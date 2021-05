Cîțu discută joi cu delegația PSD despre PNRR. Ciolacu: Nu mă deranja să mă cheme la Vama Veche, mă duceam și acolo

”Mânie la ora 15.00 voi avea o întâlnire cu reprezentanţii PSD, exact pe această temă. La buget i-am spus domnului Ciolacu să vină să-i prezint bugetul dar nu a venit, în pandemie i-am spus să vină să discutăm dar nu a venit. Să vedem mâine dacă PSD va da curs invitaţiei să discutăm despre un program care îi interesează pe toţi, PNRR. Deci mâine la ora 15.00 e această întâlnire”, a afirmat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern de miercuri."Eu nu pot decât să mă bucur că până la urmă primul ministru şi-a găsit timp să stea de vorbă şi cu opoziţia pe PNRR, dar şi mai mult mă bucură faptul că s-au hotărât să vină cu el transparent şi să îl prezinte în Parlament. Nu este nevoie de un vot, unele state au făcut acest vot. (..) Aş vrea să fiu foarte clar: acest plan nu e nici al puterii, nici al opoziţiei, este al Românei, statul român şi toată clasa politică trebuie să aducă cât mai mulţi bani astfel încât nivelul de trai al românilor să crească. Asta este logica”, a fost replica lui Marcel Ciolacu, miercuri seară, la România Tv, potrivit News.ro.Acesta a menţionat că PNRR este "un plan de reformă, nu pentru firmele cuiva, apropiate a celor de la putere sau firmele de consultanţă ale altora”."Mâine am hotărât - pentru că nu este un plan politic, nu e al puterii sau al opoziţiei - am hotărât să mergem cu doi reprezentanţi, respectiv cu domnul Jianu din partea IMM-urilor şi cu domnul Dumitru Costin din partea sindicatelor. M-a invitat pe mine şi cu cine consideră PSD să meargă la aceste discuţii. Dacă nici capitalul românesc, firmele româneşti, cred că cele mai afectate în pandemie, nu au găsit o pârghie de dialog cu primul ministru, deci angajatorii, nici sindicatele nu au găsit această pârghie, respectiv sindicatele, să aibă o discuţie cu primul ministru, atunci o să o înlesnim noi. O să mai merg cu specialişti din PSD şi nu în ultimul rând cu europarlamentarul Victor Negrescu care este şi pârghia între partid şi familia socialistă europeană”, a explicat Ciolacu.Ciolacu a afirmat că ar fi mers la discuţia cu premierul inclusiv la Vama Veche. "Nu mă deranja să mă cheme nici la Vama Veche, mă duceam şi acolo. Dacă domnul Cîţu se simte mai confortabil la Vama Veche mă duceam şi acolo, eu nu am astfel de mândrii”, a adăugat liderul PSD. Liderul PSD a precizat că merge cu anumite solicitări, "cu mecanisme clare de implementare” în ceea ce priveşte proiectele din PNRR. Întâlnirea cu PSD nu se află pe agenda oficială a premierului.