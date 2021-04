INTERVIU "Femeile nu mai sunt excepții în inginerie." Ștefania Colbu dezvoltă soluții de automatizare pentru metrouri la Thales și totul a început cu un internship

Articol susținut de Thales

La doar 25 de ani, Ștefania Colbu e inginer de software la Thales, susține activ femeile din domeniile STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), e asistent de laborator și doctorand în cadrul Universității Politehnice din București. Își împarte timpul jonglând în echilbru cu viața personală - familia, pasiunile - un job full-time, studiu și ore de laborator cu studenții de la Politehnică. Ștefania e un sprijin real mai ales pentru tinerele absolvente din domenii tehnice, care uneori nu știu dacă să facă pasul într-un domeniu care pare mai degrabă apanajul genului masculin și sunt tentate să abandoneze joburile din domeniul tehnic, chiar dacă au studiat la Politehnică.

Când am absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare - Ingineria Sistemelor în 2018, știam foarte clar că îmi voi continua studiile într-un program de masterat tot în cadrul facultății, mai ales că făcusem practică la Thales, unde obținusem un internship și văzusem cum pot aplica ceea ce învățasem. Imi doream să fiu inginer software, speram să mă pot întoarce în Thales și să lucrez la propriile proiecte pentru doctorat și, în mod clar, îmi doream și să predau în Politehnică. Nu am fost niciodată o persoană care să-și concentreze atenția doar pe un singur lucru, îmi place să mă dezvolt, să învăț și să contribui activ în proiecte, în activitatea academică, sprijinind tineri absolvenți în dezvoltarea cunoștințelor și a carierei.





Ai început cu un internship. Cât de mult te-a ajutat acest internship în a-ți seta drumul mai departe?





Activezi în domeniul STEM. Mai există piedici sau preconcepții care să frâneze cariera unei femei într-un astfel de domeniu?





Cum reușești să-ți împarți timpul între job, studiu pentru Doctorat și orele de la Politehnică? Mai ai timp si pentru tine?





Lucrezi cu tehnologie pentru viitor. Ai sentimentul că munca ta ne poate face viața mai bună, mai ușoară?

Și tema doctoratului este tot despre tehnologie și cum facem ca aceasta să ne ajute în viața de zi cu zi. Unul dintre proiectele de cercetare în care sunt implicată are scopul de a optimiza consumul și producerea de energie regenerabilă pe continentul african, cu ajutorul panourilor fotovoltaice, un proiect propus de Uniunea Europeană. Utilizarea panourilor fotovoltaice este deja o practică uzuală, dar noi mergem un pas mai departe și vrem să optimizăm performanța acestora, adică să obținem și mai multă energie cu ajutorul unor soluții de inginerie hardware și software.

Cum îți imaginezi apogeul carierei tale?

