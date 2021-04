Ghinea: Avem un Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă de 29 de miliarde de euro agreat în coaliție

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri seară că în şedinţa de coaliţie s-a agreat un Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) de 29 de miliarde de euro, urmând să meargă la Bruxelles, împreună cu premierul Florin Cîţu, pentru negocierile finale, relatează Agerpres.

"Aş vrea să mulţumesc domnului prim-ministru pentru implicare şi tuturor liderilor de coaliţie care, după multe discuţii şi după multe frământări - s-a spus că este o nouă piatră de încercare pentru coaliţie, iată că am trecut de această încercare - avem acum un PNRR de 29 de miliarde, de sub 30 de miliarde, agreat în coaliţie, avem mandat pentru Bruxelles. În săptămâna cu 10 mai merg împreună cu domnul prim-ministru la Bruxelles şi sperăm să avem negocierile finale", a precizat Ghinea, la încheierea şedinţei coaliţiei de guvernare.

El a adăugat că rămân "nişte semne de întrebare" care vor trebui discutate de către miniştrii de linie la Bruxelles.





"Suntem acum la o înţelegere în coaliţie pentru o sumă de sub 30 de miliarde (de euro - n.r.), rămân nişte semne de întrebare care vor trebui discutate de către miniştrii de linie la Bruxelles (...). Vom dezvolta componentele tehnice, este foarte mult de muncă, dar daţi-ne voie să nu dăm detalii pe sume până când nu le discutăm cu Comisia", a afirmat ministrul.





Ghinea a menţionat că s-a ajuns la suma de 29 de miliarde de euro prin reducerea finanţării unor linii de investiţii.





"Sunt câteva sute de linii de investiţii prin care am trecut împreună. Nu am tăiat bucăţi ca atare, am redus de la fiecare sau de la unele care aveau probleme la partea de mediu. Sunt bucăţi din investiţii. Pe partea de păduri, am redus de la partea de drumuri forestiere, de pildă. La sistemul de irigaţii urmează o discuţie a domnului Oros cu Comisia Europeană şi după asta vom decide care va fi decizia finală. Noi încercăm să închidem cât mai multe dintre observaţiile Comisiei. Inclusiv alocările au fost rearanjate în funcţiile de observaţiile Comisiei şi pe chestiunile unde decidem că e prioritate pentru noi, chiar dacă Comisia are momentan altă opinie, mergem mai departe", a spus ministrul.

Premierul a mai spus că toate proiectele considerate importate vor avea trei surse de finanțare: fonduri de la buegtul de stat, fonduri europene și PNRR. "Trebuie să ne uităm la PNRR ca la o bucățica din acest puzzle", a precizat Cîțu.





Reamintim că România a primit observații de la Comisia Europeană la proiectul Planului Național de Redresare și Reziliență, mai ales în ceea ce privește proiectele referitoare la irigații, la extinderea rețelelor de gaze și autostrăzi.





Planul ar urma să fie depus la Comisia Europeană pe 31 mai, cu o întârziere de o lună față de termenul recomandat.