VIDEO Campania de vaccinare în România a trecut la faza "Hîtz": Dorian Popa s-a vaccinat

Campania de vaccinare în România a trecut într-o nouă etapă de comunicare, după ce numărul locurilor disponibile pentru vaccinarea împotriva COVID-19 a depășit pentru prima dată numărul persoanelor înscrise pe listele de așteptare din platforma de programare. Comitetul de coordonare a vaccinării în România anunță că Dorian Popa s-a vaccinat.

"HÂTZ! Dorian Popa s-a vaccinat!", este mesajul postat vineri pe pagina oficială de Facebook a campaniei de vaccinare.

"Când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, când am plecat în Asia am făcut 4 vaccinuri și când am plecat în Madagascar am făcut alte 4 sau 5 vaccinuri. Să fim serioși, fraților!”, a transmis Dorian Popa.