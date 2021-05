Supermedical a lansat UpMed, prima aplicație dedicată domeniului medical din România

Articol susținut de Supermedical

Aplicația UpMed este disponibilă, începând de astăzi, pe App Store și Google Play Utilizatorii aplicației vor avea acces la ultimele inovații din domeniul medical dar și la informații tehnice despre echipamente medicale. De asemenea, vor putea configura un echipament medical după propriile nevoi, vor putea solicita oferte comerciale și vor putea beneficia de discount-uri pentru diverse achiziții."Prin intermediul acestei aplicații, compania Supermedical își propune să contribuie la un proces necesar de digitalizare a sistemului medical românesc, captiv încă într-o birocrație anacronică. Aplicația UpMed vine să ofere coerenţă strategiei noastre digitale și să ofere profesioniștilor din domeniul medical un instrument util, adaptat la cerințele actuale", transmite Oana Glodeanu, directorul comercial al companiei.Într-un moment în care România ocupă unul dintre ultimele locuri din Europa la gradul de alfabetizare digitală din spitale, Supermedical propune o viziune simplă, dar consistentă: valorificarea resurselor digitale pentru crearea unui sistem în care atât profesioniștii din sănătate, cât și pacientul, să poată beneficia de acces imediat la informații. Și să câștige, astfel, timp, adesea atât de prețios în actul medical.Aplicația UpMed este doar o parte dintr-un proiect mai amplu de dezvoltare a sistemului de sănătate prin inovație digitală. Supermedical are în portofoliu o soluție completă de digitalizare a spitalelor, ce cuprinde echipamente inteligente, sisteme de interconectare, management și comunicare de date sau acces la aplicații bazate pe inteligență artificială. Cu ajutorul acesteia, parcursul unui pacient într-un spital din țară ar putea arăta, curând, cu totul diferit.Mircea Mandă, director de marketing Supermedical, descrie soluția: "Ecosistemul digital propus de Supermedical înseamnă normalitate într-o societate a informaţiei şi sfârşitul erei hârtiilor etern plimbate între secţii sau clinici, în drumuri inutile şi, de multe ori, umilitoare. Soluţia constă într-o reţea strategică dece asigură interconectare și acces instant la date:responsabil de transferul și arhivarea datelor imagistice, şi un- o platformă unificatoarepentru întregul spital. HCM centralizează datele generate pe traseul medical al unui pacient - documente, imagini medicale, fișe de consultații, analize - și le pune la dispoziția medicilor pe dispozitive mobile, chiar lângă patul pacientului. Ulterior medicii au la dispoziție diverse aplicații de inteligență artificială pentru suport în diagnostic, iar la final, pacientul își primește datele medicale printr-un link pe e-mail, de unde le poate descărca și accesa oricând. Digitalizarea, la nivel de spital, înseamnă timp salvat, confort şi mai multă eficienţă în actul medical".Supermedical este distribuitor de echipamente și aparatură medicală, cu 14 ani de experiență în domeniul medical. Sub sloganul "For a healthy tomorrow", compania își propune să ofere soluții medicale inovatoare, de ultimă generație, care să îmbunătățească sistemul de sănătate românesc și să le ofere pacienților șansa la cea mai bună îngrijire.