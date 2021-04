Unde ajung pacienții de la spitalul Foișor: Zece pacienţi vor fi transferaţi la spitalele Floreasca, Sf.Pantelimon şi Bagdasar- Arseni

Zece pacienţi de la Spitalul de Ortopedie Foişor vor fi transferaţi la spitalele Floreasca, Sf.Pantelimon şi Bagdasar- Arseni, au declarat pentru News.ro reprezentanţii celor trei unităţi medicale, potrivit News.





Medicul Bogdan Opriţa, de la Spitalul Floreasca, a afirmat că unitatea sanitară va primi patru pacienţi.





Reprezentanţi ai Spitalului Sf. Pantelimon au declarat pentru News.ro că au pregătit cinci paturi pentru cinci pacienţi care vor veni de la Spitalul Foişor.





De asemenea, şi Spitalul Bagdasar Arseni va primi un pacient provenit de la Spitalul Foisor.





Pacienţii internaţi la Spitalul de Ortopedie Foişor din Bucureşti sunt transferaţi, vineri seară, la alte unităţi medicale sau externaţi, întrucât acest spital va primi, de sâmbătă dimineaţă, pacienţi cu infecţie COVID-19. "Spitalul Foişor are o secţie de Terapie Intensivă de 21 de paturi şi are 200 de paturi pe oxigen. Avea sub jumătatea secţiei de Terapie intensivă ocupată", a arătat Raed Arafat. "Îmi pare rău pentru toată această situaţie, o facem pentru a veni în sprijinul altor pacienţi care sunt intubaţi sau care au realmente viaţa pusă în pericol”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu.