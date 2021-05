Consola de aur a reginei Elisabeta a II-a a fost scoasă la vânzare / Cercetătorii cred că au elucidat misterul apei de pe Marte / Două companii de jocuri video au câștigat un Oscar

​NERD ALERT

Oculus Studios și Respawn Entertainment au câștigat un Oscar la Premiile Academiei Americane de Film de duminica trecută după ce au coprodus un scurt documentar inclus în shooter-ul VR Medal of Honor: Above and Beyond ce a fost lansat în luna decembrie a anului trecut. Colette , un documentar despre al Doilea Război Mondial regizat de Anthony Giacchino și coprodus de cele două companii de jocuri, a câștigat premiul pentru cel mai bun scurtmetraj documentar la cea de-a 93-a ediție a Oscarurilor. Documentarul spune povestea lui Colette Marin-Catherine , o fostă membră a Rezistenței franceze care se întoarce în Germania pentru prima dată după război, vizitând inclusiv lagărul de concentrare Mittelbau-Dora unde a fost ucis fratele ei.Mini-documentarul a fost inclus în modul „Galerie” (Gallery) al MoH: Above and Beyond, acesta deblocând o serie de documentare scurte și interviuri cu veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial pe măsură ce jucătorii completează misiuni. O coincidență înduioșătoare (sau ceva avut în vedere de Academia Americană de Film): Colette a împlinit 92 de ani char în ziua în care documentarul despre ea a câștigat premiul Oscar, conform IGN Poți vedea integral documentarul pe site-ul The Guardian și mai multe informații despre proiectul „Gallery” al Medal of Honor în clipul de mai jos:Legendarul regizor canadian din spatele unor filme ca Scanners și A History of Violence și-a anunțat următorul proiect, Crimes of the Future. Viitorul lungmetraj va fi primul film al lui Cronenberg în calitate de regizor de la Maps to the Stars (2014) și primul său scenariu original după cel al eXistenZ (1999).Nu doar că filmul a fost confirmat oficial dar a fost anunțată deja și distribuția sa care îl va include pe nimeni altul decât Viggo Mortensen (Aragorn din Lord of the Rings, în caz că e nevoie de explicații). Și încă o veste bună: filmările vor începe în luna august a acestui an la Atena. Mă rog, semi-bună mai degrabă că nu s-ar fi supărat nimeni dacă începeau mai devreme.Cronenberg a declarat în comunicatul de presă în care a anunțat filmul că „am o treabă neterminată cu viitorul”, relatând că acțiunea acestuia fi plasată într-un viitor „în care omenirea învață să se adapteze la mediul sintetic care o înconjoară. Evoluția îi trimite pe oameni dincolo de starea lor naturală într-o metamorfoză care le alterează structura biologică”, descriere ce amintește de filme anterioare ale sale ca Videodrome și The Fly, potrivit Collider David Cronenberg se întoarce! (FOTO: Captură de ecran)Fostul senator american Harry Reid, liderul senatorilor democrați din Congresul american între 2007 și 2015, afirmă că gigantul din domeniul apărării Lockheed Martin ar fi putut avea fragmente dintr-un OZN prăbușit. Reid, în vârstă de 81 de ani, a declarat pentru New Yorker că nu a văzut dovezi ale rămășițelor dar că Pentagonul i-a respins cererile de a investiga subiectul.Reid a fost timp de 20 de ani senator din partea statului Nevada care găzduiește faimoasa bază militară Area 51 despre care s-a zvonit că ar găzdui OZN-uri și chiar extratereștri. „Mi s-a spus timp de decenii că Lockheed avea unele dintre aceste materiale recuperate”, a relatat Reid. „Și am încercat să obțin, după cum îmi amintesc, o aprobare secretă din partea Pentagonului pentru a mă uita la aceste chestii”, susține fostul lider democrat.