Anunț umanitar: Ajutor pentru Cosmina Bălășescu, diagnosticată cu o formă agresivă de cancer

Spre exemplu, ne costă între 4 și 8 euro să putem viziona, timp de o lună, filme artistice ca la cinematograf, direct la noi acasă. Atât e tariful unui abonament la un serviciu de video streaming. Ne face mai fericiți să avem acest confort după o zi sau o săptămână grea de muncă.Dar dacă am da doar 2€ și am salva o viață? N-am fi și mai fericiți? Nu ne-ar împlini și mai mult gândul că cineva a primit o nouă șansă?Un SMS cu textul „Cosmina” la numărul 8832 costă doar 2€, jumătate din costul unui abonament la Netflix, dar poate însemna salvarea Cosminei Bălășescu, o fată diagnosticată cu o formă agresivă de cancer.Medicii din țară sunt depășiți de situația ei medicală și i-au recomandat să meargă în străinătate, dar acolo i se cer 94.000 de euro pentru a fi operată și tratată. Având în vedere că singurul întreținător este tatăl, care lucrează în Italia ca grădinar, e lesne de înțeles nevoia disperată de ajutor financiar a Cosminei.2€ e o sumă mică dar cu un potențial uriaș. Un SMS cu textul „Cosmina” la numărul 8832 poate face diferența dintre viață și moarte pentru această tânără lovită dur de boala nemiloasă.Fă-ți și tu o mică bucurie azi și trimite mesajul care poate salva o viață. Fii chiar tu cel care o scapă pe Cosmina de la un destin tragic!