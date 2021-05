Liviu Dragnea află joi dacă va fi eliberat / Decizia vine la fix doi ani de la condamnare

​Liviu Dragnea află joi dacă va fi eliberat din închisoare, la fix doi ani de la condamnarea sa în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Fostul președinte al PSD a fost condamnat pe 27 mai 2019 la trei ani și jumătate de închisoare cu executare.







La dezbaterile de miercuri, Liviu Dragnea a fost asistat de avocata Flavia Teodosiu, el nefiind prezent în sala de judecată, dar a fost audiat prin videoconferinţă, potrivit Agerpres. La începutul procesului, judecătorul care se ocupă de acest caz a anunţat că nu există un sistem de comunicaţie cu monitor în sala de judecată, astfel încât Dragnea a fost audiat cu ajutorul unei tablete.







Avocata Flavia Teodosiu a încercat să amâne procesul, pe motiv că a depus la Curtea de Apel Bucureşti o cerere de strămutare a procesului, însă solicitarea de amânare a fost respinsă.







"Să nu riscăm ca, dacă se admite prezumtiv cererea de strămutare, să fie desfiinţată această decizie. Dânsul apreciază că poate să mai stea şi nu cere judecarea astăzi. Solicitarea noastră este mai mult decât întemeiată. Nu solicităm suspendarea, ci doar amânarea", a spus avocata.







Procurorul de şedinţă a cerut respingerea cererii de eliberare condiţionată, arătând că fostul lider PSD a fost sancţionat în penitenciar, după exprimarea unor critici împotriva soluţiei de condamnare. De cealaltă parte, avocata Flavia Teodosiu a spus că nu există date că Dragnea nu şi-a însuşit decizia de condamnare, el îndeplinind toate condiţiile pentru a fi eliberat: conduită corespunzătoare, stăruinţă în muncă, îndeplinirea fracţiei de 2/3 din pedeapsă. "Se tot face vorbire despre participarea la programele educative. În fapt, sunt nişte teste grilă pentru care primeşti recompensă, dacă obţii punctaj maxim. Domnul Dragnea e inginer, nu e medic sau neurolog. Nu a luat punctaj maxim la unele teste grilă, pentru că erau întrebări despre cum funcţionează creierul, cum debutează diabetul. La alte teste i s-a spus că sunt sub nivelul lui de pregătire. Acesta e motivul pentru care nu a luat creditele, nu că a absentat", a declarat Flavia Teodosiu.







Dragnea: „Eu trebuie să primesc o pedeapsă pentru că am criticat puterea?”





Audiat prin videoconferinţă, Dragnea a afirmat că a suportat "toate abuzurile" în închisoare. "Tot ce a spus doamna avocat este susţinut de mine. Am avut o sancţiune. Este vorba despre o convorbire online dintre mine şi o persoană de pe lista suport aprobată de penitenciar. Eu trebuie să primesc o pedeapsă pentru că am criticat puterea? Sunt o persoană relativ cunoscută. Poate să spună cineva despre mine că am avut un comportament negativ? Am suportat toate abuzurile la adresa mea în aceste luni: dreptul la hrană, la sănătate, la muncă. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis. Eu am înţeles pentru ce am fost adus aici. Nu înţeleg de ce nu pot beneficia de dreptul de liberare. Am îmbunătăţit viaţa a milioane de români, fără să cer nimic în schimb", a afirmat fostul lider PSD. După dezbateri, judecătorul a anunţat că amână pronunţarea în acest caz pentru joi.





În 27 aprilie, Judecătoria Sectorului 5 a respins ca neîntemeiată cererea de eliberare condiţionată depusă de Liviu Dragnea.

Magistratul și-a motivat decizia arătând că, deși Liviu Dragnea a executat 2/3 din pedeapsă, necesar pentru a fi eliberat condiţionat, "din analiza situaţiei personale instanţa nu şi-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare". "Eliberarea petentului, prin simpla împlinire a fracţiei şi în contextul unui comportament civilizat - normal de altfel, ar fi de natură a avea un efect total opus. Evident, o astfel de măsură nu ar fi de natură a avea un efect descurajant, ba din contră, ar dovedi o lipsă de reacţie din partea statului faţă de cei care încalcă normele legale", a motivat Judecătoria Sectorului 5.





