​Procesul intentat de Laszlo Tokes fostului director al SIE şi fostului adjunct al contraspionajului Securităţii, trimis spre rejudecare

Potrivit celor doi, procesul are ca obiect o serie de declaraţii făcute în cadrul unei emisiuni televizate de Filip Teodorescu şi Ioan Talpeş cu privire la faptul că Laszlo Tokes ar fi fost spion al Ungariei şi că ar fi primit bani de la serviciile secrete ungare în perioada rezistenţei sale la Timişoara.„În anul 2014, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, în care moderatorul este binecunoscutul Mihai Gâdea, s-a afirmat mincinos despre Laszlo Tokes că este trădător de ţară şi spion al Ungariei, dovedit cu acte în regulă, existând şi dosare. Am sesizat Tribunalul Bucureşti, cerând tragerea lor la răspundere, fiind vorba despre răspundere civilă delictuală. L-au defăimat pe domnul Laszlo Tokes, despre care se spune şi se ştie că a fost scânteia Revoluţiei de la Timişoara, datorită faptului că timişorenii, indiferent de naţionalitate, au sărit în apărarea lui Laszlo Tokes. S-a ajuns la declanşarea revoltei populare şi această solidaritate româno-maghiară a dus la căderea dictaturii naţional-comuniste. De aceea este foarte gravă acuzaţia, fiindcă îşi bate joc de martirii Revoluţiei, de eroismul poporului român (...) În anul 2019, Curtea de Apel Bucureşti a admis acţiunea în parte. Au fost obligaţi pârâţii, în solidar, la plata către reclamant a daunelor morale de 1 leu şi cheltuieli de judecată (...) Împotriva deciziei nr. 1638A din 6 decembrie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti au declarat recursuri reclamantul Laszlo Tokes şi pârâtul Ioan Talpeş (...) Au fost admise ambele recursuri, a fost casată hotărârea şi s-a retrimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti. Acolo se va decide. Noi nutrim speranţa ca principiul reparării integrale a prejudiciului cauzat în sfârşit va fi reparat şi acest proces, care durează de şapte ani, până la urmă se va putea finaliza în condiţii corespunzătoare şi soluţia va fi legală, nu va trebui să ajungem la Curtea Europeană”, a declarat presei avocatul Elod Kinsces.Laszlo Tokes a susţinut că întreaga sa viaţă a fost urmărit, începând din 1975, de tot felul de învinuiri cu privire la activitatea sa politică şi religioasă şi că speră ca prin rejudecarea cauzei să se facă dreptate în privinţa acestor acuzaţii care i s-au adus.„Privind în ansamblu trecutul şi alte două procese în care s-au pronunţat hotărâri în ultima vreme, pot spune că întreaga mea viaţă s-a petrecut în confruntarea cu puterea din România, fiind această putere comunistă şi postcomunistă. Primul caz a fost în 1975, când eram capelan la Braşov şi am fost învinovăţit că aş fi naţionalist-şovinist, iredentist, mistico-religios şi aşa mai departe. Aceste învinuiri m-au urmărit tot timpul vieţii mele şi după 1989 (...) În procesul cu arborarea drapelului la oficiul meu din Oradea, în procesul cu Steaua României, mi-a fost negat dreptul la libera exprimare. În toate aceste cazuri s-au ridicat probleme de autonomie, de drepturile comunităţii maghiare, de fapt aceste cazuri sunt îndreptate nu numai împotriva mea, ci împotriva acestor cauze pe care le reprezint, drepturile minorităţii maghiare, autonomiei, drepturile omului şi aşa mai departe. Mă bucur că în ultimele trei cazuri s-au adus hotărâri pozitive (...) Acest dosar durează de şapte ani. Sunt convins că trebuie să luptăm pentru dreptate, nu numai pentru libertate. (...) Sper ca la următoare instanţă, Curtea de Apel Bucureşti va aduce o hotărâre pozitivă şi se va face dreptate”, a declarat Tokes Laszlo.El susţine că este un antagonism social şi politic ca nişte oameni din fostele servicii secrete să defăimeze, indirect, timişorenii şi cauza Revoluţiei Române.Filip Teodorescu şi Ioan Talpeş au afirmat, în septembrie 2014, într-o emisiune televizată, că Laszlo Tokes a fost agent plătit al serviciilor secrete ungare şi au vrut să demonstreze afirmaţia printr-o adeverinţă scrisă de fostul pastor, în octombrie 1989, prin care atesta primirea unei donaţii bisericeşti de 20.000 lei din Ungaria.Cu ocazia judecării apelului, Curtea de Apel din Bucureşti a dispus, la propunerea avocatului Elod Kincses, audierea a doi martori din Ungaria, care au confirmat că suma în cauză ar fi fost o donaţie, trimisă pentru a ajuta familia pastorului, care nu mai avea venituri.