Explozia unei mașini la Arad Prefectul a dispus măsuri suplimentare de ordine publică. Explozia, posibil provocată de o bombă acţionată de la distanţă

Măsurile suplimentare au fost luate în condiţiile în care arădenii ar putea fi îngrijoraţi cu privire la faptul că persoanele responsabile de provocarea exploziei sunt în libertate."Consider că în primul şi în primul rând mesajul care trebuie să vină din partea noastră, a autorităţilor, este unul de calm. Cetăţenii municipiului şi judeţului Arad pot să stea liniştiţi, am luat toate măsurile de ordine publică. În această situaţie, zic eu, ciudată, pentru că infracţiuni s-au mai întâmplat, dar infracţiuni de o gravitate asemănătoare nu a mai avut parte municipiul Arad. Există efective de poliţie şi jandarmerie în patrulare, există, pe lângă activităţile normale, şi activităţi suplimentare pentru a menţine ordinea publică", a declarat, duminică, prefectul Toth Csaba.El a spus că anchetatorii au mers "pe o pistă de moarte violentă, de incendiu provocat". "Există şi această posibilitate, cu o bombă, care, din câte cunosc eu, ar fi putut fi declanşată şi de la distanţă. (...) Anchetatorii lucrează la mai multe piste, au fost efectuate activităţi specifice de anchetă, cercetarea la faţa locului, audieri de martori, au fost identificate piste de anchetă, dar nu am cunoştinţă despre identificarea unor persoane direct responsabile de această faptă", a declarat prefectul, precizând că informaţiile le are din surse publice, nu direct de la anchetatori.Bărbatul care a decedat, sâmbătă dimineaţă, după ce i-a explodat maşina în parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crişan, au declarat, pentru AGERPRES, surse din rândul anchetatorilor.Maşina omului de afaceri ar fi explodat când el a vrut să plece. Conform surselor, sunt audiate în prezent persoane care locuiesc în zona unde a avut loc explozia, în condiţiile în care suflul a spart mai multe ferestre ale blocului la parterul căruia se află supermarketul, fără a exista alte persoane rănite.O echipă de anchetatori de la Bucureşti a plecat spre Arad, cu un elicopter, pentru a prelua cercetările în acest caz. Ioan Crişan deţinea una dintre puţinele ferme de somn african din Europa de Est, amenajată de mai mulţi ani în perimetrul unei foste fabrici de cânepă situată la câţiva kilometri de municipiul Arad. Ferma are 22 de bazine alimentate cu apă termală provenită dintr-un foraj adânc de 900 de metri, iar o parte dintre acestea sunt populate de zeci de tone de peşte.