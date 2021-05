Cîţu: Primul spital cu finanțare PNRR va fi gata până în 2023-2024

"Poţi să construieşti o anumită aripă sau o componentă a unui spital prin PNRR şi celelalte prin fonduri europene. (...) Spitalele regionale, cele trei, sunt pe altă finanţare. Avem câteva spitale construite până în 2024. Niciun spital de stat nu a fost construit în ultimii treizeci de ani. Ăsta este unul dintre obiective. (...) Primul spital va fi gata până în 2023-2024 cu finanţare PNRR. Vor fi mai multe, sunt mai multe care intră în acest PNRR. Asta e important”, a mai spus Cîţu.

El a explicat că partea bună a PNRR este că "te ţine conectat" şi sunt nişte borne care trebuie atinse anual pentru că altfel nu se primesc bani."Partea bună a PNRR e că te ţine foarte atent, foarte conectat, ai nişte borne pe care trebuie să le atingi în fiecare an altfel nu primeşti bani. E foarte interesant mecanismul, da, e complicat, e diferit de ceea ce am făcut până acum, dar asta arată că nu numai în România şi cam toată Europa e nevoie de o structură a modului în care banii sunt cheltuiţi de Guvern, ceea ce e ok pentru că un guvern poate să răspundă la modul cum cheltuiesc banii şi trebuie să fie transparent acest proces, această procedură”, a anunţat Florin Cîţu.