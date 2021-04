De acest 1 Mai luptați pentru un job sigur! LINK Academy oferă o reducere de până la 740€ la școlarizarea pentru cele mai bine plătite joburi în IT

​Articol susținut de LINK Academy

Anul acesta, sărbătoarea muncii vă aduce mai mult decât oportunitatea de a vă relaxa și de a vă bucura de mâncare și băutură… Vă aduce oportunitatea de a vă schimba viața și de a vă lupta pentru un job sigur!Acesta este scopul companiei LINK Academy care organizează o campanie mare de 1 Mai oferindu-vă posibilitatea să obțineți o reducere de până la 740 euro la școlarizarea de un an pentru cele mai căutate joburi în IT.Majoritatea angajaților sărbătoresc ziua muncii luptându-se să obțină un job, să aibă un salariu care să le ofere un trai decent și să lucreze în condiții normale.Totuși, există o clasă muncitoare care nu trebuie să lupte pentru drepturile sale, nici măcar acum când pandemia a creat o criză a locurilor de muncă. Cei care au înțeles că viitorul este în tehnologia informației și s-au alăturat clasei muncitoare IT, nu doar că nu trebuie să-și facă griji pentru un job, ci au luxul de a alege unde și pentru ce salariu vor lucra.Sectorul IT este una din puținele ramuri ale industriei pe care criza nu a afectat-o aproape deloc, iar numărul locurilor de muncă și cererea de angajați de calitate este în creștere. De aceea, LINK Academy vă transmite: „Nu lăsați acest 1 Mai să treacă doar sub semnul mâncării, băuturii și odihnei. De 1 Mai schimbați-vă viața și cariera!"Marea campanie de 1 Mai de la LINK Academy se desfășoară în perioada 1-7 mai și vă oferă înscrierea cu o reducere de 740 euro la cea mai modernă școlarizare în IT de un an. Voi trebuie doar să alegeți departamentul care corespunde cel mai bine intereselor voastre din următoarele 6: Programare, Design și multimedia, Administrație, IT business, Design 3D și CAD sau Dezvoltarea aplicațiilor mobile.Pe lângă abilitățile de IT care vă pregătesc pentru o carieră profitabilă, LINK Academy vă oferă și șansa să obțineți experiența de muncă atât de necesară încă din perioada școlarizării prin programe educaționale gratuite precum DesignStudio, ProgrammingFactory etc.În plus, aveți ocazia să intrați în contact cu cei mai buni angajatori prin intermediul Centrului pentru Dezvoltarea Carierei și să vă găsiți foarte repede un job.Pentru o carieră de succes și posibilitatea de a lucra în companii străine, LINK Academy asigură cursanților săi și cursuri gratuite de limba engleză și germană. Dacă în timpul școlarizării întâmpinați orice fel de problemă, Consilierul pentru ajutor în studiu vă stă la dispoziție. Cu ajutorul aplicațiilor LINK Academy Android și iOS puteți învăța de oriunde.Puteți să obțineți cunoștințele practice necesare începerii unei cariere în IT așa cum vă convine cel mai mult – în sălile de clasă LINK Academy dotate cu cel mai modern echipament sau online, prin intermediul platformei pentru studiu la distanță Această platformă vă permite să parcurgeți materia online, să urmăriți cursurile, să comunicați cu profesorii și colegii și să vă bucurați de aceleași condiții de școlarizare ca și cursanții care urmează cursurile în clasă, dar de oriunde v-ați afla. Ambele modele de școlarizare vă oferă expertiză și șanse egale să obțineți unul din numeroasele certificate IT recunoscute pe plan internațional, ca Oracle, Zend, Autodesk, Adobe, Microsoft etc. Aceste certificate vor reprezenta dovada oficială a cunoștințelor pe care le-ați dobândit. Oferta de 1 Mai de la LINK Academy se desfășoară în perioada 1-7 mai, iar numărul cursanților care vor putea să obțină reducerea de până la 740 euro la înscriere este limitat. LINK Academy menționează că locurile libere vor fi ocupate în ordinea sosirii înscrierilor și că toți cei interesați trebuie să se înscrie din timp dacă vor să-și rezerve un loc.Dacă vreți să vă începeți educația în IT la LINK Academy, și să sărbătoriți următorul 1 Mai ca un expert foarte bine plătit, accesați această pagină