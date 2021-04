​glo Urban Pairs - Art Flairs: Graure: În 2020 m-am învățat să stau mai mult singur și să am răbdare / Speak: Relațiile directe dintre noi s-au răcit, asta nu înseamnă că am rămas fără emoții

Articol susținut de glo​​

glo a lansat Urban Pairs & Art Flairs, un art manifesto creat printr-o desfășurare spectaculoasă de forțe creative. Proiectul are loc în colaborare cu Art Safari și Sneaker Industry și ia forma unor opere de artă contemporană unicat. glo Urban Pairs & Art Flairs aduce laolaltă 6 artiști și 6 creatori de conținut cu backgrounduri diferite, în încercarea de a defini noul an pe cele mai cool pânze urbane. Cei 6 creatori de conținut au ales perechi de cuvinte #breakbinary pe care artiștii le-au transformat în designuri digitale originale.





Când ți-ai descoperit latura artistică și când ai decis că asta vrei să faci full-time?

Graure: În jurul lui 2014 am experimentat pentru prima dată lumea asta a "custom sneakers". Mi s-a părut foarte interesant și plin de oportunități, așa că am decis să îi dau o șansă. Pe lângă foarte multă muncă, sunt sincer când spun că am avut și un strop de noroc.





Speak: Cred că toata viața am fost pasionat de muzica, chiar dacă în copilărie m-am concentrat pe sport mai mult. Din facultate am început să studiez muzica singur; m-a ajutat și faptul că sunt un om curios din fire și autodidact. Am învățat să folosesc playerele, mixerele și să cânt; din acel moment pot spune că a devenit un job full-time.

Cât de greu eu e să îți găsești inspirația pentru a veni cu ceva mereu original și interesant? Există vreo rețetă, ritual, orice lucru care să te ajute în acest sens?





Speak: Este greu dacă te gândești la asta ca la o corvoadă care să îți complice existența, trebuie doar să fii conștient că sunt perioade și perioade. Sunt momente în care ești pur și simplu inspirat și momente în care pot exista blocaje și să simți că nu iese nimic. Ambele situații sunt constructive în viața unui muzician, trebuie doar să nu disperi și să înveți ceva. Nu cred că am găsit rețeta inspirației, însă pe mine mă ajuta să fiu la mine în studio, să intru intr-o stare care să mă emoționeze sau care să îmi dea un vibe specific. Inspirația poate veni oriunde, în momente în care nu te aștepți. De exemplu, am avut situații în care m-am trezit noaptea ca să notez o anumită linie melodică. Trebuie doar să fii pregătit pentru atunci când te lovește inspirația.

Ce te-a inspirat în alegerea creativă?

Speak: Mă inspir din tot ce mă înconjoară, nu am o regulă. Îmi plac jocurile de cuvinte, am impresia că sunt sarea și piperul unei piese și sunt ușor de reținut de către ascultători. Mă inspir din orice, discuții cu alți oameni, filme, cărți, mereu când sunt în procesul creativ îmi aduc aminte ceva care să aducă unicitate proiectelor mele. Așa că alegerea mea a fost inspirată din toată experiența mea de viață și din faptul că în ultimul an chiar dacă majoritatea activităților noaste s-au mutat în digital și relațiile directe dintre noi s-au răcit, asta nu înseamnă că am rămas fără emoții.

Ce ai lua cu tine din anul 2020?

Speak: Asta este o întrebarea grea, chiar dacă primul instinct este să spun că nu aș lua nimic, că a fost un an care a venit cu multe schimbări care ne-au dat viețile peste cap, pentru mine a fost un an plin în care m-am focusat pe munca mai mult ca niciodată. Din anul 2020 aș lua cu mine tot timpul pe care l-am câștigat, timp în care am putut să îmi reorganizez modul de lucru și prioritățile.

Ce înseamnă #breakbinary pentru tine personal în contextul emoție & digital?

Cum a fost această provocare, glo Urban Pairs & Art Flairs, pentru tine?

Urmează să vedem anul 2021 prin pensulele digitale dintr-o perspectiva creativă și pozitivă. Ce vrei să transmiți publicului?





Speak: Să nu se lase intimidați de perioada prin care trecem, să învețe din ea și să se adapteze astfel încât să se bucure în continuare de viață. Că orice schimbare poate fi un nou început mai bun care să le ofere o perspectivă fresh a lucrurilor. Eu asta am învățat în 2020 și consider că a fost un an bun pentru mine în plan personal și profesional.





Stăm de vorbă cu. Primul pictează pe sneakerși. Al doilea este fan sneakerși. Primul creează artă pe pași. Al doilea creează entertainment la fiecare pas. Tema lor?!. Două cuvinte cu un puternic ecou și zilele noastre. În plus, pe lângă această temă, Graure va trebui să reinterpreteze și temele celorlalți artiști.Uneori este extrem de dificil. Există modele pe care mi-am dorit întotdeauna să le integrez într-un fel sau altul însă nu am reușit mereu să îmi fac timp. Ei bine, sunt multe situații în care acele designuri răsar din subconștient și mă împiedică să creez ceva complet nou. Am descoperit că tehnica "trial and error" funcționează cel mai bine pentru mine.Aici am decis să merg într-o zona ușor abstractă, în timp ce am păstrat câteva elemente de legătură clare cu temele date. Uneori, libertatea dată de 2 cuvinte oarecare te poate bloca mai tare decât o temă fixă, însă cred că am reușit să trec de "bariera" asta.N-aș ști să răspund exact aici, cred că răbdarea și faptul că m-am învățat mai mult să stau singur.Speak a ales bine, bine de tot. Pot spune doar că a fost un challenge puternic și că sunt încântat de direcția în care urmează să meargă proiectul.Înseamnă o descriere perfectă, din punctul meu de vedere, a ceea ce se întâmplă în contextul actual. Majoritatea activităților pe care le desfășurăm s-au mutat în online, s-a digitalizat aproape tot: întâlniri, școala, afaceri, întrevederi cu prieteni și lista poate continua. Toate astea au stârnit în noi emoții diverse, de la panică, la supărare și până la liniște și fericire. Consider că este o pereche de cuvinte definitorie pentru ultima perioadă pentru mine.Revelatoare, dacă ar fi să aleg un singur cuvânt. Cred că pentru unii creatori libertatea se translatează uneori în bariere invizibile pe care cu toții (poate) că ni le imaginăm. Cred că secretul este să dai frâu liber creației în sine și să vezi după dacă ai lucrat pe baza brief-ului.Creativă, m-a bucurat să fac parte din aceasta provocare, m-a scos puțin din rutină și asta a fost minunat. A fost o provocare pe care am urmărit-o cu interes, care mi-a stârnit curiozitatea începând de la mix-urile de oameni, până la perechile de cuvinte; m-am bucurat că l-am avut alături pe Graure a cărui treabă mi se pare impresionantă. Cu toate acestea cel mai important lucru este că proiectul a dat șansa artiștilor să se afirme.2021 urmează să fie deosebit de interesant pentru mine, încerc niște procedee noi și diversific foarte tare lucrurile pe care le creez. Abia aștept!​Toate detaliile despre proiect sunt disponibile pe site-ulArticol susținut de glo​​