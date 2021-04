webPR: Românii sunt așteptați pe 23-25 aprilie la e-bebe, târgul online pentru copii fericiți și părinți liniștiți

Vizitatorii la târg au acces la toate activitățile interactive în mod gratuit. Au posibilitatea de a împărtăși experiențe cu alți părinți, de a compara produse, de a-și face liste de cumpărături și de achiziționa produse și servicii la prețuri exclusive.Branduri românești și internaționale consacrate sau în creștere aduc în fața părinților produse și articole pentru copii, cursuri sau produse și articole pentru întreaga familie. Participanții la târg vor putea face shopping direct din confortul și siguranța propriei locuințe. La târgul online s-au alăturat numeroși retaileri de produse premium care vor avea oferte promoționele în toate cele 3 zile dedicate târgului. Philips Avent, Bayer cu produsele Elevit și Bepanthen, La Maison du Savon de Marseille, Hot Mama, Pediakid, Eematico, David and Thea, Anne Bebe, Seed Cuisine, Studio foto Marius Niculae, Annes, Laica, Nor Pufos, Thalia, Baby Sharks Club, Top Nanny,The Crush Series, Elcokids, Dormeo sau The Funny Brand sunt doar câteva dintre brandurile care vor întâmpina vizitatorii la standurile virtuale.Companii de top din segmentul serviciilor medicale se reunesc la e-bebe live, de la clinici medicale, maternități private sau bănci de celule stem. Dintre acestea amintim centrul medical Sanador, Stem Sure, Besmax Concierge Medical și centrul medical Avanta și-au confirmat prezența la târg.Pasionații de vacanțe inedite vor putea să achiziționeze online în cadrul târgului pachete promoționale pentru familie la standul PikaSea, agenție specializată în vacanțele pe veliere și catamarane.”Pregătim mai multe tombole pentru vizitatorii care se înscriu și participă la eveniment. În ultima zi a târgului, în ultimul slot de conferință 18:30-19:00”, declară organizatorii.Pe 25 aprilie vor avea loc conferințele educative, iar specialiști recunoscuți la nivel național vor intra live pentru a aborda diferite subiecte de interes pentru proaspetele mămici, de la puericultură, metode actuale de parenting, educație, nutriție, naștere, alăptare și sănătate mintală.Dr. Emel Nuraltay - șef secție Obstetrică Ginecologie în cadrul Sanador va aborda subiecte de interes privind nașterea, în timp ce Daniela Mahera, Moașă Licențiată la Spitalul Sanador va susține un curs de alăptare pentru viitoarele mămici.Daniela Stan, Asistent Șef în cadrul Spitalului Panait Sârbu (Maternitatea Giulești) și vicepreședinte al Asociației Moașelor va susține un curs de puericultură gratuit, în urma căruia participanții vor primi un certificat de participare acreditat.În agenda evenimentului sunt confirmați specialiști și din alte domenii conexe, precum Dr. Bogdan Ivănescu, co-fondator Doctor Mit și Stem Sure, care va aborda importanța recoltării celulelor stem, precum și Oana Moraru, consilier educațional și fondator Helikon Educational Hub for Romania, care va vorbi despre educația timpurie dedicată copiilor între 0-7 ani.Oana Motea, Health Specialist Unicef România va vorbi despre vaccinare.În ceea ce privește alimentația mamei și copilului, Dr. Ruxandra Pleșea, specialist în nutriția personalizată, va vorbi despre nutriția în timpul sarcinii - “Cum mâncăm și de ce suplimente nevoie, noi șii bebe?”. Anca Bălășoiu, Moașă Principală Licențiată la Maternitatea Bucur va aborda diversificarea la bebeluși. De asemenea, Dr. Cornelia Preda, Medic primar și Șef secție Neonatologie Sanador va aborda subiecte de interes privind alimentația nou-născutului.Nu în ultimul rând, în cele 3 zile de târg vizitatorii vor avea șansa de a se alătura și unor cauze umanitare, alături de două organizații partenere, Unicef România și Agenția Națională de Transplant. e-Bebe.live este o platformă unică pentru profesioniștii din zona de retail pentru a facilita vânzări, pentru a câștiga vizibilitate și pentru a intra în contact cu cumpărătorii interesați, printr-o experiență de shopping integrată. Fiecare zi de târg, 23, 24 și 25 aprilie, va aduce un trafic de 10.000 de participanți din toată țara, oferind cel mai mare potențial de vânzări la un singur eveniment de la începutul pandemiei.Evenimentul este organizat de Doctor MIT, cea mai completă platformă de sănătate din România acoperind zona de informare medicală prin emisiunea TV "Doctor MIT" în care Dr. Bogdan Ivănescu disecă și demontează miturile medicale în care am fost învățați să credem. Doctor MIT scoate adevărul la iveală despre miturile medicale și pe YouTube, fiind canalul cu cel mai mare număr de vizualizări dintre toate canalele emisiunilor cu specific medical din România.