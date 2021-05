Tanczos Barna, în localităţile din Satu Mare afectate de inundaţii: A fost un debit istoric, viitură uriaşă - VIDEO

Inundatii in judetul Satu Mare

"Din păcate, în următoarea perioadă ne mai aşteptăm la precipitaţii abundente, semnificative în această zonă. Este posibil ca situaţii similare să se repete, din păcate. Rolul nostru, al Ministerului Mediului şi al Guvernului, este să centralizăm cât se poate de repede constatarea pagubelor, să vedem care este suma acestora şi să alocăm de la Guvern un sprijin pentru autoritatea publică locală şi pentru autoritatea judeţeană, să refacă drumurile care au fost rupte de această viitură şi să refacă acolo unde trebuie infrastructura şi să venim în sprijinul cetăţenilor", a mai declarat Tanczos Barna.





"În cursul dimineţii, am fost informat de către colegii mei din minister care asigură permanenţa în situaţii de urgenţă că în judeţul Satu Mare a avut loc o viitură uriaşă. A fost un debit istoric, peste 70 de litri de apă în mai puţin de trei ore, iar în localităţile în care ne aflăm, în Socond, Beltiug, au avut loc inundaţii. Sunt peste 800 de animale moarte, sunt peste 1.000 izolate, 100 şi ceva de gospodării care au fost afectate. Am venit la faţa locului să vedem în ce măsură am reuşit să stabilizăm situaţia. Se lucrează prin aceste motopompe, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a pornit pompele pentru a evacua apa acolo unde se poate evacua, iar în aceste gospodării vor veni comisiile pentru a pregăti procesele verbale de constatare a pagubelor", a spus ministrul.Tanczos Barna a adăugat că este "o minune" faptul că nu au fost înregistrate pierderi de vieţi omeneşti, având în vedere că viitura s-a produs pe timpul nopţii.Ministrul Mediului a avertizat că precipitaţiile abundente vor continua şi că există riscul producerii unor noi inundaţii în judeţul Satu Mare, dar a dat asigurări că Guvernul se va implica în alocarea de sprijin financiar localităţilor afectate.