Barna, despre situaţia de la Spitalul Foişor: Pentru fiecare inimă care va continua să bată si plămân care va continua să respire din noaptea asta cu oxigenul de la Foişor, supărarea justificată a celor mutaţi in această seară devine un cost acceptabil

Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, admite,într-o postare pe Facebook, că evacuarea Spitalului Foişor - care va deveni spital COVID - în aceste ore de seară şi noapte, nu are nimic plăcut sau lăudabil, a adus un disconfort semnificativ pentru pacienţii spitalului care sunt mutati sau externati intempestiv, a adus şi multă emotie pentru familiile lor şi afirmă că îi pare rău pentru suferinţa şi momentele dificile prin care trec si le este recunoscător că prin sacrificiul pe care îl fac in aceste ore ”contribuie la acest efort de război comun”. ”Pentru fiecare inimă care va continua să bată si plămân care va continua să respire din noaptea asta cu oxigenul de la Foişor, supărarea justificată a celor mutaţi in această seară devine un cost acceptabil”, conchide Barna.





”Suntem într- un război. Inamicul se numeşte Covid - 19 si nu are niciun cod de onoare, principiu sau regulă. Într- un astfel de război în care fiecare minut poate să însemne o viaţă salvată, trebuie să faci ceea ce e de făcut, cu resursele, procedura si mijloacele de care dispui, chiar dacă nu sunt cele ideale. Da, evacuarea spitalului Foişor in aceste ore de seară şi noapte, nu are nimic plăcut sau lăudabil. Da, această evacuare a adus un disconfort semnificativ pentru pacienţii spitalului care sunt mutati sau externati intempestiv. A adus şi multă emotie pentru familiile lor. Imi pare rău de suferinţa şi momentele dificile prin care trec si le sunt recunoscător că prin sacrificiul pe care îl fac in aceste ore contribuie la acest efort de război comun la care fiecare ar trebui să avem înţelepciunea să o facem prin mesaje şi comportament echilibrat”, a scris Barna pe Facebook, distribuind clipul video în care secretarul de stat Raed Arafat explică operaţiunea de la Spitalul Foişor.





În opinia sa, într- un astfel de război, nimic nu este plăcut sau comod şi nici nu are cum să fie.





”Da, nu am avut până acuma de unde să învăţăm buna practică a evacuării de spitale dar efortul şi sacrificiul acestei seri, din care avem atâtea de învăţat, înseamnă nişte şanse în plus la viaţă pentru acei semeni ai noştri care au nevoie disperată în fiecare minut de mai mult oxigen in plămâni. Pentru fiecare inimă care va continua să bată si plămân care va continua să respire din noaptea asta cu oxigenul de la Foişor, supărarea justificată a celor mutaţi in această seară devine un cost acceptabil”, conchide Barna,