la 517 milioane de dolari, 136 de milioane fiind alocați pentru dividende care vor fi plătite până pe 8 iunie, potrivit șefilor de la CD Projekt, citați de IGN Peste aproximativ trei ani vei putea vizita un muzeu ce va conține tot ce are legătură cu Nintendo însă va trebui să călătorești până în Japonia să poți face asta. Gigantul de gaming a anunțat că va renova una dintre fabricile sale pentru a o transforma într-o galerie în care vor fi expuse consolele și celelalte produse pe care le-a lansat de-a lungul deceniilor.Muzeul se anunță a fi o atracție turistică veritabilă ce va găzdui nu doar exponate ci și activități și experiențe pentru vizitatorii săi. Aparent Nintendo discuta de ceva timp despre posibilitatea deschiderii unui muzeu dar în cele din urmă a decis să transforme fabrica Uji Ogura din apropierea orașului Kyoto în acest scop după ce operațiunile acesteia au fost relocate în noiembrie 2016, potrivit Endgadget Nintendo speră să deschidă muzeul până în martie 2024 (FOTO: Nintendo)Gigantul american de divertisment Discovery va fuziona cu legendarul studiou cinematografic Warner Bros. și a anunțat marți numele viitoarei companii: Warner Bros. Discovery. Potrivit Wall Street Journal , noul nume a fost dezvăluit în premieră la o ședință cu angajații companiei.Fuziunea a fost anunțat luna trecută când AT&T a anunțat că va vinde WarnerMedia - conglomeratul care include Warner Bros., HBO, DC Comics și CNN, printre multe altele - către Discovery pentru 43 de miliarde de dolari. WarnerMedia însă este de departe compania mai mare dintre cele două, cu venituri de aproximativ trei ori mai mari decât Discovery în 2020 și un portofoliu emblematic de filme și seriale.Discovery va aduce la masă o arhivă de documentare, reality show-uri și o rețea în creștere de afaceri media în Europa. Speranța este că noua companie va putea deveni un jucător și mai mare pe piața de streaming decât sunt în prezent cele două companii independente. Warner Media deține HBO Max care s-a poziționat bine pe piață dar rămâne în urma Netflix, Amazon Prime sau Hulu, relatează The Verge Warner Bros. a fost fondată în 1923 de frații Harry, Albert, Sam, și Jack Warner (FOTO: Warner Bros. Discovery)Bazat pe seria de benzi desenate cu același nume creată de Mark Millar și Frank Frank Quitely, Moștenirea lui Jupiter spunea povestea unei echipe de super-eroi trecuți de prima tinerețe care pasează ștafeta unei generații mai tinere. Însă făcând acest lucru ei își dau seama că idealurile lor nu ar mai fi în pas cu vremurile. Aparent nici serialul nu a fost în pas cu audiența.Anularea serialului este oarecum surprinzătoare ținând cont că anunțul a fost făcut la mai puțin de o lună de la lansarea sa pe Netflix pe 7 mai. Însă deși a petrecut o perioadă în clasamentul celor mai vizionate 10 spectacole ale Netflix, în cele din urmă seria a fost măcinată de recenzii negative înainte de a fi trecută pe raft.„Moștenirea” va continua totuși într-o anumită formă, Millar anunțând că lucrează deja la un serial numit Supercrooks a cărui poveste va avea loc în același univers fictiv dar se va învârti în jurul răufăcătorilor. Noua serie va fi difuzată tot de Netflix care a cumpărat compania lui Millar în 2017 dar l-a păstrat pe autorul scoțian în fruntea acesteia, potrivit Screen Rant Și tot la capitolul Netflix, o veste mai bună de la gigantul de streaming american care a dezvăluit un trailer și a anunțat data de lansarea a comediei sale animate despre fondarea Statelor Unite. Filmul a fost regizat de Matt Thompson, un veteran al Archer (cunoscut de asemenea pentru umorul său neconvențional), în timp ce Dave Callaham (The Expendables / Wonder Woman 1984) a scris scenariul.„Un George Washington înarmat cu drujbe adună o echipă de agitatori - printre care iubitorul de bere Sam Adams, faimosul om de știință Thomas Edison, călărețul aclamat Paul Revere și un Geronimo foarte nervos - pentru a-i înfrânge pe Benedict Arnold și regele James în Revoluția Americană”, relatează Netflix în descrierea oficială a comediei care va fi lansată pe 30 iunie, cu câteva zile înainte de Ziua Independenței SUA, conform Empire Online Miezul solid de fier al planetei noastre crește mai repede pe o parte decât pe cealaltă din motive necunoscute și face asta încă de când a început să se solidifice din fier lichid în urmă cu peste jumătate de miliard de ani, potrivit unui nou studiu publicat de seismologii de la Universitatea Berkeley din California.Creșterea mai rapidă înregistrată sub Marea Banda din largul Indoneziei nu a făcut însă ca miezul să fie asimetric. Gravitația distribuie uniform noua masă - alcătuită din cristale de fier formate pe măsură ce fierul lichid se solidifică - și menține un miez interior sferic ce crește în medie cu un milimetru pe an.Însă creșterea disproporționată de pe o parte sugerează că un fenomen necunoscut din miezul exterior sau mantaua Pământului înlătură căldură din miezul interior într-un ritm mai rapid decât pe partea opusă aflată sub Brazilia. Răcirea mai repede pe o parte ar accelera cristalizarea fierului și creșterea miezului interior pe partea respectivă.Acest lucru are implicații importante pentru câmpul magnetic al Pământului și istoria sa deoarece convecția din miezul exterior, alimentată de eliberarea de căldură din cel interior, creează dinamul care generează câmpul magnetic care ne protejează de razele și particulele solare periculoase.Creșterea asimetrică a miezului interior explică un mister vechi de trei decenii - că fierul cristalizat din miez pare să fie aliniat preferențial de-a lungul axei de rotație a Pământului mai mult în partea de Vest decât în Est deși logic ar fi ca aceste cristale să fie orientate aleatoriu, scrie Phys.org Viața pe Pământ nu ar fi posibilă fără câmpul magnetic generat adânc în interiorul planetei (FOTO: Mark Garlick / Sciencephoto / Profimedia Images)Da, Far Cry 6 chiar arată mișto