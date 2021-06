Reprezentanța Comisiei Europene la București are o nouă șefă: Cine este Ramona Iulia Chiriac

Chiriac are cetățenie română și este diplomat de carieră. Are o experiență de aproape 20 de ani în afaceri europene, dobândită inclusiv la nivel local, în România, precizează biroul de presă al reprezentanței.Chiriac este consul general al României în landul Bavaria din 2016 și face parte din serviciul diplomatic român din 2008. Înainte de această experiență de peste zece ani în funcții diplomatice, a lucrat în administrația publică centrală și locală din România, având atribuții legate în special de pregătirea autorităților locale române pentru aderarea țării la UE.În cadrul Ministerului Integrării Europene din România a fost responsabilă în special de promovarea valorilor UE, de furnizarea de informații privind oportunitățile de finanțare, precum și de diseminarea cunoștințelor despre UE prin organizarea de conferințe, seminare, campanii de informare și ateliere.A absolvit Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România. Are două diplome de master, una în studii europene și alta în studii de gen.Este căsătorită, are un copil și cunoaște cinci limbi străine (engleza, franceza, germana, spaniola și italiana), potrivit datelor de pe site-ul MAE Șefii reprezentanțelor sunt numiți de președintele Comisiei Europene și sunt reprezentanții săi politici în statul membru în care sunt detașați.