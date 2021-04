​glo Urban Pairs - Art Flairs Gorzo: Latura artistică mi-o tot descopăr și încerc să mă conving că e acolo, undeva între țeastă și călcâi/ Andreea Bădală: Cred că am foarte des idei creative

​Articol susținut de glo

Când ti-ai descoperit latura artistică și când ai decis că asta vrei să faci full-time?

Cât de greu e să îți găsești inspirația pentru a veni cu ceva mereu original și interesant? Există vreo rețetă, ritual, orice lucru care să te ajute în acest sens?

Ce te-a inspirat în alegerea creativă?

Ce ai lua cu tine din anul 2020?

Ce înseamnă #breakbinary pentru tine personal în contextul „petrecere-dormitor”?

Cum a fost această provocare, glo Urban Pairs & Art Flairs, pentru tine?

Urmează să vedem anul 2021 prin pensulele digitale dintr-o perspectivă creativă și pozitivă. Ce vrei să transmiți publicului?

Povestim cu Dumitru Gorzo și Andreea Bădală. El folosește desenul ca scriere, antrenând imaginea, cuvântul și imaginația. Ea transformă imaginația în outfituri moderne care reconectează femeile la feminitate și senzualitate. Tema lor: petrecere & dormitor.Latura artistică mi-o tot descopăr și încerc să mă conving că e acolo, undeva între țeastă și călcâi.Mă exprim creativ încă dinainte de a începe școala - desenam, pictam, cântam, făceam haine, obiecte, parfumuri. Am simțit tot timpul chemarea de a “crea”. Cred că pur si simplu sunt genul de om “maker”.Îmi reușesc destul de rar lucruri interesante și originale. Si nu simt nici un fel de greutate. Greutatea e in restul timpului, atunci când asta nu îmi iese. Despre inspirație numai de bine, nu știi niciodată când e acolo, prezenta, o constați mereu la trecut.Cred că am foarte des idei creative. Și nu mă rezum la a crea în modă, ci în tot ceea ce fac. Ca mecanisme, variez de la clasicul “dolce far niente’ impus, care pentru mine e un incubator creativ, până la brainstorming/debate cu mine însămi, cu echipa sau cu prietenii.Faptul că perechea de cuvinte propusă de Andreea poate avea funcții interșanjabile. Nu am fost niciodată sigur unde se doarme mai bine sau distra mai mult, la petrecere ori in dormitor.Am ales perechea de cuvinte "petrecere/dormitor" pentru că mă fascinează mai ales relația femeilor cu aceste două „ocazii”: de a îmbrăca și a dezbrăca haine. Cred că multe femei până în 2020 au făcut o distincție foarte clară între hainele de casă și cele pentru afară. Și mă întreb cum s-a schimbat ritualul de îmbrăcare în cele două contexte în 2021.Filmul lui Jude: 'Babardeala cu bucluc sau porno balamuc'. Si ultimul tramvai, ala care face stanga de pe Turmelor pe Colentina.Ambiția și încrederea în forțele proprii. 2020 m-a învățat să le apreciez mai mult ca oricând. Asta m-a ajutat să fac lucruri excepționale, de multe ori și într-un context banal.Făcui o formă în care tocmai asta încercam să arat.Dormitorul este cel mai intim loc în care poate intra doar cine a devenit foarte apropiat. Petrecerea este un loc în care te expui în fața celorlalți și, așa cum îi studiezi și tu pe alții, din curiozitate și entuziasm, în egală măsură poți fi și tu studiat. Din 2020 și eu am pierdut diferențele dintre intim/dormitor și expus/ petrecere. Totul a devenit mult mai intim - petrecerea s-a mutat în propriile case, ceea ce a însemnat și că cercul s-a restrâns la persoane mai apropiate. La nivel de comportament și îmbrăcăminte, pentru mine a fost o schimbare naturală pentru că îmi conduc viața după propria fantezie.. și atunci mă îmbrac fantezist și când sunt singură, și când sunt cu iubitul meu acasă, cu prietenii, dar și la petrecerea care urmează sa vină. Așa că, mergând mai departe cu ideea, dormitor=intim=autentic… tot ce e autentic a devenit mai real și mai important.Personal, nouă. Ca artist îmi tot pare că reacționez la provocări primite, imaginate și nemaivăzute.Îmi place din ce în ce mai mult ideea de bridge între diverse domenii sau între creativi din medii diferite. Am fost tot timpul pentru popularizarea artei și pentru elevarea comercialului, așa că, atunci când le pui împreună, ajungi la un echilibru foarte frumos. Mi-a plăcut și provocarea de a face echipă cu Dumitru Gorzo. Mai mult, am apreciat foarte tare inițiativa “Call for Artists’’. E extrem de important să existe oportunități creative pentru tinerii artiști. Asta îi formează și îi impulsionează.O să răspund citându-l pe domul Petrescu din piesa Plantelor 56: „Noi să fim sănătoși, că belelele curg”. Nu am scris încă piesa, am tot trăit-o.E momentul perfect pentru sublimare!Toate detaliile despre proiect sunt disponibile pe site-ulArticol susținut de glo​​