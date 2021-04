Chirica despre acuzațiile DIICOT: Mă simt într-un mare pericol și sper ca justiția să nu se facă în cabinetele de partid / Voi publica toate documentele

”De data asta mă aflu într-o situație în care nici nu mi-aș fi imaginat, o situație în care lucururile au degenerat, o situație care îmi slăbește încrederea în justiție într-un mod radical. Nu am dat și nu am luat și nu am permis nimănui să ia ceva de la acest oraș. (...) În speța în care mă aflu astăzi, de ce este grea? Este grea pentru vorbește despre crimă organizată (...) Mă simt în pericol, într-un grav pericol și sper ca justiția să nu se facă în cabinetele de partid. Sper să nu ne întoarcem în timp. Sper ca celelalte instituții ale statului să asculte și să încerce și chiar să facă să se afle adevărul. Nu pot suporta acest lucru. Iașiul are o agendă externă, Iașiul are un proiect pentru Basarabia, Iașiul are un primar care și-a respectat jurământul zi de zi. Iașiul și-a ales un om care să sufere alături de el, dar nu așa”, a declarat Chirica, într-un mesaj video.Inculpat pentru înșelăciune într-un dosar ce vizează afaceri cu terenuri, Chirica a mai susținut că a avertizat de la începutul acestui an că presiunea la Iași crește.”Nu țin sub nicio formă să fac justiție televizată, dar pare puțin anapoda. Pe 24 ianuarie, ca niciodată, sunt stropit în Piața Unirii fără să mi se ia apărarea, pe 27 sunt trimis în judecată pe un dosar clasat de DNA, pentru care nu am depus ulterior la judecătorie niciodată nicio mărturie pentru că nu s-a admis, iar până la sfârșitul lunii aprilie sunt încadrat în formă de crimă organizată, chiar și pentru omisiunea unei sesizări. Pentru mine nu contează, contează pentru imaginea acestui oraș. De aceea, spun public: mă simt în pericol și rog să se facă justiție. Dacă am greșit, vreau să plătesc public și vreau să mi se spună unde am greșit și atunci voi ieși public cu demisia în mână. Nu vreau să mai fiu obiectul de ocară al partidelor politice. Voi publica toate documentele semnate cu sau fără obligația de a le publica și o să găsiți că fiecare funcționar al primăriei își asumă responsabilitatea. Nu am semnat niciun document fără susținerea tehnică a unui funcționar care să fie convins că este corect”, a mai declarat edilul, adăugând că el însuși a sesizat organele de control.În total, 15 persoane, între care primarul Iaşiului, fostul arhitect-şef al oraşului şi patronul unui ziar local, sunt urmărite penal în acest dosar, conform unor surse judiciare citate de News.ro. Primarul Mihai Chirica este acuzat de omisiunea sesizării organelor judiciare, anchetatorii având indicii că primarul ar fi știut că terenul situat în zona Sărărie din municipiu face obiectul unor tranzacţii dubioase. Patru dintre cele 15 persoane au fost iniţial reţinute de procurorii DIICOT.Este vorba despre fostul arhitect al oraşului Alexandru Mustiaţă, inspectorul Victor Gavriluţă de la Serviciul Cadastru din Primăria Iaşi, notarul Răzvan Ionuţ Costin şi Claudiu Asimionesei, proprietarul publicaţiei Bună Ziua Iaşi. Instanţa a decis ca Mustiaţă, Gavriluţă şi Asimionesei să fie plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, în timp ce notarul Răzvan Ionuţ Costin va fi cercetat în stare de libertate.Acuzaţiile cele mai grave sunt formulate împotriva lui Florin Asimionesei, acesta fiind cercetat, între altele, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Actualul city-manager al Iaşului, fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, este urmărit penal pentru fals intelectual şi abuz în serviciu.