glo Urban Pairs - Art Flairs Irina Dragomir: #breakbinary „Pijamale & Red Carpet” este o poveste despre vise, dive, frumusețe și transformarea imposibilului în posibil/ Alexandra Ungureanu: Ieșirea din zona de confort, îndrăzneala de a cuceri când pare că nu mai e nici o bătălie de dus.

Când ti-ai descoperit latura artistică și când ai decis că asta vrei să faci full-time?

Cât de greu e să îți găsești inspirația pentru a veni cu ceva mereu original și interesant? Există vreo rețetă, ritual, orice lucru care să te ajute în acest sens?

Ce te-a inspirat în alegerea creativă?

Ce ai lua cu tine din anul 2020?

Ce înseamnă #breakbinary pentru tine personal în contextul „Pijamale & Red Carpet”?

Cum a fost această provocare, glo Urban Pairs & Art Flairs, pentru tine?

Urmează să vedem anul 2021 prin pensulele digitale dintr-o perspectivă creativă și pozitivă. Ce vrei să transmiți publicului?

Stăm de vorbă cu Irina Dragomir & Alexandra Ungureanu. Una este un artist vizual independent, pasionată de sociologie & psihologie, două arii care o inspiră constant. Cealaltă are o voce superbă, o pasiune pentru modă și un master în finanțe, iar dacă ar trebui să se reinventeze, ar face o tot în muzică. Tema lor: pijamale & red carpet.Latura artistică a existat și s-a manifestat dintodeauna în mine, ea nu a fost o descoperire subită care să se petreacă la un anumit moment dat. Mereu am fost fascinată de luminile, culorile și formele, care alcătuiau diversele imagini sau decorau lucrurile din jurul meu. Mai târziu, am început să creez și eu lucruri care să mă bucure pe mine și pe ceilalți și am realizat că această plăcere a mea de a privi și de a crea se numește, de fapt, latură artistică. Deși mi-am dorit mereu să mă dedic exclusiv artei, decizia fermă a venit mult mai târziu, atunci când mi-am găsit curajul de a crede în mine și în visele mele.Cânt de mică și cam de la începuturi mi-aș fi dorit o cariera în muzică și să trăiesc din muzică. Însă am considerat, cel puțin la vremea respectivă, când exista parcă un filtru mai riguros al valorilor, că aș fi nebună să mă bazez pe asta, că e nevoie de o doză mare de noroc, chiar dacă aveam talent și studiam muzica de la 6 ani. Așa că m-am pregătit și pentru o meserie “adevărată”, urmând cursurile Facultăți de Studii Economice in Limbi Străine, secția franceză, din cadrul ASE București. Viața a aranjat frumos etapele acestea pentru mine, intrând din plin in viața de turneu, alături de proiectul meu de atunci, Crush + Alexandra Ungureanu, fix spre finalul studiilor de master.În cazul meu, inspirația vine ca urmare a unei împletiri complicate de elemente inconștiente și conștiente, raționale și emoționale, dar și hazard. Uneori asta se traduce printr-un proces greoi, alteori este ceva care se întamplă spontan. Ar fi ușor dacă aș avea o rețetă, dar nu cred că ar fi și constructiv pentru că aș deveni repetitivă și plictisitoare.Eu nu mi-am dorit niciodată primordial să fiu originală și să vin cu lucruri nemaiauzite în muzică. Scopul meu a fost să mă exprim cât mai adevărat, cât mai aproape de intensitatea si culoarea emoțiilor mele, să pun în valoare cât mai bine timbrul special care știu că mi-a fost dat, fără rețete și chestii artificiale. Dacă în felul ăsta devenim parte, intim, din poveștile multor altor oameni, înseamnă că fac bine ceea ce fac si e loc și pentru mine în domeniu. E ceva ce caut, totuși - întâlnirea cu oameni care să mă inspire, oameni mai talentați decât mine, pe care să-i determin să creadă în mine și să mă pună in valoare, în demersul meu artistic.Realitatea în care trăim este întodeauna o sursă inepuizabilă de inspirație. Am ales să ilustrez o poveste deschisă care lasă loc de interpretare fiecăruia, în functie de conținuturile personale, la fel cum este și lumea în care trăim. Imaginea mea poate fi interpretată în multiple ipostaze- pe de-o parte poate fi un personaj care doarme și viseaze (poate chiar la red carpet), pe de altă parte, ar putea fi chiar o divă pe covorul roșu care ține ochii închiși în semn de prețiozitate și înfumurare. Poveștile pot continua astfel în funcție de ce își dorește fiecare privitor în parte să vadă.Parcursul meu profesional a cunoscut un adevărat boom în urma câștigării emisiunii-concurs “Bravo, ai stil! Celebrities”, într-un an pandemic care a afectat major activitatea artistică. De aceea, rămân profund atașată domeniului fashion, de care sunt pasionată de mult timp și cred că anul 2021 poate fi interesant, abordând situațiile cu creativitate, spirit ludic si outfituri stylish, chiar dacă încă petrecem mult timp în case.Îmi este foarte greu să gasesc părți bune în anul 2020. Sunt destul de legată de lumea în care trăiesc, astfel că mi-e imposibil să imi găsesc bucuria personală într-un context dezolant. Recunosc că am fost copleșită de toată suferința din jurul meu, însa, cu toate acestea, aleg să iau cu mine tot ce s-a întâmplat. Mereu mi-am dorit să înțeleg și să cunosc viața în toată complexitatea și sub toate aspectele ei, iar situațiile de criză fac parte din viată.Reușita majoră pe care am avut-o la finalul anului, dar și capacitatea de a munci așa cum nu mă știam în stare, eu fiind mai boemă de felul meu. Aș mai lua încrederea în mine și faptul că m-am redescoperit ca femeie în acest an greu. La nivel global, aș lua valul acela de iubire și solidaritate care s-a creat în fața nenorocirii și a incertitudinii de la începutul pandemiei, și care părea că va defini lumea pe mai departe. A fost doar o iluzie. Anul acesta suntem mult mai dezbinați.#breakbinary „Pijamale & Red Carpet” este o poveste despre vise, dive, frumusețe și transformarea imposibilului în posibil.Ieșirea din zona de confort, îndrăzneala de a cuceri când pare că nu mai e nici o bătălie de dus.Misiunea mea a fost să împrietenesc cele două concepte opuse într-o singură poveste și în plus, să creez o imagine care să ofere plăcere vizuală. Un astfel de demers poate fi dificil și necesită efort, ceea ce este un lucru pozitiv pentru că efortul susține evoluția.Îmi place mult proiectul, mi se pare cool și original, și oferă șanse foarte faine artiștilor, într-o perioadă extrem de grea pentru acest domeniu. Sunt mândră să fac parte din proiect, alături de Irina Dragomir și creatori de conținut foarte tari. Sper ca munca noastră, a artiștilor, să fie o încurajare pentru oameni ca ei să rămână legați de bucuria de a trăi și de frumusețea din jurul lor. Mi-aș dori ca, în aceste vremuri dificile, publicul să descopere în artă o evadare și un remediu bun pentru minte și inimă.Au rămas destule valori de exploatat în universul nostru interior, plus emoții care ne pot lega unii de alții, în ciuda distanței fizice. Cred ca acestea ne vor duce în siguranță „pe malul celălalt" al crizei. Cred că lumea nu va mai fi la fel ca înainte, dar poate va fi chiar mai bine ca înainte, let's put it that way;).