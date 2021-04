Doi marinari români, răniţi pe o navă aflată în Malaesia

"Doi navigatori români de pe nava Rapallo au suferit arsuri pe 40-50% din corp în urma unui accident. Cei doi ar fi fost atinşi cu combustibil încins în timpul cât îşi efectuau serviciul în sala maşini în ziua de 7 spre 8 aprilie 2021. Vrachierul Rapallo de 75.000 TDW sub pavilion Malta se afla sub operaţiuni de încărcare în portul Dickson din Malaysia, port aflat la 350 kilometri sud de Kuala Lumpur”, a transmis Sindicatul Liber al Navigatorilor, citat de News.roSursa citată a menţionat că marinarii răniţi vor fi transferaţi la un spital de arşi din Malaesia."Navigatorii au fost internaţi de urgenţă la spitalul municipal şi acum sunt transferaţi la spitalul de arşi Manipal Hospital Klang. Nava este acoperită de un contract ITF şi are o asigurare la un club P&I de asigurare Norvegian din grupul cluburilor de top”, a precizat Sindicatul Liber al Navigatorilor.