Incidente la spitalul Foișor: protestatarii anti-mască, îmbrânceli cu jandarmii

Protestatarii anti-mască și anti-măsuri pandemice au intrat în conflict vineri seara cu jandarmii care au venit să asigure paza la fața locului, între cele două tabere având loc îmbrânceli.Adepți ai teoriei conspirației, aceștia susțin că spitalele pentru Covid stau goale și se opun evacuării pacienților.Spitalul Foișor, unul specializat pe ortopedie, va deveni spital de Covid-19. Potrivit imaginilor transmise de televiziuni, pacienții sunt redistribuiți la alte spitale din Capitală cu salvările sau cu mașinile personale, scenele fiind unele greu de suportat.Managerul spitalului s-a opus transformării acestuia în unul pentru caurile de Covid-19 Spitalul are peste 90 de paturi, 65 au fost deja operați și urmau să fie externați în curând, dar alți 25 de pacienți erau programați pentru operație. Rudele a multora dintre pacienți au protestat vehement față de mutarea acestora.La fața locului au ajuns și cîțiva dintre protestatarii anti-măsuri de carantina și anti-mască, în frunte cu Pompiliu Diplan, care vociferează violent.”Astfel de decizii se iau între Ministerul Sănătății și DSU. Operațiunea a început la ora 15 și ne pare rău că ne-am lungit și am ajuns ca la ora asta să mutăm pacienții. Ne cerem scuze familiilor pacienților, dar am produs acest disconfort pacienților d ela Foișor ca să facem bine mai multor pacienți grav bolnavi de Covid”, a declarat Andrei Baciu la Digi 24.Sâmbătă, va fi pus în funcțiune și TIR-ul ATI de la ”Victor Babeș”.