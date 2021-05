Cîțu, la spectacolul-pilot ”Dineul cu proști”: Este un pas important în revenirea la normalitate. Cred că România e prima țară UE care face acest pas

”Vreau să le mulţumesc românilor pentru că împreună am trecut printr-un an dificil, împreună am purtat mască, împreună am păstrat distanţarea socială, împreună ne-am vaccinat, vreau să le mulţumesc că au înţeles că avem o campanie de vaccinare care continuă şi astăzi avem un număr record de persoane vaccinate, 120.000 de persoane vaccinate. Campania continuă, românii au înţeles că singura soluţie de ieşire din pandemie o reprezintă vaccinarea. (...) De a 1 iunie vor fi noi reglementări și urmează o nouă etapă de la 1 august. (...) Azi este un pas important în revenirea la normalitate. România este, cred, prima țară din UE care face acest pas datorită românilor care au înțeles să se vaccineze”, a declarat Cîțu, prezent sâmbătă la Teatrul Național București unde se joacă ”Dineul cu proști”.Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a aprobat vineri lista cu evenimentele test/pilot în domeniul cultural. Potrivit hotărârii, se aprobă organizarea și desfășurarea a 4 evenimente în domeniul cultural conform anexei, în limita a maximum 70% din capacitatea spațiului.Două dintre evenimente sunt organizate de Opera Națională București, iar celelalte două de Teatrul Național București și Opera Națională Română Cluj-Napoca. La evenimente participă persoane vaccinate sau care prezintă un test negativ, însă acestea sunt obligate să poarte mască.