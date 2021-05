8 iunie, Ziua Mondială a Oceanelor - Ce moștenire lăsăm urmașilor: peste 8 milioane de tone de plastic care ajung anual în apele lumii / Run For The Oceans și adidas te invită să alergi pentru salvarea oceanelor

​Articol susținut de adidas

Run For The Oceans by adidas

Pe 8 iunie sărbătorim Ziua Mondială a Oceanelor, însă trebuie să realizăm că acțiunile noastre distructive au un impact major asupra ecosistemului acvatic. Dacă nu vom schimba ceva, vom lăsa moștenire urmașilor munți de plastic și ape otrăvite. Fiecare dintre noi poate face gesturi mici care pot conta la nivel global. Run for the Oceans, platforma inițiată de adidas și Parley, te invită să participi la schimbare. Pentru fiecare kilometru alergat cu aplicația adidas Running în perioada 28 mai - 8 iunie, adidas și Parley vor curăța greutatea echivalentă a 10 sticle de plastic de pe plaje, până la 230.000 kg.





Pe scurt

350 milioane de tone de plastic sunt produse anual;

în fiecare minut ajunge în oceanele lumii echivalentul unei mașini de gunoi pline cu plastic (cam 8 milioane de tone de plastic ajung anual în oceane);

9 din 10 produse din plastic nu sunt reciclate;

dacă nu se schimbă nimic, până în 2050 va exista mai mult plastic în oceanele lumii decât pește;

pana în 2024 adidas își propune să folosească în fabricarea produselor numai poliester 100% reciclat;

din 2015, adidas a realizat peste 30 de milioane de perechi de pantofi cu Parley Ocean Plastic - fibre din deșeuri de plastic interceptate de pe plaje și din comunitățile de coastă.

Context





Ca să înțelegem și mai bine amploarea fenomenului, conform statisticilor, pentru fiecare persoană de pe glob, există în mediul înconjurător echivalentul a 500 kg de plastic, iar de la inventarea maselor plastice, peste 8 miliarde de tone de plastic au fost produse la nivel de global.





Iar dacă nici asta nu sună impresionant, conform estimărilor, dacă nu se schimbă nimic, până în 2050, în oceanele lumii va exista mai mult plastic decât pești.





Aleargă pentru oceanele lumii





Pentru fiecare kilometru alergat cu aplicația adidas Running în perioada 28 mai - 8 iunie, adidas și Parley vor curăța greutatea echivalentă a 10 sticle de plastic, până la maximum 230.000 kg de deșeuri plastice marine de pe plaje, insule îndepărtate și zone de coastă. Este un gest mic pe care îl putem face, dar un pas important pentru viitorul nostru.





Run For The Oceans în România



Comunitatea adidas Runners Bucharest este principalul promotor al evenimentului Run For The Oceans în România. Astfel, pe lângă Run For The Oceans din perioada 28 mai - 8 iunie, comunitatea adidas Runners organizează evenimente de alergare și ecologizare, plus alergări săptămânale. Dacă ești un fan al alergării și dorești să cunoști alți oameni ce împărtășesc aceeași pasiune, intră pe grupul de Facebook adidas Runners Bucharest.









Evenimentul principal Run For The Oceans în România va fi in data de 6 iunie, începând cu ora 9:30, iar adunarea va avea loc în Parcul Natural Văcărești. Se va începe cu un warm-up run de 3km, după care se va realiza o acțiune de ecologizare a zonei. Gazdele evenimentului vor fi Alex Corneschi și Anca Bucur, căpitani adidas Runners Bucharest.

Descarcă aplicația adidas Running și fii parte din schimbare - fiecare kilometru contează în perioada 28 mai - 8 iunie

Producem cantități enorme de plastic (350 milioane de tone) în fiecare an, iar conform statisticilor, majoritatea acestor mase plastice ajung în natura, nefiind reciclate. Impactul asupra mediului este unul colosal și efectele se vor vedea pe termen mediu și lung. Peste 700 specii de viețuitoare marine analizate aveau plastic în ele, iar particule de plastic au fost găsite și pe vârfurile celor mai înalți munți, în cele mai adânci zone din ocean, în zăpada din zona arctică, inclusiv în apa potabilă. Fără să realizăm, am transformat planeta într-o mare groapă de gunoi.Până în prezent, mișcarea adidas x Parley Run for the Oceans a unit peste 3 milioane de alergători din întreaga lume, acumulând în mod colectiv 25,5 milioane de km și strângând 2,5 milioane de dolari pentru a susține Parley să dezvolte inițiative și programe educaționale care luptă împotriva poluării marine cu plastic. În 2019, 92 de școli au fost înscrise în program și sunt acum centre de educație, precum și puncte de interceptare a plasticului pentru comunitatea locală. Ca urmare, 70.000 de copii și familiile lor au participat în program.