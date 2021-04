ConstructFEST 2021- Prima platformă europeană care a reunit mii de oameni din domeniul construcțiilor

Articol susținut de ConstructFEST

În perioada 14-16 aprilie a avut loc cea de-a patra ediție a ConstructFEST care a reușit să creeze prima platformă de comunicare și networking între nouă țări europene, cele mai prestigioase companii de construcții din domeniu și grupul țintă final: potențiali studenți și studenți, care au de acum o perspectivă mai clară asupra oportunităților academice și de dezvoltare a carierei, prin apartenența la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) și consorțiul EU-CONEXUS.











Evenimentul s-a desfășurat pe o platformă virtuală și a fost vizitat de 1600 de participanți, care au aflat oportunitățile din industrie și tematicile de actualitate din sfera construcțiilor, dezbătute la mesele rotunde.#ConstructFEST a fost prezent și în social media atât pentru profesioniști, în LinkedIN, unde postările au ajuns organic la 15000 persoane, dar și pentru viitori studenți, în Instagram, unde peste 22000 de tineri au aflat despre târg. Cele două categorii s-au reunit în Facebook, unde ConstructFEST a avut un impact de 125.000 de oameni. Timp de 3 zile, porțile virtuale ale târgului au fost trecute de vizitatori din Grecia, Germania, Lituania, Franța, Spania, Austria, Irlanda, Maroc, Croația, Moldova, Dubai.În festivitatea de deschidere au fost prezenți Ministrul Educației,, absolvent de Inginerie Civilă și Președinte al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF),Chair al #EUCONEXUS Governing Board și Președinte al La Rochelle Université,, Consilier de Stat la Cabinetul Prim-Ministrului și coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului și, Director General al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)."Am deosebita plăcere să fiu alături de conducerea UTCB la inaugurarea celei de-a patra ediții ConstructFEST, unde cei mai importanți reprezentanți ai pieței de construcții din România pot face cunoștință cu viitoarea resursă umană, de care este atât de mare nevoie.Deși domeniul construcțiilor a avut mai puțin de suferit în urma crizei pe care o traversăm față de alte domenii, ceea ce este îmbucurător, vă obligă să vă concentrați pe formarea de specialiști, absolvenții de Inginerie Civilă fiind căutați pe piața muncii, iar pe noi, Ministerul, ne obligă în sensul cel mai bun al cuvântului, să vă susținem, ceea ce facem cu orice ocazie. Reușim împreună!”Evenimentul a căpătat valență europeană prin alăturarea EU-CONEXUS, Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea Durabilă și Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă, din care UTCB face parte din anul 2019.“Suntem mândri că în această perioadă diferită și fără precedent, Universitatea Tehnică de Construcții București este singura universitate care a organizat un eveniment la scara europeană de asemenea amploare, într-un mediu virtual prietenos și ușor accesibil. Am reușit să interacționăm cu studenți din întreaga lume, să punem accent pe dezvoltarea calității educației și să sprijinim noile generații de specialiști din domeniu prin dialogul permanent cu cele mai importante companii din construcții, dar și cu universități de top din cadrul consorțiului EU-CONEXUS, pentru că ne dorim să instruim și să dăm mai departe societății o forță de muncă foarte bine pregătită.Această înțelegere de nevoie de transformare a industriei de construcții în sensul digitalizării, automatizării, va transforma această meserie în următorii 10 ani în mod fundamental.Nu în ultimul rând, mulțumim echipei Godmother, agenția organizatoare pentru că ne-a întrecut așteptările, ridicându-se la rang de post de televiziune prin abordarea inovativă, dar și prin cooperarea permanentă.”Au fost organizate în paralel Târgul Companiilor și Târgul Universităților, iar studenții au putut aplica la programele de internship și la oportunitățile academice în cadrul universităților parte din EU-CONEXUS.“Le mulțumim studenților pentru că au fost foarte activi și au fost deschiși în a ne arata că își doresc să construiască viitorul alături de noi. Transmitem felicitări organizatorilor pentru realizarea acestui eveniment în condiții speciale.”Companiile au avut standuri virtuale, spațiu de networking și de prezentare, pentru a facilita interacțiunea live cu participanții, în vederea recrutării și angajării, dar și pentru creșterea oportunităților de business.“Subliniind recunoștința pentru această oportunitate, considerăm că România trebuie să investească și să construiască atât în interiorul tinerelor generații, cât și în infrastructură într-un mod constant și echilibrat. Din perspectiva noastră, educația aplicată și atragerea tinerelor generații către domeniile tehnice reprezintă obiective fundamentale pentru dezvoltare, generând în același timp satisfacții și beneficii extraordinare celor ce activează în domeniu. Suntem bucuroși și hotărâți să continuăm colaborarea cu mediul academic în vederea valorizării potențialului noilor generații și, prin consecință directă, a construirii unei țări și societăți de care cu toții să fim mândri.”De asemenea, în cadrul dezbaterilor și meselor rotunde au fost abordate cele mai eficiente soluții menite să protejeze mediul în care trăim, dar și perspective de viitor care să pună bazele parteneriatelor de durată.“Mulțumim ConstructFEST pentru invitația de a fi aproape și în acest an de studenții ingineri și elevii aspiranți la aceasta carieră! Instructorii noștri și platforma cursuri.online rămân la dispoziția tuturor celor care își doresc să învețe ceva nou sau să lucreze mai bine în fiecare zi.”Alți parteneri care s-au alăturat demersului nostru: ALLBIM NET, Allied Engineers, Avitech, Bog’art, Concept Structure, Concelex, ClarkeEnergy, Construcții Erbașu S.A, Ecoapa, Heidelbercement, Hilti, Honeywell, Leviatan Design, Magnum Expert, Ovi Group, sponsor principal, Popp&Asociații, RockWool, Saint-Gobain, Strabag, Trust Engineering Group, New Concept Design&Construct, WSP, SBR Soletance Bachy Fundaţii, Viarom Construct, Optim Engineers și Steinzeug-Keramo.În piața de comunicare de 22 de ani,, agenție focusată pe brand experience, specializată în furnizarea de servicii de tip BTL și digital, are la activ peste 1000 de evenimente.Printre clienții agenției se numără: Google, BASF, Rompetrol, Agricover, Profi, H&M, Heineken, Henkel, Ursus, Forever Living Products, Servier etc.Articol susținut de ConstructFEST