IPS Teodosie: Am alergii şi nu mă vaccinez. Nu am de ce, că nu mă îmbolnăvesc / Noi nu suntem medici ca să recomandăm vaccinul

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, care în toată perioada pandemiei a contestat restricțiile impuse de autorități, susține că nu se vaccinează împotriva COVID-19 pentru că are alergii și că, oricum, nu ar avea motiv pentru că nu se îmbolnăveşte. Cât despre implicarea preoţilor în campania de vaccinare, el susține că aceștia nu sunt medici ca să recomande vaccinul şi că "ar fi o depăşire a cunoştinţelor şi atribuţiilor".

Întrebat, miercuri, într-o conferință de presă, dacă s-a vaccinat, arhiepiscopul Tomisului a susținut că nu s-a vaccinat pentru că are alergii și pentru că nu se îmbolnăvește, potrivit News.ro. Mai mult, el susține că vaccinul a fost făcut în pripă, iar preoții și-ar depăși atribuțiile dacă s-ar implica în campania de vaccinare.

"Nu, că am alergii şi nu mă vaccinez. Nu am de ce că nu mă îmbolnăvesc. (...) Vaccinul nu este obligatoriu. Chiar l-am auzit pe domnul preşedinte şi ieri.

Nu este obligatoriu şi mai ales că este un vaccin care e făcut în pripă. De aceea sunt în fiecare zi surprize pentru că trebuie să fie pregătiţi oamenii, sunt oameni cu anumite afecţiuni care datorită vaccinului, iată, cedează, unii mor, alţii paralizează şi trebuie să fim atenţi.

Noi nu suntem medici ca să recomandăm vaccinul. Ar fi o depăşire a cunoştinţelor şi atribuţiilor noastre”, a declarat IPS Teodosie.

"Mă împărtăşesc zilnic şi vaccin mai mare ca asta, mai puternic, nu este altul”

Întrebat de jurnalişti ce părere are despre vaccinul anti-COVID, IPS Teodosie a răspuns: "Nu am părere. Am o părere că nu e perfect. Atât. Nu mi-e teamă (să îl fac - n.r.), nu trebuie să-l fac pentru că cine are alergii nu trebuie să facă, aşa cred. Nu am nevoie, mă împărtăşesc zilnic şi vaccin mai mare ca asta, mai puternic, nu este altul”.

Chestionat dacă le recomandă crendincioşilor care vin la biserică să se vaccineze, deoarece sunt mulţi preoţi care îndeamnă la vaccinare, IPS Teodosie a spus că nu este "treaba" sa: "Nu îmi aparţine mie acest mesaj. (...) Sunt preoţi din diferite locuri, eu îi păstoresc pe cei de aici, din Dobrogea. Nu le interzic, nu le recomand”.

"Domnul George Becali, un om foarte bun la suflet"

Arhiepiscopul Tomisului spune că nu are o evidență a preoților care s-au îmbolnăvit de COVID, dar cei care "s-au mai infectat" au fost ajutați cu medicamente de la "domnul George Becali": "Un om foarte bun la suflet, care a căutat să ajute oamenii, dar este împiedicat de multe ori, că binele este totdeauna pândit şi sancţionat pentru că Satana este împotriva binelui".

Cum a sfidat IPS Teodosie autoritățile



Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a contestat inclusiv în instanță restricțiile impuse din cauza pandemiei privind organizarea pelerinajelor și a sfidat autoritățile, oficiind în continuare slujbe religioase cu un număr mare de oameni.



La slujba de Bobotează, IPS Teodosie chemase 10.000 de oameni. Potrivit jandarmilor, la ceremonii au luat parte 2.500 - 3.000 de persoane. Oamenii au asistat la slujbă fără să respecte regulile de distanțare, mulți stând umăr la umăr. La plecarea procesiunii către Portul Tomis, IPS Teodosie le-a spus oamenilor ca acolo să păstreze distanţa fizică, "să nu supărăm autorităţile".

De asemenea, de Crăciun, arhiepiscopul Tomisului a oficiat slujba în Catedrala Arhiepiscopală, cu participarea mai multor persoane, deși Constanța era în carantină, fiind interzise slujbele în interiorul bisericilor, cu excepția celor la care participă doar personalul clerical.

În luna noiembrie, IPS Teodosie a contestat în instanță o decizie a Comitetului pentru Situații de Urgență prin care erau interzise pelerinajele, astfel încât să poată fi organizat pelerinajul de Sfântul Andrei. Arhiepiscopul Tomisului, care a pierdut în instanță, a fost reprezentat de avocata Diana Șoșoacă, actual senator, exclus din AUR.

IPS Teodosie i-a scris atunci premierului că nu va îngădui ca dreptul de a-l cinsti pe Sfântul Andrei să fie călcat în picioare: "Ce veți face? Ne veți bate, amenda, aresta și executa?”. Teodosie a amintit și de revoluția din 1989: "Nu subestimați dorința oamenilor de a striga în stradă”.

Ceremoniile religioase de la Peștera Sfântului Andrei din localitatea constănțeană Ion Corvin au avut loc cu restricții pentru credincioșii care nu își aveau domiciliul în localitate, fiind mobilizați peste 130 de jandarmi şi poliţişti.



Prelatul a declarat atunci într-o emisiune la Constanța TV că dacă unii credincioși se vor infecta cu coronavirus la pelerinaj și vor muri, ei "pleacă la Dumnezeu”.

IPS Teodosie a anunțat că de Paște îi va împărtăţi pe credincioşi cu linguriţa tradiţională: "Aşa s-a şi stabilit în toată Biserica Ortodoxă Română. I-am împărtăşit şi când nu era lămurit pentru că rânduielile Bisericii nu se schimbă niciodată, rămân aceleaşi”.