„Nu au aprobat asta. Nu știu care erau toate cifrele (n.r. numărul de înregistrare a cererii), ce tip de clasificare a fost, dar nu au vrut să mi-o acorde”, afirmă Reid. Acesta a fost intervievat de New Yorker pentru o poveste despre investigațiile guvernului american cu privire la OZN-uri. Un raport guvernamental care va prezenta în detaliu ce știe executivul SUA despre OZN-uri urmează să fie publicat în luna iunie a acestui an, conform Deadline Lockheed Martin este una dintre cele mai mari companii din lume specializate pe domeniul militar (FOTO: John Crowe / Alamy / Profimedia)Un Nintendo Wii de aur creat pentru regina Marii Britanii este în prezent de vânzare pe eBay (în caz că nu s-a vândut până când ajungi să citești acest articol) pentru suma de 300.000 de dolari. Actualul proprietar al consolei de lux, un colecționar olandez de jocuri video numit Donny, a decis să o vândă pentru „a merge înainte cu viața”.Dacă nu știi povestea consolei de aur a reginei, Wii-ul în cauză a fost creat în 2009 ca parte a unei cascadorii de marketing a defunctei companii americane de jocuri video THQ pentru a-și promova jocul Big Family Games lansat exclusiv pentru Wii. Ideea a fost să trimită o consolă unică celei mai mari familii dintre toate: familia regală britanică. Așa că TQH i-a trimis reginei Elisabeta a II-a un Wii de aur absurd de scump.În mod deloc surprinzător, regina a refuzat consola și totul a devenit o legendă amuzantă a industriei de jocuri video. Donny a stabilit prețul de vânzare de 300.000 de dolari întrucât i se pare o sumă rezonabilă care l-ar ajuta să își cumpere propria casă și să își realizeze ambiția de a merge înainte cu viața, relatează IGN Da, e aur de 24 de carate (FOTO: eBay)Actrița israeliană în vârstă de 36 de ani va interpreta rolul principal în Meet Me In Another Life (Întâlnește-mă în altă viață), o adaptare pentru marele ecran a romanului cu același nume al lui William Morrow publicat pe 27 aprilie de editura britanică Harper Collins. În plus, „Wonder Woman” va fi și coproducătoare a filmului.Meet Me In Another Life spune povestea unui bărbat și a unei femei care trebuie să descopere motivul pentru care continuă să se întâlnească în diferite versiuni ale realității. Thora și Santi sunt destinați să se întâlnească în mod repetat: ca profesor și student-minune, ca un pacient pe moarte și îngrijitorul său, ca credincios și sceptic. De-a lungul a numeroase vieți ei devin prieteni, colegi, iubiți și dușmani, scrie Deadline Aș adăuga că Gadot pare hotărâtă să își croiască o carieră și în spatele camerei, acesta fiind al 7-lea proiect în care este listată ca producător după seria National Geographic Presents: Impact With Gal Gadot, lungmetrajul Wonder Woman 1984 și alte 4 proiecte deja anunțate printre care filmele Cleopatra și Wonder Woman 3 și un serial deocamdată fără titlu inspirat din viața actriței și inventatoarei Hedy Lamarr Gal Gadot este una dintre cele mai în vogă actrițe de la Hollywood în momentul de față (FOTO: Flickr)Un brevet publicat recent arată că Sony a reușit să programeze un sistem de inteligență artificială pentru a ajuta la personalizarea personajelor din jocurile video dezvoltate de companie. Noul program AI învață pe baza trăsăturilor personale ale fiecărui utilizator, folosindu-se de profilul lor de jucător.Programul funcționează prin desemnarea unui profil prestabilit fiecărui jucător care apoi învață să automatizeze gameplay-ul în funcție de stilul specific al jucătorului în cauză. În plus, programul monitorizează o serie de stiluri de joc pentru a adapta profilul prestabilit în funcție de preferințele jucătorului.Odată ce programul învață stilul