Viermii de făină galbeni uscați, confirmați de Comisia Europeană ca aliment. Ei se vor putea consuma fie ca insecte uscate întregi, fie ca ingredient

Statele membre au aprobat marți o propunere a Comisiei Europene care permite utilizarea viermilor de făină galbeni uscați ca aliment nou . Această primă autorizare de introducere a insectelor pe piața UE ca alimente noi are loc în urma unei evaluări științifice riguroase efectuate de EFSA. Noul aliment se poate consuma ca gustare, sub formă de insecte uscate întregi, sau ca ingredient al unor produse alimentare, de exemplu sub formă de pudră în produse proteice, biscuiți sau produse pe bază de aluat.