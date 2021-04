Grefierii acuză Ministerul Justiţiei de imixtiuni în activitatea instanţelor de judecată în ceea ce priveşte plata drepturilor salariale şi reclama faptul că preşedinţii curţilor de apel sunt sunaţi pentru a nu pune în aplicare decizii definitive ale instanţelor care prevăd majorări salariale. ”Justiţia nu poate fi alterată de lipsa bugetului”, afrmă sindicaliştii care anunţă că vor depune o plângere penală, potrivit News.ro.”După ce a nemulţumit corpul magistraţilor prin modificările aduse legilor justiţiei, ministrul justiţiei Stelian Ion are un nou derapaj, de data aceasta sub forma unei imixtiuni în activitatea instanţelor de judecată în ceea ce priveşte plata drepturilor salariale. De ani de zile grefierii se luptă în instanţă pentru câştigarea drepturilor salariale. O luptă fără sorţi de izbândă din cauza complicităţii ministrului Justiţiei, care anulează decizii judecătoreşti prin adrese trimise cu titlu de recomandare preşedinţilor Curţilor de Apel. În acest context, chiar dacă ştim că nu poate să se abţină, îi reamintim domnului ministru Stelian Ion că Ministerul Justiţiei nu are nicio calitate legală de a interveni în actul managerial exercitat de către angajatorii din sistemul judiciar”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial.Sindicaliştii afirmă că anul 2021 a debutat cu un protest al grefierilor din raza CA Timişoara, cărora le-au fost tăiate salariile cu 15%, ca urmare a intervenţiei unuia dintre secretarii de stat ai ministrului Justiţiei, care a solicitat în scris, preşedintelui CA Timişoara să revoce o decizie legală, emisă în aplicarea legii şi a deciziilor CCR şi ICCJ.”În loc să combată inechităţile şi să aplice hotărârile judecătoreşti definitive privind punerea în plată a unor drepturi salariale, Ministerul Justiţiei emite, din oficiu, o adresă către CA Galaţi prin care impune preşedintelui acestei Curţi să procedeze întocmai ca la Timişoara, respectiv să îşi modifice decizia şi să anuleze plata unor drepturi salariale. Ca şi cum nu era suficient, presiunea asupra ordonatorilor de credite din sistem nu s-a limitat doar la atât. Sub pretextul unor deplasări în teritoriu pentru a verifica infrastructura sistemului judiciar şi necesarul de investiţii, secretarul de stat Alexandru Paul Dimitriu a purtat discuţii cu preşedinţii curţilor de apel inclusiv sub aspectul ”restrângerii cheltuielilor judiciare”. Ca să fie pe deplin înţeles şi de necontestat, indicaţiile s-au concretizat în emiterea unei circulare în 21 aprilie 2021 prin care ordonatorii de credite sunt ameninţaţi direct că dacă vor angaja cheltuieli suplimentare vor fi traşi la răspundere, chiar dacă angajarea acestor cheltuieli ar însemna punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti şi chiar aplicarea legii”, mai arată sindicaliştii.Potrivit acestora, ”Ministerul Justiţiei s-a sustras, încă o dată, de la asumarea răspunderii, dat fiind că tribunalele şi curţile de apel având personalitate juridică, raporturile de muncă ale reclamanţilor s-au stabilit cu instanţa angajatoare, astfel că drepturile salariale le sunt stabilite, datorate, calculate şi plătite direct de către acestea”.Sindicaliştii anunţă că unii preşedinţi de instanţe nu s-au supus şi au calculate majorările salariale datorate.”Cei care au îndrăznit să fie corecţi, încep deja să suporte repercusiunile. Din informaţiile pe care le deţinem, s-a procedat chiar la apelarea telefonică a unora dintre preşedinţii curţilor de apel în încercarea disperată de a-i împiedica să emită astfel de acte (…) Justiţia nu poate fi alterată de lipsa bugetului, iar cele prezentate mai sus sunt semne clare că recesiunea începe la Ministerul Justiţiei. Apreciind că reprezentanţii Ministerului Justiţiei s-au folosit de calitatea pe care o au ca să intimideze, în mod subtil, preşedinţii curţilor de apel, confundând în mod flagrant atribuţiile pe care le au, implicit prin calificarea unei corespondenţe administrative ca plângere prealabilă, în perioada următoare vom sesiza organele de urmărire penală în speranţa că reprezentanţii ministerului vor înţelege, în cele din urmă, noţiunea de decizie administrativă şi aceea de hotărâre judecătorească definitive”, arată sindicaliştii.