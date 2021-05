Tribunalul Timiş: Arestare în lipsă a unui inculpat care a încercat să determine uciderea jurnalistului Dragoș Boța

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată a unui inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de încercare de a determina săvârşirea unei infracţiuni de omor şi de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor.





Tribunalul Timiş a dispus, vineri, arestarea în lipsă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.





În cauză s-a reţinut faptul că la data de 10 septembrie 2019, inculpatul a încercat să determine mai multe persoane să împuște un jurnalist (Dragoş Boţa - n.r.) de la o publicaţie online, ca răzbunare pentru articolele compromiţătoare scrise de acesta la adresa sa, arată un comunicat al DIICOT remis, vineri, Agerpres.





În acest scop, i-a predat unuia dintre atacatori, în vederea folosirii în agresiune, o armă de foc semiautomată, calibrul 7,65 mm, promiţând că în cazul aducerii la îndeplinire a solicitării sale îl va recompensa financiar atât pe el, cât şi pe ceilalţi participanţi la agresiune, precum şi că le va oferi arma de foc în mod de gratuit, menţionează comunicatul DIICOT.





Prin actul de sesizare, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara au solicitat Tribunalului Timiş arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.





În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Timiş.

Jurnalistul Dragoș Bota a fost victima mai multor tentative de intimidare și în trecut: Mașina i-a fost incendiată

Dragoș Boța acuza în 2016 că, procedeu asociat cu modus operandi-ul interlop despre care se știe că poate provoca accidente foarte grave. Iată însă ce declara la vremea respectivă chiar acesta:“Bilant pentru baietii care au umblat la roata stanga spate a Opel-ului meu – trei prezoane forfecate, al patrulea prezon slabit bine,al cincilea fara probleme. Ati estimat bine ca voi fi pe autostrada,dar ghinionul vostru e ca al patrulea prezon l-ati desfacut mai mult decat trebuia. Al doilea ghinion – nu am zburat la 130 km/h in parapet sau in vreun TIR. Sa duceti banii inapoi la contractori, care ar trebui sa creasca pretul de la 50.000 euro. Sunt ok si eu si Adrian Piclisan si mergem mai departe” , a scris acesta, potrivit mediastandard.ro Ulterior, mașina i-a fost incendiată de un autor necunoscut, incident care se putea transforma într-o tragedie de proporții, întrucât mașina fusese parcată lângă blocul în care locuia acesta și care se afla foarte aproape de o țeavă de distribuție a gazului. Motivul acestui act de agresiune ar fi fost, după primele indicii, o anchetă pe care acesta o desfășura în privința unui apropiat al primarului Timișoarei, Nicolae Robu.