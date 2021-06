Păun (ex-FNGCIMM): Nimeni nu a plecat în excursii de banii lăsați în rezerva Fondului / Glăvan: Era Orlando Teodorovici liberal? Așa s-ar părea, din moment ce acum guvernul Cîțu decide să procedeze exact la fel

Din 20 mai mi-a expirat mandatul de Președinte al Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM, scrie Cristian Păun, fostul președinte al Consiliului de Administrație al FNGCIMM. ”Nu mi-a mai fost prelungit de către Ministerul Finanțelor Publice. Colaborarea mea cu Fondul a încetat cu data respectivă”, spune Păun. Referindu-se la recenta decizie a premierului de a lua banii de la companiile de stat pentru a acoperi găurile din buget, Păun mai precizează: În guvernarea Ludovic Orban, guvernul a decis ca 50% din profitul net al FNGCIMM să plece ca dividend la Ministerul Finanțelor Publice și 50% să rămână să capitalizeze Fondul pentru viitor. Nimeni nu a plecat în excursii de banii aceia lăsați în rezerva Fondului, dimpotrivă: banii sunt acolo și lucrează pentru IMM-uri”.





În 2020, FNGCIMM a dat un număr record de garanții pentru IMM-uri prin IMM Invest, pentru credite de circa 14'miliarde lei. ”Statul a cheltuit, în final, vreo 600 milioane lei ca ajutor de stat (dobândă și comision de garantare) pentru IMM-uri. Și bine a făcut. O decizie excelentă și inspirată la acel moment (martie 2020), menită să compenseze, măcar parțial, neplăcerile pricinuite de restricții, mai ales la nivel de microîntreprinderi (60% din creditele acordate prin IMM Invest au mers la ele, fiind o reală gură de oxigen). Vreo 30.000 de IMM-uri au accesat programul fără ezitare”, mai spune Cristian Păun.







Revenirea economiei de astăzi are în spate, în bună măsură, și munca celor din Fond, consideră fostul președinte al CA de la FNGCIMM: ”În plus, în loc de 1/10 IMM-uri acceptate la finanțare de bănci, am ajuns, grației garanției IMM Invest la 1/3 rată de accepare. Educație financiară la firul ierbii pentru antreprenori care stăteau deoparte. Ca urmare a acestei activități deloc de neglijat, Fngcimm Sa Ifn a avut un profit net record în existența sa, circa 100 milioane lei. Vreo 20 milioane euro net. Fondul a devenit una din cele mai profitabile companii din portofoliul MFP în 2020. Și, foarte important, acest rezultat foarte bun a provenit din activități de garantate ce vizează cu precădere accesul la finanțare al IMM-urilor. Din păcate, guvernul a schimbat radical strategia și a decis ca 90% din acest profit net să ia calea bugetului, nu să rămână să capitalizeze fondul pentru proiectele viitoare”, mai spune Păun.





În prezent, din conducerea FNGCIMM, fac parte, printre alții, foștii miniștri Ion Ariton, Ovidiu-Ioan Silaghi, Anca Boagiu.





Era Orlando Teodorovici liberal? Așa s-ar părea, din moment ce acum guvernul Cîțu decide să procedeze exact la fel





Întrebat de ce stoarce bani din companiile de stat, Orlando Teodorovici răspundea, în anul 2018: Dacă au rezerve mari de bani, înseamnă că nu sunt conduse bine, scrie pe Facebook și Bogdan Glăvan (Fondul Român de Contragarantare).







”Însă nu am văzut nici un economist care să fie de acord cu transferarea practic a întregului profit al marilor companii de stat ca dividende la buget. Această practică este anti-economică. Repartizarea întruna de dividende înseamnă consum de capital. Cel mai bun exemplu despre consecințele consumului de capital este degradarea infrastructurii de termoficare din București; am ajuns să facem frigul și să ne spălăm la lighean, ca pe timpul lui Ceaușescu – de ce? – fiindcă în loc de investiții primăria a cheltuit bani pe consum: distracție și cadouri, pâine și circ pentru bucureșteni.





Este de notorietate faptul că oamenii așteaptă o eternitate să se conecteze la utilități. Suntem de râsul întregii planete din perspectiva dificultății de conectare la rețeaua de energie electrică (locul 157 în lume). Avem printre cele mai mari întreruperi de energie din UE. Părinții mei încearcă să se branșeze la gaze de un an de zile și încă nu au depășit stadiul de hârțogărie. Am putea să producem mai multă energie verde dar nu avem cum să o transportăm. Avem nevoie de investiții.





Statul este acționarul majoritar, proprietarul acestor coloși din energie. Ar trebui să impună companiilor să acționeze în direcția creșterii investițiilor. Dar ce face statul? Preia tot profitul realizat anterior la buget. Nu are nici o scuză pentru acest demers. Așa s-a întâmplat pe vremea lui Dragnea ani la rând, așa se întâmplă din nou acum. Hai să fim cinstiți: ce s-a întâmplat greșit pe vremea lui Dragnea sau Teodorovici nu poate fi considerat bun acum, doar fiindcă sunt “ai noștri” la guvernare.





Scuza a fost mereu, și înainte și acum, că în aceste companii se risipesc bani. Eu am tot declarat că firmele de stat au rezerve mari de eficiență. Dar ce treabă are asta cu distribuția de dividende, ce are sula cu prefectura? Dacă în companiile de stat se risipesc bani, atunci este treaba managementului să încheie cu risipa. Și dacă nu poate, atunci este treaba acționarului, a proprietarului, să numească alt management, mai performant. Asta dacă ținem cu tot dinadinsul ca statul să rămână proprietar.





Transgaz și Transelectrica, 58% de stat, se află în subordinea premierului. Acționarul-stat poate foarte simplu să elimine risipa, chiar în mod direct. Cum? Cu ocazia aprobării bugetului companiei. Dacă acționarul-stat, în intransigența lui, detectează că acolo se face risipă, că se plimbă lumea în țări exotice, că se dau bonusuri nemeritate, atunci poate foarte ușor să taie aceste cheltuieli cu pixul. De ce nu o face? De ce preferă să decidă repartizarea întregului profit ca dividende?





Fiindcă de fapt altul este interesul. Ca pe vremea lui Dragnea, interesul este preluarea banilor la buget, punct. Cum spunea chiar Dragnea, întrebat despre dividendele cerute în avans: “Tot timpul e foame de bani”, conchide Bogdan Glăvan.