Primul centru mobil de vaccinare pentru românii din diaspora deschis la punctul de trecere a frontierei Nădlac II / Deocamdată nu este personal suficient

​ Primul centru de vaccinare mobil a fost deschis miercuri la punctul de trecere a frontierei Nădlac II pentru românii din străinătate, care se vor putea vaccina anti-COVID cu Johnson & Johnson (doză unică), fără programare. Deocamdată, centrul va funcţiona doar 12 ore pe zi, din cauză că nu există personal medical suficient. Potrivit DSP, nu au fost găsiţi suficienţi medici care să vrea să facă naveta până la frontieră, la 40 de kilometri de municipiul Arad, pentru că nu li se decontează transportul.

Anunțul a fost făcut de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, care precizează că și însoțitorii acestora care nu sunt cetățeni români pot beneficia de vaccin.

Centrul de vaccinare de la frontiera cu Ungaria va funcţiona zilnic între orele 08:00 şi 20:00, însă autorităţile vor să îl păstreze deschis 24 de ore, dacă va fi găsit personal medical.





"Consider că este un moment deosebit de important, fiind trecerea cu cel mai mare flux de persoane pe cale rutieră din România. Dorim să dezvoltăm acest centru de vaccinare, pentru că în primă fază va funcţiona după un orar, dar dorim să funcţioneze 24 din 24 de ore. În câteva zile vom deschide un centru şi în Nădlac I", a declarat, la frontieră, prefectul judeţului Arad, Toth Csaba, citat de Agerpres.





Şeful Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Arad, Horea Timiş, spune că nu au fost găsiţi suficienţi medici care să vrea să facă naveta până la frontieră, la 40 de kilometri de municipiul Arad, pentru că nu li se decontează transportul.

"Efortul este foarte mare pentru că nu găsim personal medical, în special medici. (...) Centrul din Vama Nădlac II înseamnă o deplasare de 40 de kilometri de la Arad, nu avem o legislaţie să decontăm transport şi este foarte greu de a asigura toate aceste cheltuieli, pentru că un centru decontează doar cheltuielile din ordinul de ministru.

Deci apar probleme, noi tot timpul am spus că Aradul este altceva faţă de restul ţării, pentru că suntem DSP-ul cu cele mai multe puncte de intrare în ţară şi cele mai multe fluxuri. Ca atare, noi tot timpul am solicitat derogări sau cazuri speciale, iar acum ne lovim cu o situaţie privind angajările de medici", a spus Horea Timiş.

El a precizat că pentru ca centrul să fie deschis 24 de ore este nevoie să fie dislocat personal medical de la alte centre de vaccinare din judeţ, dar să fie găsit şi cadrul legislativ pentru ca personalul să fie angajat la Primăria Nădlac, pentru a putea fi plătit.





Timiş a mai spus că pot fi organizate patru fluxuri de vaccinare la frontiera judeţului Arad cu Ungaria, dar depinde de cererea de vaccin şi de posibilitatea alocării resurselor umane.





Primii care s-au vaccinat la Nădlac II au fost români veniţi acasă din Germania şi Austria.





"În Austria a greu să ai acces la vaccin, eu am aşteptat două luni şi încă nu am reuşit. A fost o ocazie excelentă să mă vaccinez la frontieră, am văzut centrul în timp ce stăteam să îmi plătesc taxa de drum", a spus un bărbat.





Un alt român, venit din Germania, a afirmat că a fost anunţat încă de cum a intrat în ţară că are posibilitatea să se vaccineze.





"M-am bucurat că este vorba de serul de la Johnson&Johnson, care este doar o doză, deci nu mai trebuie să aştept şi rapelul. Asta m-a făcut să mă decid pe loc", a spus bărbatul.





Centrul de vaccinare, în care se administrează doar ser Johnson&Johnson, este amplasat într-o parcare aflată la aproximativ 50 de metri de punctul de control de la graniţă, chiar lângă autostradă, şi oferă posibilitatea şoferilor să întoarcă direct acolo pe autostradă dacă au venit în ţară doar pentru a se imuniza.





Amenajarea punctului de la Nădlac II, care are un flux de vaccinare, a început în urmă cu o săptămână, după ce fusese anunţată în 12 mai. Peste câteva zile ar urma să fie deschis un centru şi în PTF Nădlac I.





Şeful DSP Arad, Horea Timiş, declara că a constatat că tot mai mulţi români care lucrează în străinătate sau au locuinţe în Ungaria vin în ţară doar pentru a se imuniza, inclusiv străini cetăţeni ai Uniunii Europene.