Fostul lider al PSD a avut mai multe conflicte cu conducerea Penitenciarului Rahova și a intentat mai multe procese împotriva acesteia, după ce i-a fost retras dreptul la muncă, în urma interviului online acordat de Dragnea din penitenciar fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, în prezent jurnalist la Realitatea Plus. Instanța i-a admis fostului lider al PSD contestația după ce acesta a susținut că a pierdut aproximativ 50 de zile de libertate, după retragerea dreptului la muncă la atelierul auto al închisorii, în iulie anul trecut.





De ce a fost condamnat Liviu Dragnea



Potrivit DNA, Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, a menținut ilegal în posturi două angajate - Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica. Cele două nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor de muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul PSD Teleorman, spune DNA.





Conform procurorilor, Dragnea a determinat-o pe Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul DGASPC Teleorman. El a mai fost acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman.





Liviu Dragnea, reacție nervoasă înainte de condamnare



Cu o zi înainte de încarcerare, în 26 mai 2029, PSD cu Dragnea președinte avea să obțină un rezultat dezastruos în alegerile europarlamentare. Atunci a fost ultima apariție publică a lui Liviu Dragnea în libertate.”Eu nu mă tem de nimic. Dacă mă temeam, eram preș, eram ghiocel și PSD-ul era un partid cuminte și nu făcea ce a făcut până acum. Completul de judecată dacă va rezista presinilor va da achitare. Dacă nu vor rezista, nu vor da achitare", afirma liderul PSD în ultima sa conferință de presă, întrebat dacă se teme că va fi condamnat.





Chestionat de o jurnalistă dacă are bagajele făcute, Dragnea a avut o reacție nervoasă: "E un spectacol prost, foarte prost! N-am niciun bagaj făcut!"

Dosarele lui Liviu Dragnea

Fostul lider al PSD mai are o condamnare definitivă de doi ani de închisoare cu suspendare, primită în aprilie 2016 în dosarul Referendumului.





De asemenea, Liviu Dragnea este urmărit penal în dosarul Tel Drum. DNA a anunțat în noiembrie 2017 că a început urmărirea penală împotriva lui Dragnea și a șefilor de la Tel Drum pentru constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și infracţiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea companiei în privința acordării de contracte pentru reabilitarea de drumuri județene cu fonduri europene. DNA preciza că dosarul s-a constituit în urma unei sesizări a OLAF.

Procurorii spun că, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi înființat în 2001 un grup infracțional organizat "care acționează și în prezent", format din funcționari ai instituțiilor din administrația publică și oameni de afaceri. DNA menționa că acest grup infracțional organizat ar fi furnizat fonduri pentru PSD, prin donații ale membrilor.



Urmărirea penală în dosarul Tel Drum a fost suspendată însă în perioada stării de urgență. Șeful DNA, Crin Bologa, a spus că nu va mai avansa un termen pentru finalizarea cazului și că la DNA sunt "cu sutele" dosare mai vechi de 5 ani.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat pe 14 ianuarie începerea urmăririi penale a fostului lider PSD Liviu Dragnea, pentru trafic de influență și folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite, în dosarul vizitei pe care a făcut-o în Statele Unite în 2017, la ceremoniile de instalare a lui Donald Trump la casa Albă. În prezent, Liviu Dragnea este încarcerat la penitenciarul Rahova, fiind condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare. În același dosar este urmărit penal și consulul general al României la Bonn, Gheorghe Dimitrescu, fost consilier al lui Florin Iordache.

Pe 26 iunie 2020, DNA a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva fostului lider al PSD Liviu Dragnea , în dosarul Tel Drum, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul, instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false. Prejudiciul creat bugetului de stat în acest dosar este estimat de procurori la peste 31,34 milioane de lei



Pe 17 mai 2021, DNA a anunțat trimiterea în judecată a lui Liviu Dragnea în dosarul vizitei în SUA.

Decizia pe care Tribunalul o va pronunța joi în cazul cererii de eliberare făcute de Liviu Dragnea este definitivă.











Liviu Dragnea se află în penitenciar din 27 mai 2019 , când a fost condamnat definitiv de instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare.