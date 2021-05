webPR: GSK Consumer Healthcare, în parteneriat cu Smile Train, lansează campania "Zâmbetele schimbă vieți" pentru a susține fondurile necesare tratamentului pentru copiii cu despicătură de buză și palat

Despicătura de buză și/ sau palat apare atunci când anumite părți ale corpului nu se îmbină corect în timpul dezvoltării fetale. Boala poate afecta buza şi/sau cerul gurii, care e compus atât din părți tari cât și din părți moi; copiii afectați care nu primesc tratament au deseori dificultăți în a mânca, a respira și a vorbi corect, riscând să fie marginalizați și să rămână cu probleme medicale. Global se estimează că 200.000 de copii se nasc cu această afecțiune în fiecare an, fiind afectat 1 din 700 de copii. În fiecare zi, 540 de copii se nasc cu această malformație. În România, se estimează că 1 din 600 de copii se naște cu despicătură de buză şi/sau palat, aproximativ 350 de copii în fiecare an.Campania lansată în România susține parteneriatul global prin donarea a câte 1 leu pentru fiecare produs de igienă orală cumpărat în iunie 2021 și implică toate produsele de igienă orală GSK Consumer Healthcare comercializate în România: Sensodyne, parodontax, Aquafresh și Corega. În acelasi timp, și angajații GSK Consumer Healthcare vor avea opțiunea să doneze pentru a susține cauza, iar suma adunată va fi dublată de către companie. Pe lângă contribuția financiară importantă care va susține operațiile copiilor afectați de despicătură de buză și/sau palat, parteneriatul urmărește și creșterea gradului de notorietate a afecțiunii în rândul consumatorilor și experților și susține igiena și sănătatea orală în rândul pacienților, ca parte a îngrijirii generale a sănătăţii. De asemenea, în România, pe parcursul acestui an se va desfășura o serie de webinarii dedicate medicilor stomatologi, organizate pe subiecte legate de tratamentul despicăturii de buză și/sau palat al copiilor până la 18 ani.”Mulți dintre copiii născuți cu despicătură de buză şi/sau palat nu sunt tratați pentru că părinții nu cunosc întotdeauna ce opțiuni de tratament sau finanțare pot accesa. Pentru a adresa această problemă, suntem onorați să lansăm această campanie globală și în România, să contribuim la îmbunătățirea vieții copiilor care suferă de această afecțiune. Tradiția GSK Consumer Healthcare ne legitimează drept specialiști în igiena orală, așa că știm bine importanța unei guri sănătoase. Eforturile noastre vor susține finanțarea operațiilor chirurgicale necesare și trainingul echipelor medicale care tratează și gestionează această afecţiune, dar contribuie și la creșterea gradului de notorietate, astfel încât părinții copiilor afectați să știe ce opțiuni de tratament au”, a declaratSmile Train este cea mai mare organizație internațională dedicată tratamentului despicăturii de buză şi/sau palat, care acționează concret și local, susținând o gamă coerentă de servicii medicale oferite în mod gratuit pacienților cu despicătură de buză și/sau palat de care se ocupă. Începând cu 1999 și până acum, ONG-ul a susținut peste 1,5 milioane de pacienți, oferindu-le de la sprijin nutrițional și operații chirurgicale până la servicii de logopedie și servicii de îngrijire orală.“Alături de noi din 2020, Spitalul Clinic de Copii Maria Sklodowska Curie este unul dintre cei mai noi parteneri și singurul din România. Până acum, Smile Train a finanțat intervenții chirurgicale în spitalul partener și a furnizat granturi pentru a susține programul de ortodonție a echipei care tratează despicătura de buză sau palat. Ne dorim foarte mult să susținem creșterea ponderii serviciilor medicale oferite de către spital pacienților cu despicătură de buză sau palat, la fel cum continuăm să investim în educație și programe chirurgicale și non chirurgicale menite să ajungă la pacienții din toate colțurile țării. Expansiunea acestor programe va permite Smile Train şi GSK Consumer Healthcare să continue eforturile depuse împreună pentru a transforma viețile pacienților români afectați și ale familiilor acestora”, a completatAmbiția comună a GSK și Smile Train în România este să creeze cadrul și oportunitatea ca fiecare copil cu despicătură de buză și/sau palat să fie tratat în siguranță și cât mai repede posibil. Parteneriatul se sprijină pe echipa medicală a Spitalului Clinic de Copii Maria Sklodowska Curie din București, ca promotor al eforturilor pentru a trata această afecțiune în România și în regiune – nu numai realizarea intervenţiilor chirurgicale, ci şi organizarea de sesiuni de training, de educație publică, schimburi de experienţă la nivel regional și multe alte acțiuni.”Nu mai demult de acum 20 de ani, despicătura de buză și/sau palat era o afecțiune teribilă care punea în pericol viața copiilor afectați în România, cu rate ridicate de abandon în orfelinate. Între timp, știința și medicina au evoluat până la punctul în care părinții pot afla de soluțiile disponibile cu suficient timp înainte ca un copil afectat să se nască, iar tratamentul poate începe imediat după aceea. În România, de asemenea, s-a înregistrat un progres semnificativ în managementul acestei boli, de la specializarea de echipe medicale în mai multe locuri din țară, până la informarea din ce în ce mai bună a familiilor afectate în privința opțiunilor medicale pe care le pot accesa. Dar eforturile noastre sunt departe de a se sfârși; încă există medici stomatologi care ezită să îngrijească acești pacienți, precum încă există multe familii vulnerabile care nu știu ce opțiuni au. Așadar, întâmpinăm cu bucurie orice sprijin primim pentru a ne continua misiunea de a ajunge la obiectivul de a nu mai avea nici un caz de despicătură de buză și/sau palat rămas netratat. Mulțumită susținerii GSK Consumer Healthcare și Smile Train, au fost posibile deja anul trecut 40 de intervenții chirurgicale și tratamente post operatorii de calitate, la timp și în condiții de siguranță”, a afirmatGSK este o companie globală de îngrijire a sănătății, cu o activitate bazată pe cercetare și dezvoltare iar scopul nostru este să ajutăm oamenii să realizeze mai multe, să se simtă mai bine, să trăiască mai mult. La nivel global, producem medicamente inovative, vaccinuri și produse pentru îngrijirea sănătății.GSK Consumer Healthcare este una dintre cele mai mari companii de produse pentru îngrijirea sănătății din lume. Deținem mărci precum Sensodyne, Voltaren, parodontax, Panadol, Corega, Vibrocil. Aceste mărci sunt prezente cu succes în peste 100 de țări pentru că reflectă pasiunea noastră pentru calitate, garantată științific. Acestea sunt inspirate de nevoile și dorințele reale ale milioanelor de oameni care intră în farmacii, supermarketuri, și magazine online din toată lumea, în fiecare zi, și aleg produsele noastre. Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați site-ul nostru, www.gsk.com Smile Train susține profesioniştii din domeniul sănătăţii prin oferirea de training, fonduri și resurse pentru a realiza intervenții chirurgicale gratuite pacienților cu despicătură de buză sau palat și programe de îngrijire coerente copiilor afectați de pe tot globul. Propunem o soluție sustenabilă și un model de sănătate ce poate fi aplicat la nivel global pentru tratamentul despicăturii de buză sau palat, îmbunătățind substanţial viețile copiilor afectați, incluzând abilitățile lor de a se hrăni, de a respira, de a vorbi și, în final, de a prospera. Pentru a afla mai multe despre cum abordarea sustenabilă a Smile Train înseamnă că donațiile au un impact imediat, dar și unul pe termen lung, vă rugăm vizitați site-ul smiletrain.org.