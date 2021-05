Emanuel Ungureanu îi cere Patriarhului să se implice în campania de vaccinare: Cum ar fi să avem un centru în Catedrala Neamului?

Biserica ar trebui să se implice în campania de vaccinare, pentru că este o chestiune de sănătate publică, a afirmat luni la RFI deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de Sănătate: ”Din păcate, nu l-am văzut încă pe Patriarhul Daniel vaccinându-se”.





Emanuel Ungureanu spune că maratonul de vaccinare din București a fost o acțiune reușită, dar insuficientă. El afirmă că este nevoie de mult mai mult decât aceste maratoane - de o mobilizare exemplară la sate, de caravane ale medicilor care să meargă în sate, de primari, de preoți care să se implice.

"Din păcate, nu l-am văzut încă pe Patriarhul Daniel vaccinându-se, nu am văzut preoți foarte mulți care să facă acest gest, pentru a îndemna cât mai mult populația în vârstă și cu comorbidități să fie pe primele locuri”, a afirmat deputatul USR PLUS.





Deputatul USR PLUS și-ar dori ca Biserica să se implice mai mult în campania de vaccinare: ”Să vă dau un exemplu: în Franța, am văzut centre de vaccinare în tot felul de biserici, am văzut în moschei, în catedrale catolice. Cum ar fi să avem un centru de vaccinare în Catedrala Neamului? Cum ar fi să-l vedem pe Patriarhul Daniel coordonând o asemenea campanie? Până la urmă, influența Bisericii în societate este foarte mare și ar trebui să vedem această implicare pentru o chestiune de sănătate publică”.





Emanuel Ungureanu atrage atenția că la sate sunt probleme mari cu vaccinarea: ”E nevoie de un efort mare în zona rurală, acolo avem probleme mari cu vaccinarea, avem mari probleme cu informarea cetățenilor și o implicare a Bisericii consistentă în această campanie ar ajuta enorm”.