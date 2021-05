elefantFest, cel mai mare târg de carte, așteaptă cel puțin 1,5 milioane de vizitatori online în săptămâna 24-30 mai. Marea Britanie este invitat special.

Parteneriat media

Ediția a treia a elefantFest va avea ca partener de onoare British Council și beneficiază de susținerea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. "Suntem onorați să avem astfel de parteneri la această ediție a elefantFest. Ne leagă o puternică istorie culturală de Marea Britanie și am pregătit împreună cu British Council evenimente diverse care se vor derula pe parcursul târgului și care, în mod sigur, vor fi atractive atât pentru adulți, cât și pentru copii", declară Sergiu Chircă, CEO elefant.ro."Este o mare bucurie ca Marea Britanie să fie invitat special la ediția din acest an a elefantFest. Pentru noi, participarea la acest târg de carte reprezintă posibilitatea de a reitera rolul culturii în dialogul bilateral și în a aprofunda relațiile deja foarte strânse dintre oamenii celor două țări. Căci Culture is GREAT! Sunt convins că prezența britanică la elefantFest va oferi o experiență inedită printr-o paletă largă de autori invitați, precum și prin organizarea unor ateliere de creație, dezbateri, proiecții și evenimente dedicate cărții. ", declară Excelența Sa domnul Ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Andrew Noble."În peisajul cultural al Marii Britanii, literatura joacă un rol cheie – de la cărți pentru copii, la autori premiați internațional, universul literar britanic este înfloritor, divers și apreciat global. British Council România se bucură așadar să fie alături de elefant.ro pentru a aduce tot ce e mai bun în literatura, creativitatea și educația britanică mai aproape de publicul din România, și sperăm ca tot mai mulți cititori de orice vârstă să se bucure de magia literaturii britanice prin lansările, sesiunile de storytelling și ofertele din cadrul târgului virtual elefantFest.", spune Nigel Bellingham, director British Council România.Ideea elefantFest a apărut în 2020, la debutul pandemiei, când târgurile tradiționale de carte au fost anulate, iar întreaga industrie de carte din România era în impas. elefantFest a reușit să ofere milioanelor de români din toată țara, încă de la prima ediție, ocazia de a participa la experiențe culturale unicat, la care nu puteau avea acces în cadrul unui târg de carte convențional."Organizată sub sloganul "Fă-ți timp să citești!", această nouă ediție elefantFest își propune să readucă lectura în sfera de interes a unui număr cât mai mare de români. Formatul virtual ne permite și de această dată să venim cu propuneri cât mai diverse. Spre exemplu, în ultimele două zile ale târgului vom avea activități dedicate copiilor, sub umbrela elefantFest KIDS", completează Adrian Dinu, Director Comercial Carte la elefant.ro.La standurile celor peste 50 de edituri, dintre cele mai importante din România, vor putea fi achiziționate peste 30.000 de titluri în limba română, de la best sellere până la cărți de specialitate, volume pentru copii și noi apariții editoriale. Catalogul de carte în limba engleză va depăși și de această dată 600.000 de titluri.elefantFest KIDS va reuni în perioada 29-30 mai activități pentru cei mici, de la sesiuni de storytelling derulate împreună cu partenerii de la British Council, până la lansări de carte pentru copii sau alte evenimente dedicate juniorilor. Părinții, de asemenea, vor găsi în târg multe cărți pentru copii la prețuri foarte bune.Peste 100 de evenimente și experiențe literare, de la lansări de carte și prezentări ale unora dintre cele mai recente apariții editoriale, până la interviuri cu autori foarte apreciați, vor avea loc în cele 7 zile ale târgului. Editurile vor pregăti atât discounturi importante la zeci de mii de titluri, cât și cărți cu autograf.La ediția din această primăvară sunt așteptați să participe peste 1,5 milioane de vizitatori.Cele mai recente statistici europene arată că noi, românii, dedicăm lecturii doar 5 minute pe zi și mai puțin de 1% din veniturile gospodăriilor de la noi din țară sunt alocate achiziționării de carte. elefant.ro este unul dintre cei mai mari retaileri online din Romania, oferind celor 3.000.000 de clienti o gama extinsa de produse cu livrare prin curier, in punctele de livrare proprii din Bucuresti si din tara, precum si prin partenerii strategici la nivel national. Fondat in 2010, Elefant s-a extins si in afara tarii deschizand o filiala la Chisinau, in Republica Moldova - magazinul online local elefant.md.