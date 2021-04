VIDEO OSCAR 2021 - Filmul "Promising Young Woman", premiat pentru cel mai bun scenariu original

Emerald Fennell, scenarista şi regizoarea filmului "Promising Young Woman", a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original la cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizată duminică seară la Los Angeles, informează contul de Twitter al evenimentului, citat de Agerpres. La această categorie au fost nominalizate filmele "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Promising Young Woman", "Sound of Metal", "The Trial of the Chicago 7".









Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Dolby Theatre şi gara Union Station din Los Angeles. Pentru al treilea an consecutiv, gala nu are un prezentator principal.