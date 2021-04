Prefectul Capitalei anunţă un indice de infectare de 3,68 la mie raportat duminică în Bucureşti. Scăderea sub 3,5 va duce la relaxarea măsurilor de restricţie

„În momentul în care vom ajunge sub 3,5, atunci programul operatorilor economici va fi până la 21 în toate zilele şi vor putea fi deschise şi sălile de fitness în interior”, a menţionat Stoica.





Prefectul Capitalei, Alin Stoica, anunţă că, potrivit datelor centralizate duminică, indicele de infectare la nivelul municipiului Bucureşti este de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori, el considerând că este „foarte posibil” ca indicele de infectare să scadă sub 3,5 la mie zilele următoare, „poate chiar” luni, scrie news.ro. El precizează că un indice de infectare de 3,5 la mie este unul mare.alina „Rata de incidenţă este de 3,68 astăzi, deci coboară, uşor-uşor, spre 3,5. Deocamdată, măsurile de siguranţă sanitară sunt aceleaşi pe care le-am aplicat şi până acum”, a anunţat duminică prefectul municipiului Bucureşti, Alin Stoica, la B1 Tv.Conform acestuia, în următoarele zile „sau poate chiar mâine”, este posibil ca rata de infectare să ajungă sub 3,5 cazuri la mia de locuitoriAlin Stoica anunţă că autorităţile se vor întruni „imediat” ce se va constata scăderea ratei de infectare sub 3,5 pentru a relaxa măsurile restrictive privind deplasarea persoanelor şi programul agenţilor economici.„Trebuie să fim conştienţi de faptul că, deşi pare o rată mică acum, nu sunt puţine cazuri. Pentru că, de fapt, ce e peste 3 este o rată mare, care pune presiune pe sistemul sanitar. Nu trebuie să ne relaxăm şi să considerăm că deja lucrurile sunt roz, pentru că nu sunt. Vedem că deşi rata de incidenţă scade, avem foarte mulţi oameni internaţi în stare gravă şi foarte gravă în ATI, sunt foarte mulţi intubaţi”, a adăugat prefectul.Alin Stoica a adăugat că la nivelul Capitalei de poartă discuţii pentru înfiinţarea unui centru de vaccinare drive thru în sectorul 6, pe modelul celui deschis sâmbătă la Deva.