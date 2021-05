Un bărbat băut și fără permis din Botoșani a intrat cu mașina într-un cap de pod după care a adormit

Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs pe drumul european E58, pe raza localităţii Băluşeni, bărbatul, care nici nu posedă permis de conducere, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice."Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 1 Botoşani au depistat pe drumul european E 58, un autoturism care avea partea din faţă avariată, în urma unei coliziuni cu un cap de pod, iar conducătorul auto dormea pe locul şoferului. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit identitatea conducătorului auto, în persoana unui bărbat de 39 de ani, din comuna Băluşeni", a precizat sursa citată.Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta este cercetat acum sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere fără permis şi conducere sub influenţa alcoolului. (Agerpres)