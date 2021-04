Sondaj MedLife: Intenția de vaccinare a românilor este sub așteptările inițiale, doar 5 milioane se vor vaccina până la finalul anului. "România nu va mai avea pe cine vaccina în iunie, dacă percepția nu se modifică"

Datele celui mai recent studiu realizat de MedLife, cu scopul de a estima numărul persoanelor decise să se vaccineze, arată că intenția de vaccinare a românilor este sub așteptările inițiale. Mai exact, estimările actuale indică faptul că doar 5 milioane de români se vor vaccina până la finalul anului, ceea ce înseamnă o rată de 27 – 31% din totalul persoanelor rezidente în România, care au împlinit cel puțin 16 ani.

Rata de vaccinare estimată până la finalul anului 2021 este de 27 – 31% din totalul populației din România, respectiv 5 mil. de persoane.

Educația este unul dintre principalii factori care influențează puternic intenția de vaccinare – cu cât nivelul de educație este mai ridicat, cu atât rata de vaccinare este mai mare.

Teama de efectele adverse generate de vaccin – pe termen lung sau imediat – este motivul principal din spatele refuzului de a se vaccina.

Reprezentanții MedLife atrag din nou atenția asupra necesității de adaptare urgentă a strategiei naționale de vaccinare și de implicare a principalilor actori din societate pentru a determina un număr cât mai mare de români să se vaccineze. Avem nevoie de implicarea polilor de încredere ai societății, precum biserica, armata, societatea civilă.

“Deși estimările inițiale erau că vom avea peste 10 milioane de persoane vaccinate până la sfârșitul lunii septembrie, se pare că intenția de vaccinare a românilor este mult sub aceste așteptări. Studiul pe care l-am realizat arată că doar 5 milioane de români se vor vaccina, iar asta până la finalul anului. Problema nu va mai fi dată de lipsa disponibilității vaccinurilor, având în vedere că deja numărul locurilor disponibile pentru vaccinare a depășit numărul persoanelor înscrise pe listele de așteptare. Dacă percepția nu se modifică, în cursul lunii iunie, cel mai probabil, România nu va mai avea pe cine vaccina.Așadar, marea provocare va consta în educarea, încurajarea și convingerea unui număr cât mai mare de persoane să se vaccinze. Va fi nevoie de efortul și mobilizarea comună a principalilor actori din societate - autorități, mediul de afaceri, societatea academică, lideri de opinie, biserica și nu numai. Este extrem de important ca oamenii să înțeleagă necesitatea vaccinării pentru a controla pandemia. Creșterea numărului de persoane vacciante se traduce prin scăderea numărului de infectări cu SARS-CoV-2 și minimizarea cazurilor grave, fiind în strânsă legătură cu revenirea la o economie normală și reluarea vieții sociale. Este singura soluție pentru a atinge aceste mize”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.Studiul realizat MedLife estimează un număr de aproximativ 2 milioane de persoane cu intenție fermă de a se vaccina cât mai repede sau nu mai târziu de luna viitoare. Alți 3 - 4% iau în calcul vaccinarea peste 3 – 6 - 12 luni sau chiar peste 1 an.Conform datelor obținute, cea mai mare rată de vaccinare se remarcă în mediul urban, unde se estimează că aprox. 33 – 38% din totalul persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani se vor vaccina până la finalul anului. În schimb, în rural, rata de vaccinare estimată până în decembrie 2021 este de aprox. 19 – 23% din totalul populației de peste 16 ani. De altfel, procentul persoanelor din mediul urban care s-au vaccinat deja este semnificativ mai mare, în timp ce doar un sfert din persoanele vaccinate provin din mediul rural.Nivelul de educație este un alt factor care influențează major intenția de vaccinare, fiind în relație direct proporțională. Mai exact, cu cât nivelul de educație este mai ridicat, cu atât cresc și ratele de vaccinare – din prezent și așteptate la final de an.Studiul MedLife relevă faptul că din categoria persoanelor dornice să se vaccineze fac parte într-o mai mare măsură bărbații, persoanele din categoria de vârstă 50 - 69 de ani și persoanele care au un stil de viață activ. Totodată, persoanele care s-au vindecat de COVID-19 și au trecut prin forme medii sau severe (cu pneumonie) ale bolii sunt mai deschise la ideea de a se vaccina față de cele care nu au trecut prin infecție cu SARS-CoV-2.La polul opus, din categoria persoanelor rezistente la ideea vaccinării fac parte, într-o mai mare măsură, persoanele cu vârsta sub 40 de ani, cu un nivel de educație mai scăzut și care nu au suferit de COVID-19 până în prezent. De asemenea, studiul arată că persoanele care provin din gospodării numeroase sunt mai puțin dispuse să se vaccineze.În ceea ce privește localizarea geografică, conform studiului, regiunile București – Ilfov și Centru sunt mai bine reprezentante în segmentul celor care au luat sau iau în calcul vaccinarea, spre deosebire de regiunea Nord – Est, care este supra-reprezentantă în rândul celor care resping ideea vaccinării.Studiul MedLife evidențiază faptul că puțin peste jumătate din persoanele cuprinse în eșantion consideră că dețin informații necesare despre campania de vaccinare. Dintre acestea, persoanele vaccinate și cele care vor să se vaccineze cât mai curând au fost cele mai preocupate să se informeze despre campanie. De asemenea, nivelul de informare este semnificativ mai ridicat în rândul populației provenite din mediul urban, cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, respectiv 60 - 69 de ani, cu educație superioară și în rândul persoanelor care au trecut prin boală.Cu toate acestea, doar o treime din populația României cu vârsta peste 16 ani consideră vaccinarea ca fiind foarte eficientă, atât împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, cât și împotriva dezvoltării unor forme grave de boală, în caz de infecție. Restul populației invocă teama de efecte adverse – pe termen lung sau imediat – ca principalul motiv din spatele refuzului de a se vaccina, următorul argument fiind neîncrederea alimentată de informațiile contradictorii.„Din păcate, în România încă avem un număr important de persoane indecise sau care refuză vehement ideea vaccinării. Aici trebuie să ne concentrăm cu toții eforturile, să contribuim la o informare corectă și să îi facem să înțeleagă că vaccinul nu ne ajută doar din punct de vedere al sănătății individuale, ci și din perspectivă economică, socială, psihologică. În felul acesta copiii se vor întoarce la școală, bolnavii cronici vor putea să aibă diagnosticele salvatoare de vieți la timp. Avem ca exemplu datele din Israel, care confirmă că atunci când se atinge un grad de imunizare cu cel puțin o doză a 60% din populație, apare o încetinire evidentă a pandemiei și ne apropiem de o viață normală”, a adăgat Mihai Marcu.Studiul a fost realizat de MedLife în perioada 5 - 13 aprilie 2021, la nivel național, pe un eșantion reprezentantiv de 1.010 persoane, cu vârsta peste 16 ani, având ca tehnică de culegere a datelor interviuri telefonice pe baza unui chestionar structurat, prin intermediul unei firme de cercetare de piață din România.Studiul MedLife a fost realizat sub coordonarea lui Andi Dumitrescu, consultant și expert în cercetare de piață cu o experiență de peste 23 de ani. Andi Dumitrescu a condus compania GfK Romania timp de 15 ani, care a fost liderul ultimilor 20 de ani ai industriei de market research.Rezultatele detaliate ale studiului sunt disponibile pe www.medlife.ro