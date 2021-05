Guvernul va aproba, miercuri, un proiect de hotărâre care stabileşte data alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local pe 27 iunie

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri, de la ora 13.00, un proiect de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale pe data de 27 iunie, notează news.ro. Potrivit proiectului, decizia intră în vigoare din 23 mai. Executivul mai are spre aprobate un proiect de OUG pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.„Se stabileşte ziua de duminică, 27 iunie 2021, ca dată pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în circumscripţiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 23 mai 2021”, conform proiectului de hotărâre.De asemenea proiectul de OUG prevede că „pentru verificarea calităţii informaţiilor înregistrate la recensământ se organizează o cercetare statistică postrecensământ în perioada iulie -august 2022; aceasta se efectuează cu recenzori selectaţi în acest scop, conform instrucţiunilor elaborate de către UCIR”.„În perioada februarie – iulie 2022 se desfăşoară, etapizat, recenzarea populaţiei şi locuinţelor. În funcţie de evoluţia unor evenimente la nivel naţional: pandemii, dezastre naturale, stări de alertă, stări de urgenţă, alegeri locale, alegeri parlamentare, referendumuri, modificarea perioadei de desfăşurare a recensământului general agricol, care pot afecta desfăşurarea recensământului, perioada de colectare a datelor poate fi modificată prin hotărâre a CCRPL2021”, mai arată proiectul de ordonanţă de urgenţă.Potrivit sursei citate, etapele vor fi următoarele:„- În perioada februarie – martie 2022 se realizează colectarea indirectă a variabilelor din programul de observare al recensământului identificate în surse administrative. ……………….- În perioada martie-mai 2022 se realizează colectarea on-line a înregistrărilor individuale şi a celor referitoare la gospodării, locuinţe şi clădiri - autorecenzarea on-line- În perioada mai – iulie 2022 se realizează în teren colectarea prin interviu faţăîn-faţă asistată de calculator a înregistrărilor individuale, pentru acele persoane pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line. (9) În perioada mai - iulie 2022 se realizează în teren colectarea prin interviu asistată de calculator a clădirilor şi locuinţelor, pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.- În perioada august - septembrie 2022 se realizează asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuinţele şi clădirile. Aceasta se realizează prin imputare prin metode statistice, din surse statistice şi administrative, pentru acele unităţi statistice pentru care nu există un formular completat cu date, în conformitate cu metodologia prevăzută”.Executivul mai are în primă lectură două proiecte de hotărâre unul privind regimul deşeurilor şi celălalt depozitarea deşeurilor. Tot în primă lectură este şi proiectul de hotărâre care modifică şi completează legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.Alt proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi este cel pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021-2027 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021-2027.Un proiect de hotărâre se referă la aprobarea Programului naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice şi a metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice.Exproprieri în vederea unor drumuri naţionaleUn alt proiect de hotărâre este privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a Drumului Naţional DN 3, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 48+080 – 49+100; 49+800 – 50+000; 51+100 – 51+500; 51+560 – 52+000; 57+700 – 58+000; 58+030 – 58+330; 62+600 – 62+800; 64+000 – 64+400; 70+200 – 70+400; 80+000 – 80+200; 84+900 – 85+300; 99+600 – 99+800; 103+400 – 104+000; 106+300 – 106+900”, de pe raza localităţilor Lehliu Gară, Ileana, Lehliu Sat, Lupşanu, Vlad Ţepeş, Independenţa şi Grădiştea, judeţul Călăraşi.De asemenea, Guvernul va discuta şi proiectul de hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900", pe raza localităților Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăști-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domnești, Ciorogârla și Cornetu din județul Ilfov și Grădinari și Joița din județul Giurgiu, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020.Înscris pe ordinea de zi a reuniunii de miercuri de la Palatul Victoria este şi memorandumul cu tema: Aprobarea Planului naţional privind măsurile necesare pentru implementarea Recomandării Consiliului privind accesul la protecţie socială pentru lucrători şi pentru persoanele care desfăşoară o activitate independentă.