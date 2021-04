Ministrul Mediului despre lucrările de modernizare a staţiei meteo de la Vârful Omu: „Este o operaţiune anevoioasă”

Această operaţiune dificilă a fost posibilă cu sprijinul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne care participă cu o resursă de zbor pentru a asigura transportul a 144 de tone de materiale de construcţie. Echipa tehnica de la sediul central al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, colegii de la Centrul Meteorologic Regional Muntenia şi de la Staţia Meteorologică Vârful Omu au avut o contribuţie importantă la aceasta acţiune, precizează ministerul.









"Ministrul Tánczos Barna a vizitat, în acest week-end, staţia meteo de la Vârful Omu, cel mai înalt punct locuit permanent din România. El a urcat cu telecabina din Buşteni şi, ulterior, a parcurs pe jos traseul de peste 2,5 ore de la Babele până la staţia construită în 1962 şi aflată în proces de reabilitare", a informat ministerul, potrivit News.ro.În perioada 14-30 aprilie, are loc transportul materialelor de construcţie pentru lucrările de modernizare a staţiei meteorologice de la Vârful Omu."Am vrut să vin aici şi să le mulţumesc personal atât colegilor meteorologi de aici, echipei de la Administraţia Naţională de Meteorologie RA, cât şi celorlalţi parteneri din structurile din Ministerul Afacerilor Interne, care fac posibilă această reabilitare. Lucrările de modernizare reprezintă o adevărată provocare, este o operaţiune anevoioasă pentru că se desfăşoară în condiţii de iarnă la o altitudine de 2.505 metri în Munţii Bucegi, unde stratul de zăpadă depăşeşte, chiar şi în această perioadă, 180 de centimetri grosime, iar materialele se pot transporta doar cu elicopterul. Însă ultima renovare a avut loc în anul 2007, iar clădirea care îi găzduieşte pe meteorologi ajunsese într-un stadiu avansat de degradare, de aceea a fost necesar să intervenim rapid. Oamenii care lucrează aici sunt adevăraţi eroi, ei înfruntă an de an cele mai dure condiţii meteo posibile pentru a îşi face meseria în serviciul public şi de aceea cred că merită toate eforturile noastre", a spus ministrul Barna Tánczos.