Efectul fluturelui în piața materialelor de construcții și scumpirile preconizate în zona imobiliară

După ce lumea s-a obișnuit cu ideea de pandemie, țările și-au făcut planurile de redresare, iar unele sectoare afectate de criza sanitară au început să repornească ușor, ușor. Însă, pot apărea și evenimente neprevăzute ce afectează global toate business-urile care se bazează pe importuri și exporturi.Așa cum vorbeam de efectul fluturelui, un astfel de fenomen s-a întâmplat la începutul anului, când criza containerelor din China a afectat economiile globale. Cererea pentru containere a devenit atât de mare, încât prețul lor a explodat, de la o medie de 2.000 de dolari pentru un container la finalul anului trecut, s-a ajuns până la prețuri de 8.000-12.000 de dolari per container, ducând astfel la blocaje ale mărfurilor și, evident, asemeni unui domino, la scumpiri ale unor produse.Așa cum raporta Bloomberg această criză, Thailanda nu a putut să își transporte orezul, Canada mazărea, India zahărul, iar SUA nu au reușit să exporte soia. Iată cum o bătaie de aripă dintr-o parte a lumii a afectat, la nivel global, toate țările implicate în lanțul de exporturi-importuri.Sectorul construcțiilor a mers mai departe în plină criză sanitară. Conform datelor, doar în București au fost livrate cam 20.000 de imobile noi, stabilindu-se un nou record în ceea ce privește numărul de case și apartamente predate într-un an, urmând practic trendul ascendent din 2019. Așadar, putem afirma, la prima vedere, că pandemia a ocolit sectorul construcțiilor. Dar, din nou, amintim de efectul de domino și cum valul unei crize nu lovește unitar și în același timp peste tot.Spuneam că e un paradox sectorul construcțiilor pentru că, la începutul pandemiei, când planau atât de multe incertitudini, specialiștii se așteptau ca piața imobiliară să sufere o contracție puternică. Și când necunoscutul plana asupra siguranței traiului de zi cu zi pentru mulți dintre noi, cum să nu le fi dat crezare?Dar scumpirile nu au avut la bază doar cererea mare de locuințe, ci și creșterea prețului cu forța de muncă și a materialelor de construcții.Incertitudine, acesta ar putea fi cuvântul de ordine pentru 2021 când ne referim la industria construcțiilor. Pe de-o parte, cererea de locuințe pare că și-a pierdut din elan, totul alimentat de nesiguranța în ceea ce privește pandemia și încheierea ei. Pe de altă parte, în special în acest sector, companiile caută modalități de a-și reporni activitatea, în timp ce clienții profită de contextul actual pentru a-și investi mai bine economiile.cu până la 20%. Iar acest lucru o să se vadă în prețurile caselor și ale apartamentelor, experții imobiliari estimând scumpiri de până la 15% pentru 2021.Conform informațiilor din piață, asistăm la majorări de 15% la ciment, 20-25% la cărămidă, aproximativ 30% la fier și 10% la vopseluri. Așadar, valul cauzat de pandemie abia acum atinge sectorul construcțiilor, în special în cazul materialelor din import.Mai mult,a dus la o majorare cu 25-30% a costului forței de muncă. În plus, lipsa muncitorilor calificați este încă o problemă pentru majoritatea constructoriilor români. Volatilitatea dintre cursul leu-euro sau leu -dolar ar putea să contribuie și mai mult la creșterea prețurilor materialelor din import.O altă componentă importantă, care o să se adauge la lista de incertitudini este. Foarte multe companii românești care sunt active pe piața britanică vor avea noi piedici în derularea afacerilor. Chiar dacă există un acord comercial de cooperare între Marea Britanie și UE iar taxele vamale sunt zero pentru toate mărfurile, apar unele formalități vamale care vor fi consumatoare de timp și de resurse.Deja mixul dintre Brexit și pandemie începe să își facă simțită prezența, astfel că exporturile din Marea Britanie către UE au scăzut cu 68% în ianuarie 2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut.Toate aceste lucruri vor contribui inevitabil la o creștere a prețurilor contrucțiilor.Ce o să fie cu adevărat în 2021, nimeni nu se poate pronunța cu certitudine, dar un lucru este clar: piața se va autoregla, cererea se va întâlni cu oferta și vom vedea cine va absorbi mai mult șocul scumpirilor - producătorii de materiale de construcții, dezvoltătorii sau clienții finali?Așa cum spuneam, piața globalizată oferă multe oportunități business-urilor, dar și riscurile sunt pe măsură. O blocadă pe partea de containere, o navă blocată în Suez, o măsură luată de un guvern dintr-un capăt al lumii, oricare dintre ele poate afecta o industrie în România. 