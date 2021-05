Înâlnire tensionată între Cîțu și Ciolacu / Liderul PSD: Nu am avut plăcerea de a avea acces la PNRR / Premierul: Nu aș vrea să comentez capacitatea de întelegere a celor cu care noi dialogăm

"Această discuție nu are nimic special, văd că ati facut-o mai specială decât este", a spus premierul, întrebat de jurnaliști cum a decurs întâlnirea.Potrivit premierului este surprinzător faptul că unele sindicate și patronate au ales să facă parte din delegația PSD. "Surprinzător, dar asta e!", a spus Cîțu. Acesta a adăugat că a prezentat, nu a negociat PNRR. "Am prezentat elemenete de reforma care au fost aprobate de coaliție, coaliție care are în spate voturile românilor, o reformă care este apreciată de Comisia Europeană", a precizat Cîțu.Întrebat despre acuzațiile făcute de Ciolacu, premierul a afirmat că nu ar vrea să comenteze "capacitatea de intelegere a celor cu care noi dialogăm de fiecare dată". "Am prezentat toate capitolele din PNRR, cu bugetul aferent fiecărui capitol. Pe urmă am intrat și în detalii, am intrat și în ordonanța care stă la baza PNRR", a mai spus Cîțu.În ceea ce privește posibilitatea ca PSD să participe la îmbunătățirea PNRR, Florin Cîțu a spus că "e mai mai complicat să credem că va exista compatibilitate pe anumite lucruri"."Ne uităm, am luat și propunerile sindicatelor, patronatelor și celor PSD și ne uităm la ele, dar doar dacă exista, prin minune, vreo compomentă care sa fie în spiritul a ceea ce vrem să facem în aceasta țară. Astăzi, programul de reforme corectează ceea ce s-a făcut în ultimii ani de zile când PSD a fost la guvernare", a adăugat Cîțu.Legat de prezentarea PNRR în Parlament, Cîțu a spus că "este un program al Guvernului așa cum este în majoritatea țărilor, nu trebuie sa meargă în Parlament".Aceste declarații au fost făcute după ce Marcel Ciolacu a spus că nu a avut acees la PNRR în timpul discuțiilor. "Am sperat astăzi să avem o discuţie mai aplicată. Nu am avut plăcerea de a avea acces, alături de partenerii sociali, la PNRR (...) Nu am avut detaliile reformelor şi aveam şi noi propuneri de reforme în acest moment, pentru a fi incluse în PNRR".Liderul PSD a mai spus că din punctul lor de vedere, "în continuare PNRR nu are o coerenţă şi o viziune clară a anilor pe care îi trăim în acest moment şi a motorului economic din toată Europa"."Nu cunoaştem concret ce granturi vor merge către IMM-uri, nu cunoaştem către sindicate care sunt reformele şi în zona de pensii. Plus că este recomandarea Comisiei de a avea acces la aceste informaţii. Este planul naţional, nu este un plan secret. Sperăm să deblocăm acest lucru şi să stabilim împreună un calendar de prezentare a planului în Parlamentul României", a mai afirmat Ciolacu.