Canibalism între astronauți? Experții nu se pot pune de acord / O gaură neagră minusculă a fost descoperită în vecinătatea cosmică / Noi informații privind conturile Netflix

NERD ALERT

Gigantul de streaming american „va testa multe lucruri” deoarece „explorează” modalități de a limita împărțirea conturilor dar decizia finală a Netflix „trebuie să fie resimțită ca având sens” de către clienți, potrivit lui Reed Hastings, CEO-ul companiei.Subiectul a fost abordat miercuri în cadrul evenimentului de relații cu investitorii organizat de compania de streaming, directorii Netflix fiind întrebați dacă este momentul potrivit pentru „a strânge șurubul” vizavi de partajarea parolei de către utilizatori. „Vom testa multe lucruri dar nu vom lansa niciodată ceva care fie resimțit că o strângere a șurubului...Trebuie să fie simțit ca având sens pentru consumatori”, a spus acesta.Comentariile lui Hastings au venit după ce Netflix a introdus la începutul lunii martie o funcție de autentificare prin care utilizatorilor li s-a cerut să își verifice contul printr-un mesaj text sau un e-mail. Deși a inclus o opțiune de amânare a verificării, acțiunea gigantului de streaming a declanșat un val de speculații cu privire la o posibilă restricționare a folosirii aceluiași cont de către mai multe persoane, potrivit IGN Începutul sfârșitului pentru împărțirea contului Netflix cu prietenii? (FOTO: Screenshot)Aflorithmic și UneeQ au colaborat pentru a sintetiza vocea faimosului fizician, cele două companii oferind utilizatorilor posibilitatea de a pune întrebări practice unui AI modelat după Einstein ca și cum ar vorbi personal cu cel mai mare om de știință al secolului XX (clasificare controversată, știu).Chiar dacă dezvoltatorii recunosc că AI-ul nu reproduce cu exactitate vocea fizicianului deoarece nu există foarte multe înregistrări audio de calitate pe baza cărora să își fi perfecționat modelul, aceștia sunt încrezători că s-au apropiat cât de mult de realitate pe cât era posibil și că fanii programului nu vor fi atât de exigenți (aici s-ar putea să fie cam optimiști).Pe lângă modelarea propriu-zisă a vocii care va fi reprezentată cu un accent german presărat cu umor sec dar îmbibat cu o notă de amabilitate, cercetătorii au dezvoltat Digital Einstein pentru a răspunde rapid întrebărilor. Aceștia au redus timpul de răspuns al AI-ului la mai puțin de trei secunde iar Einsteinul virtual va vorbi ca și cum ar reflecta asupra propriilor cunoștințe, relatează Tech Xplore După săptămâni de speculații potrivit cărora Crowe va face parte din distribuția viitorului lungmetraj al Marvel Films, actorul neozeelandez a confirmat în sfârșit informația în timpul unui interviu acordat postului de radio australian Joy 94,9 și a dezvăluit și rolul pe care îl va interpreta.Acesta a spart tăcerea în ultima zi în care a participat la filmări, relatând râzând joi dimineața că: „Este pentru Thor. E ultima mea zi în care fac pe Zeus și o să mă bucur de ea”. Thor: Love and Thunder va avea parte de o distribuție cu adevărat stelară, în film urmând să joace pe lângă Crowe și Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt, Christian Bale, Matt Damon sau Sam Neill, printre alții.Din păcate vom mai avea de așteptat până la apariția viitorului lungmetraj Thor, acesta urmând să fie lansat pe 6 mai 2022 după numeroase amânări din partea Marvel Films, scrie ComicBook.com ​Ar trebui astronauții care explorează planeta Marte să consume cadavrele membrilor echipajului lor într-un ultim efort de supraviețuire? Nicio agenție spațială nu are deocamdată o politică oficială privind canibalismul dar, în ceea ce privește teoria etică, experții sunt divizați cu privire la ce e de făcut în cazul unui astfel de scenariu.Paul Wolpe, profesor de bioetică la Universitatea Emory, a explicat că există păreri împărțite cu privire la subiectul consumului de carne umană în pentru a supraviețui. „Există două tipuri de abordări în acest sens”, a explicat el. „Se spune că, deși datorăm corpului o cantitate enormă de respect, viața este prioritară și dacă singurul mod în care s-ar putea supraviețui ar fi să mănânci un corp, este acceptabil dar nu de dorit”.Scriitorul american Andy Weir a explorat subiectul în romanul său de debut, The Martian, care a fost ulterior adaptat de Hollywood în blockbusterul din 2015 cu același nume în care Matt Damon a jucat în rolul principal. În carte, astronauții concep un plan de urgență în care toți membrii echipajului, cu excepția unuia, s-ar sinucide, corpurile lor urmând a deveni o sursă de hrană pentru cel rămas în viață.