Bogdan Aurescu, în vizită în Ungaria. Ce documente vor fi semnate și ce va discuta cu reprezentanții minorității române

”Întâlnirea dintre miniştrii Bogdan Aurescu şi Peter Szijjártó are loc pe fondul finalizării unor proiecte importante pentru relaţia bilaterală, convenite cu ocazia vizitei la Bucureşti a ministrului ungar al afacerilor externe din 18 februarie 2021, urmând să fie semnate o serie de documente relevante în cadrul întrevederii”, a transmis MAE.Documentele care urmează a fi semnate sunt: ”Protocolul celei de-a 8-a sesiuni a Comitetului de Specialitate româno-ungar de Colaborare în Problemele Minorităţilor Naţionale” şi două acorduri prin care se modifică cadrul juridic bilateral în scopul înfiinţării a două puncte de trecere a frontierei pe conexiunile transfrontaliere, Variaşu Mic/Dombegyhaza şi Grăniceri/Elek.”Pentru partea română, Protocolul Comitetului de Specialitate va fi semnat, în prezenţa celor doi miniştri de externe, de către co-preşedintele părţii române al Comitetului, secretarul de stat din cadrul MAE român Iulia Matei, iar acordurile privind înfiinţarea celor două puncte de trecere a frontierei de către ministrul român de externe, împreună cu omologul ungar”, a mai transmis MAE.Sursa citată a precizat că semnarea ”Protocolului celei de-a 8-a sesiuni a Comitetului de Specialitate româno-ungar de Colaborare în Problemele Minorităţilor Naţionale” ”reprezintă o recunoaştere a importanţei acestui format bilateral special de dialog, creat prin Tratatul politic de bază din 1996, şi care are ca obiectiv discutarea şi identificarea soluţiilor celor mai potrivite în ceea ce priveşte aspectele legate de protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ungaria şi, respectiv, minorităţii maghiare din România”.Semnarea Protocolului va permite iniţierea unei noi sesiuni de lucru a Comitetului şi va marca, astfel, reîntoarcerea la abordarea bilaterală a problematicii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. În plus, înfiinţarea a două noi puncte de trecere a frontierei va contribui la dezvoltarea contactelor între cetăţenii celor două ţări.Cu ocazia vizitei, ministrul Bogdan Aurescu va avea o întâlnire cu reprezentanţi ai minorităţii române din Ungaria, în cadrul căreia vor fi abordate aspecte concrete legate de protejarea şi promovarea drepturilor lor identitare etnice, lingvistice, culturale, religioase.