jucătorului, AI-ul va putea controla evoluția jocului pentru a-l ajuta pe utilizator. Sony vrea ca programul să le permită utilizatorilor să își controleze personajele AI pentru a-i ajuta să completeze obiectivele și misiunile. Practic, AI-ul va putea juca în stilul gamerului pentru a-l ajuta în realizarea obiectivelor în timp ce acesta ar putea fi ocupat cu alte sarcini din joc, relatează Phys.org Brevetul Sony are potențialul de a revoluționa jocurile video (FOTO: Science Photo Library / Sciencephoto / Profimedia)​Deși astăzi planeta roșie este un deșert friguros, în urmă cu aproximativ 4 miliarde de ani suprafața sa era presărată cu lacuri și fluvii relativ longevive, după cum au arătat observațiile roverilor NASA. Atmosfera lui Marte era mult mai densă în perioada respectivă, lucru care a permis existența apei lichide la suprafața planetei (la o presiune prea scăzută aceasta se evaporă în spațiu).Însă modul în care suficientă apă ar fi putut exista pe Marte în stare lichidă pentru a forma lacuri și râuri este un mister. Soarele era cu 30% mai puțin luminos în urmă cu 4 miliarde de ani decât în prezent, modelările arătând că planeta roșie ar fi fost învăluită într-o epocă de gheață permanentă. Însă un nou studiu poate ajuta la rezolvarea acestei enigme.Cercetătorii au descoperit că un strat subțire de nori reci din partea superioară a atmosferei marțiene ar fi putut cauza un efect de seră, încălzind planeta pentru perioade lungi de timp. Această idee a fost propusă pentru prima oară cu aproape un deceniu în urmă dar a fost respinsă pentru că „s-a susținut că ar funcționa doar dacă norii ar avea proprietăți neverosimile”, afirmă Edwin Kite, profesor de științe planetare la Universitatea Chicago și autor principal al studiului.Însă un nou model realizat de Kite și colegii săi arată că nori rarefiați dar calzi s-ar fi putut forma deasupra planetei, capturând suficientă căldură pentru ca apa să poată rămână lichidă la suprafață, în anumite condiții. De exemplu, suprafața marțiană ar fi trebuit să fie acoperită cu gheață doar parțial, la poli și pe vârfurile munților. Un înveliș de gheață mai extins ar fi favorizat formarea norilor de joasă altitudine care reflectă lumina solară și ar fi ținut Marte într-o iarnă perpetuă.Noul studiu arată din nou faptul că Marte este o lume extraterestră, cu propriile sale procese și cu proprietăți speciale. „În model, acești nori se comportă într-un mod foarte diferit de cei de pe Pământ”, relatează Kite. „Construirea de modele bazate pe intuiția de pe Pământ pur și simplu nu va funcționa deoarece [apa ce a existat în stare lichidă pe Marte] nu seamănă deloc cu ciclul apei Pământului care transferă rapid apa între atmosferă și suprafață”, afirmă cercetătorul, potrivit Space.com Oare cum arăta Marte pe vremea când avea nori? (FOTO: Martin Holverda / Dreamstime): Netflix a dezvăluit data lansării și trailerul pentru Trollhunters: Rise of the Titans , ultimul capitol din saga animată extraordinară a lui Guillermo del Toro. Alături de trailerul pentru viitorul film de animație, Netflix a confirmat că Trollhunters: Rise of the Titans va fi lansat pe platforma sa de streaming pe 21 iulie, conform Screen Rant Ah, și două dintre cele mai așteptate jocuri video ale anului, Life Is Strange: True Colors și Odin: Valhalla Rising, au avut parte la rândul lor de noi trailere săptămâna aceasta.Kakao Games și Lionheart Studio au lansat de fapt un calup de trailere și imagini ale Odin: Valhalla Rising și le poți vedea pe toate pe Twinfinite P.S.: Dacă ai ratat cumva știrea, cercetătorii au descoperit cele mai vechi urme ale activității umane în peștera Wonderwerk din Africa de Sud