„Aceasta este o tradiție onorată în timp”, afirmă Wolpe referindu-se la măsurile extreme luate uneori de exploratorii de pe Pământ. „Oamenii s-au sinucis pentru a-i salva pe alții și de fapt acest lucru este total acceptabil din punct de vedere religios. Nu putem trage la sorți pentru a vedea pe cine vom ucide pentru a mânca dar sunt numeroase instanțe în care am considerat eroi oameni care au sărit pe o grenadă pentru a-și salva prietenii”, susține bioeticianul pentru Popular Science Din fericire Matt Damon a fost scutit până la urmă de o dilemă de genul în The Martian (FOTO: Captură ecran / Scott Free Productions)Scenariul pentru Star Wars: The Empire Strikes arată secretomania din jurul uneia dintre cele mai emblematice scene din saga SW (eu aș zice cea mai emblematică), cea în care Darth Vader îi dezvăluie lui Luke că este tatăl său.Scenariul original care a aparținut actorului David Prowse care l-a interpretat pe Darth Vader va fi scos la licitație luna viitoare după ce actorul britanic a murit în luna noiembrie a anului trecut la vârsta 85 de ani . Prowse a purtat costumul și casca neagră pentru a-l juca Vader în trilogia originală SW însă actorul american James Earl Jones a fost cel care a dat vocea personajului și a oferit una dintre cele mai faimoase replici ale lui Vader:„Luke, sunt tatăl tău”.Scenariul oferit lui Prowse omite însă această dezvăluire cheie și prezintă replici diferite în locul ei: „Luke, vom fi cei mai puternici din galaxie. Vei avea tot ce ți-ai putea dori vreodată...nu rezista...este destinul nostru”, arată acesta, potrivit CNN Scenariul original primit de David Prowse a ascuns una dintre cele mai faimoase replici din istoria cinematografiei (FOTO: East Bristol Auctions)Hulu a anunțat oficial că a comandat How I Met Your Father, o serie sequel pentru serialul extrem de popular difuzat de CBS între 2005 și 2014. Hilary Duff (Lizzie McGuire, Younger) va interpreta rolul principal, acțiunea serialului urmând să înceapă în 2021.Povestea ne „va catapulta înapoi în anul 2021 unde Sophie (Hilary Duff) și grupul ei de prieteni apropiați încearcă să descopere cine sunt, ce vor de la viață și cum să se îndrăgostească în era aplicațiilor de dating și a opțiunilor nelimitate”, zice un comunicat al Hulu citat de Insider Deși anunțul mă entuziasmează fiind un uriaș fan al serialului serialului original, sper că noua serie să nu fie la fel de cringe ca ultimul sezon din How I Met Your Mother. Potențial ar fi cu siguranță dat fiind că au ales drept dată de pornire anul curent și chiar e un bazin de umor generos legat de dating-ul în perioada distanțării fizice și a purtării obligatorii a măștii de protecție.Cercetătorii au depistat una dintre cele mai mici găuri negre descoperite vreodată, aceasta fiind totodată și cea mai apropiată de Pământ găsită până în acum. Oamenii de știință au poreclit-o „Unicornul”, în parte pentru că este, până acum, unică, și fiindcă a fost descoperită în constelația Monoceros (Unicornul).Gaura neagră are o masă aproximativ egală cu trei mase stelare (n.r. masa Soarelui nostru), fiind minusculă pentru un asemenea obiect cosmic, foarte puține găuri negre cu o masă similară fiind găsite în univers. Unicornul se află la 1.500 de ani-lumină distanță de Pământ în interiorul Căii Lactee și pare a fi un într-un sistem binar cu o stea roșie uriașă, cele două obiecte fiind legate gravitațional.Oamenii de știință nu pot vedea direct gaura neagră, aceste obiecte fiind prin definiție întunecate nu doar vizual ci și pentru instrumentele pe care astronomii le folosesc pentru a măsura lumina și alte lungimi de undă. Dar în cazul de față astronomii pot vedea steaua parteneră a găurii negre.„Așa cum gravitația Lunii distorsionează oceanele Pământului, cauzând 'umflarea' apelor înspre Lună și producând maree înalte, la fel și gaura neagră distorsionează steaua într-o formă asemănătoare mingii de fotbal (american), cu o axă mai lungă decât cealaltă”, explică Todd Thompson, președintele departamentului de astronomie de la Ohio State University și coautor al studiului.Descoperirea este cu atât mai remarcabilă întrucât astronomii și astrofizicienii s-au întrebat în ultimul deceniu dacă motivul pentru care nu descoperă găuri negre de acest tip s-ar datora faptului că nu ar folosi sisteme și abordări suficient de sofisticate sau dacă pur și simplu găurile negre atât de mici nu există, relatează Phys.org Și din păcate o veste proastă pentru săptămâna aceasta: Amazon a anunțat anularea proiectului anunțat pentru prima dată în 2019 privind dezvoltarea unui joc MMORPG bazat pe franciza Stăpânul Inelelor. Aparent decizia a fost luată din cauza unei dispute între Amazon Games și Tencent Holdings, compania chineză care a cumpărat Leyou Technologies, studioul alături de care Amazon intenționa inițial să dezvolte jocul, dacă e să ne luăm după IGN Însă într-o notă ceva mai pozitivă, Showtime a dezvăluit în sfârșit un prim trailer teaser al următorului și ultimului sezon Dexter care promite să repare deznodământul dezamăgitor al seriei originale. Și când zic trailer teaser nu e vreo exagerare ținând cont că are doar 10 secunde însă fanii vor sesiza imediat referința la finalul din 2013 al serialului.P.S.: Bănuiesc că ai văzut deja că elicopterul Ingenuity al NASA a reușit joi un al doilea zbor mai riscant pe Marte după ce a făcut istorie luni, devenind primul vehicul motorizat care a zburat pe o altă planetă