La fel ca pentru mulți alți studenți din Facultatea de Automatică și Calculatoare, contactul cu realitatea domeniului pe care am ales să-l studiez a avut loc la finalul anului III de facultate. Atunci am început să-mi caut un internship și în acest scop participam la târguri de joburi dedicate studenților, aveam multe interviuri, discutam cu angajatori despre ce înseamnă programul de internship în companiile respective. După câteva discuții, am realizat că, de fapt, locul meu era într-o companie de tehnologie care reprezintă mai mult decât o firmă de scris software.Îmi doream să aplic ingineria, nu doar în software, ci și în hardware. La un târg de joburi am descoperit standul Thales Systems Romania și am dat peste câțiva oameni cu adevărat pasionați de inginerie. Știam câte ceva despre companie, nu prea multe, dar suficient cât să prind curaj să cer detalii despre internship. Erau 20 de locuri în diverse echipe, pentru care se cereau diferite cunoștințe. În mintea mea de atunci, fișa postului suna complicat. Dar, mi-am facut curaj, am aplicat și am obținut un interviu cu ei. Lor le-a plăcut ce au auzit de la mine, mie mi-a plăcut din start faptul că nu doreau doar să aducă studenți în programe de internship, ci să investească în ei pe termen lung.Cred că asta m-a atras cel mai mult: faptul că voiau alături de ei niște colegi pe termen lung, nu doar interni de-o vară. După interviu, mi-au fost propuse 4 posturi de internship în 4 echipe diferite din Thales. Am ales cu inima, am intrat în echipa în care se lucra și hardware, nu doar software. Aici am învățat mai mult despre ingineria reală, dincolo de ecuații și matrice, decât în cei trei ani de facultate.M-a ajutat enorm acest internship, aveam deja în minte un drum de parcurs, dar acum chiar descoperisem la ce ajută algoritmii și abordările sistemice studiate în facultate într-o manieră practică, aplicată în produse și servicii care contribuie la siguranța societății.Mi-am dorit să devin inginer automatist încă din clasa a VI-a pentru că fizica, informatica și matematica mi-au arătat o altă latură a vieții, structurată și studiată. Așa îmi imaginam eu viața mea de adult și contribuția mea, încă de când eram copil. Preconcepții sunt multe, dar sunt spuse doar de oameni care nu au contact direct cu domeniul.Da, ingineria este o meserie complicată și necesită un bagaj considerabil de cunoștințe și de aptitudini, dar asta nu înseamnă că e destinată unui singur gen, respectiv celui masculin. Femeile nu mai sunt de multă vreme excepții în domeniul ingineriei, la Thales suntem mai mult de o treime femei în Centrul de Excelență în Inginerie din București. Spun asta mereu, oricui vrea să audă sau are nevoie de o confirmare, iar eu sunt un exemplu clar, la fel și colegele mele din companie și din industrie. Nu am întâmpinat niciodată piedici în evoluția mea profesională și am încercat să ofer ajutorul oricui mi l-a solicitat pentru a lua o decizie corectă sau pentru a-și urma visul.Și aș spune că se mai schimbă nu doar mentalitățile, ci și oportunitățile. Dacă în urmă cu patru ani doar câteva studente se numărau printre internii de la Thales, acum sunt câteva zeci de tinere doar în echipele de internship din companie.Sunt o fire activă, energică, îmi place să mă implic în multe activități și să mă dezvolt pe mai multe planuri. Uneori e greu să împart cele 24 de ore în așa de multe planuri, dar fiind realmente pasionată de inginerie, nu îmi privesc activitățile neapărat ca pe un job, ci ca pe un mijloc de a-mi realiza menirea. După internshipul din anul III, am simțit că e mai bine să mă concentrez în anul următor pe studiu și pe activitatea academică. Cu alte cuvinte, anul IV a fost dedicat lucrării de licență și laboratoarelor pe care le predam în Politehnică.Dar, în primul an de masterat, am revenit la Thales part-time într-o echipă nouă, am continuat să predau laboratoare și să-mi consolidez cunoștințele legate de controlul avansat și sistemele cu funcționare în timp real. Din 2020, după admiterea la Doctorat, am ales să lucrez full-time la Thales și să merg mai departe și cu cariera universitară. Pare complicat, dar fac totul cu pasiune, rezultatele mă motivează. La Thales am un program flexibil, lucrăm în regim de telemuncă și asta mă ajută să-mi programez toate activitățile în avans, dar și să am o viață personală, să fiu alături de familie și de cei dragi.Încă din anul I de facultate am simțit că menirea mea ca inginer este să fac viața oamenilor mai plăcută, mai ușoară, mai sigură cu ajutorul tehnologiei. În proiectele în care sunt implicată acum în Thales - soluții de automatizare pentru metrouri - fac lucrurile să meargă ”ca pe roate”. Glumesc, dar optimizările pe care noi le facem pentru utilizatorii noștri se traduc în eficiență, cu alte cuvinte în consumul redus al celei mai importante resurse a zilelor noastre - timpul.E un domeniu care merită exploatat și studiat în continuare, pentru că oferă o alternativă la combustibilii fosili, a căror utilizare ca sursă de producere a energiei ar trebui limitată pentru a reduce poluarea. Știați că pe Marte energia pentru misiunile de explorare este generată și cu panouri fotovoltaice? Majoritatea roverurilor sunt alimentate cu energie produsă de "aripile" fotovoltaice - care oferă pe perioada zilei marțiene peste 100W necesari roverului pentru explorare și comunicare cu Terra.Zilnic încerc să ofer randament maxim pentru proiectele în care lucrez și nu îmi doresc să definesc în momentul de față apogeul. În inginerie, curba lui Gauss este o distribuție de probabilitate foarte importantă: arată exact ca un clopot. Mie îmi place să sper că mă voi menține doar în prima jumătate, cea ascendentă a graficului. Consider că de la o zi la alta mă perfecționez în domeniile în care activez și mă văd lucrând toată viața pentru societate alături de oameni inteligenți, clădind un viitor în care cu toții putem avea încredere.Dacă și tu ești pasionat de software sau de inginerie și vrei să faci următorul tău pas în carieră, caută aici jobul potrivit ție: https://jobs.thalesgroup.com/search-jobs/romania Articol susținut de Thales